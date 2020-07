Stavba / Architektura staveb / Hrubá stavba, pláže, kotlevní bloky a plovoucí ekomola na jezeře Most

Hrubá stavba, pláže, kotlevní bloky a plovoucí ekomola na jezeře Most

Jezera Most, Milada a Matylda vznikla rekultivací bývalých hnědouhelných lomů. V současnosti jsou tyto vodní plochy již hotové a probíhá výstavba silničního napojení, pláží, herních a přístupových prvků a další potřebné infrastruktury.

Plovoucí ekomola k hnízdění vodního ptactva na jezeře Most, foto Metrostav

Plovoucí přístupová mola, vestavěný minibazén, oblázková pláž i speciální ekomola sloužící k ochranně vzácných biotopů

To všechno připravuje stavební společnost Metrostav na trojici severočeských rekultivačních jezer. Zatímco na starších jezerech Milada a Matylda je ve fázi výstavby, na nejmladším a největším jezeru Most už má hotovou hrubou stavbu. Břehové linie již zdobí hotové kotevní bloky a subdodavatel k nim začíná připojovat plovoucí zařízení. Toto řešení návštěvníkům jednak zajistí komfortní přístup do vody a jednak zakryje protivlnové bariéry, které chrání břehy proti vymílání.

Dokončení zakázky společnosti Metrostav i dlouho očekávané otevření jezera Most pro veřejnost je v plánu v září 2020

„Technicky nejzajímavější součástí stavby jsou kotevní bloky. Každý z nich váží 14 tun a staticky je to propočítáno tak, aby držely na břehu svou vlastní vahou. Původně zvažované gabionové koše vysypané kamenivem jsme kvůli zvýšení odolnosti vůči vodě v průběhu realizace museli nahradit speciální soudržnou imitací, kterou shodou okolností vyrábí jeden z našich subdodavatelů. Zvláštností projektu byla důsledná kontrola dna na všech jezerech. Po každé, když jsme v jezeře používali těžkou techniku, potápěči museli zkontrolovat těsnost nepropustné jílové vrstvy na dně,“ prozrazuje Stanislav Zelený, stavbyvedoucí z Metrostavu.







Nejmladší a největší jezero Most už má hotovou hrubou stavbu, foto Metrostav

Plovoucí přístupová mola tvoří železná konstrukce vyplněná polystyrenem. Jako nášlapná vrstva byly kvůli vysoké trvanlivosti a snadné údržbě zvoleny palubky z dřevoplastu. Pro každé molo jsou připraveny na přichycení kotvící bloky. Nejvíce přístupových prvků bude na největším jezeře Most, kde už stojí 17 hlavních a 22 stranových bloků. Zakázka na jezeře Matylda zahrnuje oproti ostatním dvěma projektům vestavěný plavecký bazén pro neplavce a děti a pláž z oblázků, která nahradí původní písčitou.

Pozoruhodnou součást stavby na jezeře Most reprezentují tzv. plovoucí ekomola v oblasti severovýchodních a severních svahů. Osmiúhelníkové dřevěné konstrukce s ocelovým pláštěm a polystyrenovou výplní slouží k hnízdění vodního ptactva, které si v předcházejících letech jezero velmi oblíbilo. Plného významu dosáhnou ekomola po otevření jezera veřejnosti, kdy poskytnou biotopům ochranu vůči předpokládanému náporu návštěvníků.