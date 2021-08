Stavba / Nízkoenergetické stavby / Pasivní domy / Pasivní domy a sklo

Pasivní domy a sklo

Webinář nejenom o skle v pasivních a nízkoenergetických domech. Architekti do rodinných domů posouvají větší a transparentnější skla, obvyklá dříve spíše v komerčních budovách. Velká skla zplešují psychiku obyvatel a při správném návrhu i tepelnětechnickou bilanci objektu.

„Nejčastěji se pasivní dům definuje technickými požadavky. Ty já ale považuji za vedlejší, protože jsou to víceméně jen čísla a fyzikální veličiny, kterým většina lidí nerozumí. Já si pasivní dům představuji tak, že se jedná o dům který má velmi nízkou spotřebu energie na vytápění i přípravu teplé vody, je v ní velmi kvalitní vnitřní prostředí díky řízenému větrání s rekuperací tepla a prošel procesem optimalizace, to znamená, že se mu při přípravě projektové dokumentace projektant věnoval o něco více než běžnému projektu,“ říká Ing. Michal Čejka, specialista na energetiku budov, certifikovaný projektant a konzultant pasivních domů.

„Pasivní domy jsou místem pro trojskla. V místnostech bez speciálních požadavků může být dvojsklo. Tam kde, očekáváte nějaké úspory, tam patří jednoznačně trojsklo. Samotné sklo má ještě řadu i dalších vlastností, které ovlivňují vlastnosti okna a obálky. Kromě tepelně technických vlastností je to například ochrana před hlukem, bezpečnost, světelný komfort, ochrana proti požáru. Aktivní skla mohou být vyhřívaná, antikondenzační, samočistící a skla pro větší soukromí, kdy sklo v podle potřeby zmatní,“ jmenuje příklady Roman Dufek, obchodně technický zástupce pro izolační skla ve společnosti Saint Gobain Glass a připomíná: „Přemýšlejte o to, co bude na sklo působit v průběhu dne a roku. Zamyslete se nad tím, jaké vlastnosti skla využijete.“

„I sklo podléhá trendům,“ říká v rozhovoru Pavel Nečas, konzultant a technická podpora investorů, projektantů, architektů a výrobců fasád zejména ve fázi přípravy projektů. „Skla jsou stále větší, architekti to mají rádi a transparentnější, tj. propouští do interiéru více přirozeného světla z venku. Tento trend velkých skel se navíc přenáší z komerčních budov do rodinného bydlení. Má to pozitivní vliv na psychiku člověka a při správném návrhu navíc i na energetickou bilanci.“

Poslechněte si prezentace všech tří odborníků na téma pasivní domy a sklo.