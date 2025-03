Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Revoluce v zasklení: Sklo přebírá funkci stěny

Revoluce v zasklení: Sklo přebírá funkci stěny

Velkoformátové prosklené plochy vyžadují maximální tepelnou izolaci. Zasklení, které izoluje jako zděná stěna, je tak ideálním prvkem. Modulární výroba z něj navíc činí cenově dostupné a rychle dosažitelné řešení.

Vysoký podíl skla v obálce rodinných domů je trendem, kterým se moderní architektura ubírá. Na projektanty takové požadavky investorů kladou poměrně vysoké nároky. Velkoformátová řešení ideálně v bezrámovém provedení jsou vždy individuální a velmi náročná na návrh, výrobu i instalaci. „Stále častější požadavky na prosklené realizace nás vedly k vývoji čtyřskla, jehož tepelná izolace odpovídá zdi. Jako výrobce jsme však šli ještě dál a vytvořili modulární systém, který jak se ukazuje, dokáže obsloužit většinu projektů,“ vysvětluje Ing. Lukáš Kozubík, ředitel společnosti OBSIDIAN z Otrokovic, která se na výrobu velkoplošného zasklení specializuje.

Standardizované rozměry modulárního systému, které lze libovolně kombinovat, navíc poskytují možnost nabídnout velkoplošné zasklení až o třetinu levněji a až 10× rychleji než v případě individuálního řešení na míru. Vše je navržené tak, aby splňovalo nejpřísnější kritéria energetické úspornosti. „Řešení ZeroWaste® OBSIDIAN vyhovuje i požadavkům pro nízkoenergetické a pasivní domy, vysoká míra prosklení nepředstavuje bariéru. Navíc prosklené prvky můžete mít do týdne na stavbě,“ dodává Ing. Kozubík. Trend výstavby úsporných domů je jasný a nabízená řešení se musí umět přizpůsobit.

Kde dává izolační čtyřsklo smysl

Spojení čtyř skleněných tabulí není na trhu novinkou. I když je čtyřsklo nabízeno také pro okna a do profilů s rozšířenou stavební hloubkou ho lze zasklít, jeho parametry se pro běžné rodinné domy nehodí. Jednou z překážek je vysoká hmotnost, která u otvíravých i posuvných systémů omezuje limitní rozměry a může pak mít negativní vliv na dlouhodobou funkčnost. Pro fixní systémy ale hmotnost již takové omezení nepředstavuje. Osazované prvky v řešení ZeroWaste® dosahují hmotnosti až 1 000 kg.

Pokud je již ve fázi projektu počítáno s využitím modulárních prosklených prvků, velmi to usnadňuje práci. Lze je totiž spojovat jak francouzskými dveřmi, tak zděnou plochou. Ta může mít navíc skleněnou fasádu v designovém provedení imitujícím kamenný obklad. „Sklo poskytuje široké možnosti v dekorování potiskem, lakování či spojování barevnými foliemi. Fasádní skleněné panely dotvářejí luxusní a zajímavý vzhled,“ dodává Ing. Pavel Nečas, technický manažer Saint-Gobain Glass.



Tepelná úspora bez kompromisu

Bezrámová konstrukce osazená čtyřsklem s prostupem tepla U w 0,3 W/m2K zajišťuje výbornou tepelnou izolaci. Ve srovnání s běžným trojsklem jde o prakticky poloviční tepelné ztráty. V našich klimatických podmínkách má dominantní vliv na energetickou bilanci domu zima, proto je špičková tepelná izolace nutností. Výpočty také ukazují, že nižší prohřívání v podobě solárních zisků (g) na úrovni 32 % nahrazuje velká plocha prosklení. Úspora v konstrukčně srovnatelných stavbách představuje až desítky tisíc korun ročně. Zatímco zeď izoluje, tedy „jen“ drží teplo uvnitř, sklo umí více – dokáže vnitřní prostory prohřívat – propouštět teplo od slunce do interiéru.



