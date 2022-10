Saint-Gobain Glass udává směr s prvním nízkouhlíkovým sklem na světě

Vzhledem k tomu, že fasády představují až 20 % uhlíkové stopy budovy, přinese tato inovace výrazné snížení uhlíkové stopy ve stavebnictví a urychlí rozvoj oběhového hospodářství.

Nízkouhlíkové sklo je navázáním na první uhlíkově neutrální výrobu1 Saint-Gobain Glass dokončenou v květnu 2022 v její továrně Aniche ve Francii, která společnosti umožnila výrazně zdokonalit její výrobní procesy a načerpat odborné znalosti.

Saint-Gobain Glass nyní integruje nízkouhlíkové produkty do svého portfolia řešení pro fasády, počínaje řadou protislunečních skel COOL-LITE® XTREME, bez jakýchkoli kompromisů v oblasti technického nebo estetického provedení.

Nové produkty budou používat sklo s odhadovanou uhlíkovou stopou pouze 7 kg CO 2 ekv./m2 (při použití 4 mm základního skla). Toto nové nízkouhlíkové sklo bude kombinováno se stávající technologií povlaku COOL-LITE® XTREME, která již drasticky snižuje emise uhlíku generované spotřebou energie potřebné při užívání budovy díky svému vysokému výkonu z hlediska příjmu denního světla, protisluneční ochrany a tepelné izolace.

Výsledná nová produktová řada nabídne nejnižší uhlíkovou stopu na trhu se snížením přibližně o 40 % ve srovnání s naším výchozím evropským produktem.

Podrobné údaje o vlivech a dopadech na životní prostředí budou dokumentovány prostřednictvím environmentálních prohlášení o produktu ověřených třetí stranou – EPD (nebo FDES ve Francii) – které se v současné době připravují a jejich dostupnost je plánována na začátek roku 2023.

