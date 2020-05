Stavba / Hrubá stavba / Dennert DX – stropní systém pro bytovou výstavbu

Dennert DX – stropní systém pro bytovou výstavbu

Stropní systém Dennert DX řeší individuální požadavky každého jednotlivého stavebního projektu tak, aby na stavbě nebylo nutné další dobetonovávání, řezaní či vrtání technologických otvorů a řešení dalších statických požadavků ze strany stavby. Díky modernímu systému výroby umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby a omezuje nutnost dalších prací ze strany stavby.



Patentovaný spojovací systém

Standardní dodací lhůta je osm až dvanáct pracovních dnů od schválení projektové dokumentace. Vlastní montáž stropu trvá cca 3 hodiny včetně vyrovnání podhledové strany stropu a je samozřejmostí, že doprava, montáž a usazení stropu jsou součástí standardního servisu Dennert.

Vlastnosti systému

Stavebník je díky přednostem stropního systému ušetřen vlhkosti při betonování, bednění či podpírání stropu a omítání spodní strany stropu (stačí pouze vystěrkovat. Díky patentovanému spojovacímu systému je možné stropní systém ihned po uložení plně zatížit a bezprostředně pokračovat v dalších stavebních pracích. Všechny stropy Dennert jsou vyráběny na míru podle dodané projektové dokumentace a při výrobě jsou zohledněny všechny požadavky na arkýře, prostupy, balkóny, zaoblení nebo šikminy, bodové zatížení nebo napojení schodiště atd. Stropy Dennert DX nejsou předepnuté a díky tomu není nutné řešit negativní průhyb stropních desek jako u SPIROLU. Díky standardní šířce stropnic 2,245 m, propracovanému konstrukčnímu řešení a hladké spodní straně stropu není nutné stropy omítat, ale stačí pouze vyspárovat spoje, přestěrkovat či rovnou vymalovat. Řemeslníci nemusí na stavbě díky technickým řešením Dennert obkládat rušivé spodní průvlaky, nebo dodělávat technologické prostupy atd., protože vše je řešeno již v přípravě výroby. Také schodiště jsou uložena bez dalších pomocných konstrukcí.





Montáž stropu ze systému Dennert DX trvá cca 3 hodiny, nedochází k zavádění vlhkosti do systému



Integrované stropní vytápění

Reakcí na požadavky současnosti je stropní systém Dennert DX Therm, který zachovává vlastnosti stropního systému DX, přičemž obsahuje integrované vytápění, chlazení nebo vzduchotechniku. Systém teplovodních rozvodů umístěných 2,5 cm pod povrchem stropu je vhodný pro vytápění všemi nízkoteplotními zdroji tepla např. tepelnými čerpadly, kondenzačními plynovými kotli atd. V České republice již extrémní zimní teploty v minulých letech prověřily účinnost tohoto systému a například na referenční stavbě VIOLA EU v Praze Ořechu při venkovních teplotách –20 °C byla voda na vstupu do topného systému v rozmezí 28–29 °C, přičemž povrchová teplota stropu byla naměřena v rozmezí 26–27 °C, teplota podlahy a zdí byla naměřena v rozmezí 22–24 °C a teplota vzduchu cca 22 °C při zachování perfektní tepelné pohody.



Stropní panel Dennert DX Therm s integrovanými teplovodními rozvody

Velikou předností tohoto systému je velmi krátká reakční doba cca 66 min. do plného výkonu 54 W/m2. Díky 100 % topné ploše stropu pracuje tento systém velmi efektivně a vzhledem k téměř nulové ztrátě při prostupu tepelného záření vzduchem funguje i při výšce stropu 4,5 m. Nespornou výhodou vzhledem k umístění teplovodního okruhu na spodní straně je to, že DX Therm dokáže stejným okruhem také v letních měsících chladit. Vzhledem k výkonu je možné z místnosti odebrat cca 5 °C a to pouze prouděním studené vody v okruhu. Díky zakomponování teplovodního okruhu do DX Therm v průběhu výroby je zabezpečeno přesné osové rozložení trubek, stejná vzdálenost trubek od povrchu stropu v celé ploše (vodorovnost). Díky systému tepelného záření ze stropu směrem k podlaze je jedno, zda je na podlahách v interiéru dlažba, plovoucí podlaha, dřevěná podlaha nebo koberec. Teplo je rovnoměrně rozložené v celé místnosti. Napojení topných okruhů se provádí běžnými topenářskými spojkami.

Zabudované průchody pro vzduchotechniku



Rozložení teplot při vytápění a chlazení se stropním systémem Dennert DX Therm

Stropní systém Dennert DX AIR umožňuje využít dutiny pro rozvod vzduchotechniky. Jako jediný systém na trhu nabízí možnost zabudování průchodů pro vzduchotechnické ventily již ve výrobě a tímto provést přípravu pro rozvod vzduchotechniky při zachování tloušťky stropu 20 cm. Díky systému DX AIR nabízíme jednoduchou (i dodatečnou) montáž vzduchotechniky. Vzhledem k možnostem systému není problém kdykoliv vzduchotechnické rozvody demontovat pro vyčištění, případně provést další montážní práce.

Díky stále vyšším požadavkům moderních staveb na úspory energie je možno systém DX THERM kombinovat se systémem DX AIR a tak zabezpečit kromě velmi úsporného a efektivního vytápění také kontrolovanou výměnu vzduchu v interiéru bez toho, aby bylo nutné zvětšovat konstrukční tloušťku stropu např. umístěním vzduchotechniky do sádrokartonových podhledů, nebo naopak na nosnou část stropní konstrukce.

Společnost Dennert nabízí svými produkty jedinečná technická řešení, která jsou vzhledem k užitné hodnotě také nejvýhodnější v poměru k ceně. Pro řešení vašich požadavků je k dispozici tým odborníků, kteří navrhnou optimální řešení, pomohou při řešení technických požadavků a budou k dispozici při vlastní realizaci vašeho projektu. Stropní systém Dennert DX získal ocenění Inovace roku 2012“ a Čestné uznání GRAND PRIX na veletrhu FOR ARCH 2011.



Dennert DX AIR umožňuje zabudování průchodů pro vzduchotechnické ventily již ve výrobě

DX AIR nabízí jednoduchou (i dodatečnou) montáž vzduchotechniky