Prosklené domy ale na druhé straně mohou trpět přehříváním a díky stále teplejším létům to je velmi aktuální. I na toto navrhované řešení myslí, protože skladba zasklení počítá s protislunečním povlakem, který zajišťuje snížení prostupu slunečního tepla. „Výkonné protisluneční zasklení Saint-Gobain COOL-LITE® si zachovává i přes vysokou míru selektivity prakticky neutrální vzhled jako běžné zasklení a také vnější reflexe (L re ) kolem 15 % představuje běžnou hodnotu,“ dodává Ing. Nečas. Prostup světla do interiéru je na optimální úrovni a přispívá k tomu i velká plocha. Případné oslnění mohou řešit vnitřní screenové protisluneční rolety v celé řadě designových provedení, takže prosklená stěna může působit třeba jako abstraktní obraz. Rohy zasklení je samozřejmě možné realizovat jako strukturální. Tedy čisté linie bez rušivých profilových sloupků.

Tepelně technické výpočty i praxe ukazují, že řešení ZeroWaste® eliminuje nutnost externího stínění. Současně je možné v interiéru udržet bez výrazně vyšších nároků na energie příznivé podmínky i v létě. Modulární systém je navržen a propočítán tak, aby minimalizoval riziko teplotního šoku skel. Protisluneční zasklení SGG COOL-LITE® totiž účinně odráží sluneční teplo zpět do prostoru a zamezuje tak přehřívání tabulí v zasklení.



Modulární stavění je budoucnost

Stavět rychle, čistě, za přijatelnou cenu, a navíc s eliminací chyb a problémů to je nutnost současného stavebnictví. „Osadit velký prosklený systém, abychom mohli dlouhodobě ručit za kvalitu, není jednoduché a zkušených pracovníků spíše ubývá, i to je důvod, proč je pro nás modulární řešení pro novostavby tak důležité,“ upozorňuje Ing. Lukáš Kozubík z OBSIDIAN. Značným přínosem je i to, že modulární řešení výrazně šetří materiál. „Zatímco běžné ztráty ve výrobě velkoplošných systémů představují 40 %, my se díky modulárnímu systému dostáváme na 15 %. Proto může být cena až o třetinu nižší proti individuálnímu řešení,“ dodává Ing. Kozubík.

Zkušenosti ukázaly, že standardizované rozměry modulárního řešení 2 550 × 2 600 mm, 3 400 × 2 600 mm a 550 × 2 600 mm, s možností jejich neomezené kombinace, pokrývají většinu potřeb moderních novostaveb. Pokud již v návrhu řešení je toto zohledněno, vše do domu perfektně zapadne a stavbu to výrazně zlevní. Pro velmi luxusní bydlení lze jen na prosklení ušetřit i stovky tisíc.

Ticho jako nikdy předtím

Vzduchová neprůzvučnost izolačního čtyřskla (R w ) 49 dB představuje útlum o 16 dB proti běžnému trojsklu, které je na úrovni 33 dB. Klid uvnitř domu je tak zaručen. Zvuková pohoda totiž významně přispívá ke komfortu bydlení a psychické pohodě.

Stavebnictví a stavební trh prošel v posledních 20 letech velkým vývojem. Období vysoké poptávky i krize ukázaly, že důležitá je změna uvažování. „Ve stavebnictví se dlouhodobě pracuje s moduly a standardizovanými rozměry (cihla, vchodové dveře, garážová vrata, střešní okna). Jen ta nejdražší položka ve výčtu chybí – okna. Jejich rozměry se pak často odměřují na stavbě podle okolní konstrukce a vzniklých chyb, čímž má zákonitě každé okno jiné rozměry a proces výroby je zatížen vysokými náklady,“ vysvětluje Ing. Lukáš Kozubík, ředitel společnosti OBSIDIAN z Otrokovic u Zlína. Hledání úspor, ale přitom zachování individuality, čistoty linií a vysoké estetické hodnoty, nemusí jít proti sobě. V Baťově kraji žili a žijí podnikaví a šikovní lidé, kteří výzvy berou jako příležitosti posunout svůj obor dál.