Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Správný výběr zasklení je pro komfort bydlení klíčový

Správný výběr zasklení je pro komfort bydlení klíčový

Okenní skla mohou plnit celou řadu různých funkcí. Na trhu dnes pořídíte taková, která budou zadarmo přitápět, zajistí ochranu před hlukem z ulice nebo zamezí přehřívání interiéru v horkých dnech. Jednotlivé funkce můžete navíc kombinovat.

Zasklení rozhoduje o komfortu v interiéru víc než například rám okna. A dávno už se u skel neřeší jenom tepelně-izolační vlastnosti. Pokud chcete, aby vám okna opravdu dobře sloužila, promyslete si dopředu, co všechno od nich očekáváte a co by mělo zasklení „umět“.

První krok: odhlučnění

Ze všeho nejdřív si položte otázku: Potřebujeme protihlukové zasklení? Skla tlumící hluk mají větší stavební hloubku, což si žádá i širší okenní rám. Proto je třeba řešit akustický návrh oken už při plánování tloušťky zdí.

Schopnost okna izolovat hluk se vyjadřuje indexem vzduchové neprůzvučnosti R w . Obecně platí, že čím je uváděná hodnota R w vyšší, tím lépe okna zvukově izolují.

Pro maximální odhlučnění je potřeba zkombinovat skla různé tloušťky s dostatečně velkými komorami a hlavně se speciální tlumicí fólií, jako je to například ve skle SGG STADIP SILENCE®.

Průvodce výběrem skel pro okna u rodinných domů a bytů

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Bezpečnost především

Požadavky na odolnost je také nutné řešit hned na začátku plánování. Vrstvená bezpečnostní skla (VSG) se skládají ze dvou či více skel spojených fólií, což v kombinaci s rámem může vyžadovat ještě masivnější zdi než protihluková okna.

Kromě ochrany před vandalismem a vloupáním se u skla řeší bezpečnost ještě z jiného hlediska. A sice, aby vás sklo při případném prasknutí neporanilo. K prasknutí totiž může dojít i samovolně, vlivem tzv. teplotního šoku, kdy se na skle nacházejí dvě oblasti s vysokým rozdílem teploty. Zasklení SGG Stadip Protect bylo navrženo přesně pro tato rizika. Může sice prasknout, ale nerozpadne se, drží svůj tvar, a tak nikoho nepořeže.

Rozhodující faktor: orientace oken ke světovým stranám

Okna vystavená celý den slunci budou potřebovat jiné zasklení než okna na stinné straně domu. To je potřeba v návrhu zasklení zohlednit.

Na jižní stranu se vyplatí pořídit protisluneční skla. Ta nejlepší dokážou odrazit až dvě třetiny tepelné energie přicházející ze slunce, takže i v letním parnu zabraňují přehřívání interiéru. Oproti tepelně-izolačním sklům snižují teplotu v místnosti až o 5 °C, přitom ale propouští dost světla a v zimě se starají o izolaci.

Při výběru protislunečních skel se zaměřte na solární faktor (g). Ten určuje, kolik % sluneční energie propustí sklo do interiéru. Čím vyšší hodnota, tím více tepla ze slunce získáte pro ohřátí interiéru. Říká se tomu solární zisky. U protislunečních skel budete tedy požadovat nízký solární faktor.

Vůbec nejúčinnější protisluneční řešení na trhu představuje sklo SGG COOL-LITE® XTREME. Vyznačuje se totiž extrémně nízkým prostupem energie při zachování té nejlepší světelné propustnosti.

Okna orientovaná na sever je lepší vybavit takovým izolačním sklem, které bude izolovat teplo, ale zároveň propustí do interiéru dost světla. Zmíněné požadavky splňuje například sklo s vysokým solárním faktorem SGG ECLAZ. Je vybaveno speciálním povlakem, který zajišťuje, že se teplo vnitřních prostor efektivně odráží dovnitř a do místnosti zároveň vstupuje až o 11 % denního světla více než u srovnatelných řešení.

Dvojskla, nebo trojskla?

Obecně se dnes doporučuje volit spíše trojskla, protože dokážou přinést úspory energií, jakých s dvojskly nikdy nedosáhnete. A díky většímu počtu skel můžete zkombinovat více různých funkcí.

Na druhou stranu, trojskla mají větší hmotnost než dvojskla a využívá se u nich širší rám, takže vyžadují masivnější stavební konstrukci. S tím je potřeba počítat už v projektové fázi stavby.

Zasklení může mít ještě celou řadu dalších funkcí nad rámec výše zmíněných. Lze například zvolit míru zrcadlení, opatřit skla samočisticí vrstvou nebo ochranou proti nárazu ptactva. Nejlépe uděláte, když se o výběru skel poradíte s odborníky. Architekt nebo projektant by měl vzít v úvahu jak vaše nároky, tak umístění domu, požadavky norem i rozpočet.