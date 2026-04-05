Vlněna „I“ Brno – budova, kterou nepřehlédnete
Vlněna „I" Brno – budova, kterou nepřehlédnete
Nejvýraznější a také nejvyšší stavbou, která vznikla na místě chátrajících objektů původní textilky na brněnském Dornychu, je prosklená budova Vlněna „I“. Její skleněná fasáda si zaslouží pozornost, protože je bez nadsázky technickým unikátem.
„Architektura by měla být přesvědčivá a křehká zároveň“
Filozofie, kterou vyznává autor návrhu areálu brněnské Vlněny architekt Václav Hlaváček ze Studio Acht, se výrazně promítá do prosklené budovy Vlněna „I“, která je z Dornychu bránou do areálu. Více než 60 metrů vysoká budova s 16 nadzemními podlažími je kryta skleněnou fasádou, kterou tvoří 5 000 m2 izolačního skla.
Stavba, která již více než rok slouží jako kancelářské prostory a sídlo řady firem, rozhodně nenechává nikoho bez emocí. Dominantou stavby je kvádr, který částečně levituje nad základovou částí budovy. Sklo ve hře světla, stínu a zrcadlení dává stavbě zvláštní křehkost.
Za zmínku stojí i to, že ocelové konstrukce, hliníková fasáda a zasklení celé budovy se vyrábělo v Brně. Stojí za nimi renomovaný dodavatel prosklených fasádních plášťů PS BRNO a výrobce izolačního zasklení GLASSOLUTIONS Brno.
Ladění skla byla hodinářská práce
Prosklené fasády působí vzhledově velmi atraktivně, zásadní ale je, aby prostředí uvnitř bylo příjemné a energie na vytápění a zejména chlazení budovy odpovídaly požadavkům na úsporu nákladů a ekonomiku provozu budovy. Tyto nároky splňuje protisluneční zasklení COOL-LITE®, které se vyrábí v několika produktových řadách. Zatímco dříve byla protisluneční skla buď probarvená ve skle nebo silně zrcadlící, moderní skla s nízkou hodnotou solárního faktoru (g) mají prakticky neutrální vzhled. Povlaky na skle jsou velmi tenké, do interiéru propouští dostatek světla a nezkreslují barvy. Použití tak nachází uplatnění nejen u kancelářských a komerčních prostor, ale stále častěji se uplatňují i v rodinných domech a bytech, kde plocha prosklení stále roste.
Izolační zasklení je skládanka, pomocí tabulí s povlaky lze naladit parametry na míru tepelné izolace, ochrany před přehříváním i vzhledu. „Spolupracovat od počátku jak s architektem, tak tepelnými techniky je zásadní, protože u velkých prosklených budov může i malá změna v typu povlaku na skle snížit náklady na chlazení v řádu milionů,“ vysvětluje Pavel Nečas technický specialista Saint-Gobain Glass, který na specifikaci skla pracoval. Samostatnou kapitolou je ladění vzhledu, který musí splnit architektonické požadavky. Znamená to vyrobit i desítky vzorků zasklení, které se sledují v různých pohledových úhlech.
Strukturální fasáda vyžaduje mimořádnou přesnost
Přední část levitujícího kvádru tvoří pilovitě uspořádaná fasáda. I když se na první pohled může zdát, že jednotlivé pruhy jsou složené z různého skla, tvoří je jedna skladba. Zajímavého vzhledu je docíleno díky vysoké reflexi skla, a právě napojení segmentů pod úhlem. „Fasádu tvoří sloupko-příčkový systém, kde z exteriérové strany je izolační zasklení strukturálně zatmeleno. Zvenku proto plocha působí velmi čistě a hladce bez viditelných přítlačných lišt,“ vysvětluje Richard Vodička, vedoucí střediska AL fasád z PS BRNO, a dodává, „tmel v tomto případě zajišťuje vodotěsnost, vzduchotěsnost a zároveň je provedení mimořádně náročné na estetiku, realizaci tak provází celá řada zkoušek. Nelze nic podcenit, protože v první řadě jde vždy o bezpečnost.“
Statický návrh fasády musel být velmi pečlivě propočítán mimo jiné i z hlediska únosnosti silikonového spoje, deformací, dilatací a limitních rozměrů.
Protisluneční zasklení spojuje bezpečnost, funkčnost i estetiku
Prolamovanou fasádu budovy tvoří skla se zrcadlícím povlakem COOL-LITE® ST Bright Silver v kombinaci s vzhledově neutrálním protislunečním povlakem COOL-LITE® SKN 183. Tím je dosaženo vysoké vnější viditelné reflexe Lre (25 %) a solárního faktoru (g) jen 31 %, a to při špičkové tepelné izolaci trojskla s prostupem tepla (Ug) 0,5 W/m2K a maximálním prostupu světla do interiéru. „Na ploše zasklení s vysokou reflexí je vidět každá nerovnost, aby byla zajištěna vysoká rovinnost, jsou použity exteriérové tabule z vrstveného skla,“ vysvětluje Michal Vrbka z GLASSOLUTIONS Brno a dodává, „vrstvené bezpečnostní sklo zároveň zajišťuje, že při rozbití zůstanou střepy přilepené na fólii a nedojde tak k ohrožení nikoho, kdo se v okolí nachází.“
Zadní rovnou část kvádru a střední část budovy tvoří bezpečnostní tepelně tvrzené sklo s vysoce selektivním protislunečním povlakem COOL-LITE® XTREME 70/33. Integrované v izolačním trojskle s prostupem tepla Ug 0,5 W/m2K, vnější viditelnou reflexí (Lre) 17 % a solárním faktorem (g) 31 %. Zasklení obou částí doplňují parapety z neprůhledného izolačního dvojskla ve skladbě s jednostranně potištěným sklem v barvě RAL7021. V přízemí jsou rovná a oblouková vrstvená skla s nejvýkonnějším povlakem použitým na budově. Jde o vysoce selektivní povlak COOL-LITE® XTREME 61/29, kde solární faktor (g) je pouhých 26 %, ten zajišťuje příjemné prostředí v showroomu, kde není instalováno vnitřní stínění.
Bezpečnost skel ve stavbách tohoto typu musí být mimořádná a musí se minimalizovat pravděpodobnost jakéhokoliv defektu. „Všechna použitá tepelně tvrzená skla na budově Vlněna „I“ prošla testem prohřívání HST, který definuje norma ČSN EN 14179,“ upřesňuje Michal Vrbka z GLASSOLUTIONS Brno. Tato simulace odhalí rizikové tabule, které prasknou již při testu, a nikoliv na stavbě. Důvodem spontánního prasknutí totiž mohou být zejména inkluze sulfidu nikelnatého ve sklovině.
Takto výjimečné budovy s celoskleněnou fasádou nejsou v České republice obvyklé. Budova Vlněna I v Brně patří právem z hlediska náročnosti na technickou přesnost, výrobu i montáž k těm unikátním a také nejdražším, a to nejen v ČR. V době realizace v roce 2024 činil finanční objem fasády více než 175 milionů Kč. Až půjdete nebo pojedete kolem této stavby připomeňte si, že se zde spojuje erudice a zkušenosti českých firem, které stojí za touto realizací.
