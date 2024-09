Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Na zasklení záleží – rozhoduje totiž o vlastnostech oken

Na zasklení záleží – rozhoduje totiž o vlastnostech oken

Podíl prosklených ploch v obálce moderních domů stále roste. Naplánovat si skladbu zasklení, a tím jeho vlastnosti na míru, je v současnosti pro komfortní bydlení nezbytné.

Chtějte po zasklení víc, než jen úsporu tepla

Izolační zasklení oken a prosklených portálů tvoří 80 až 90 % jejich plochy. Užitnou hodnotu otvorových výplní tak výběr skla ovlivní minimálně stejně, nebo i více než profily rámů a křídel. Špičková tepelná izolace prosklených prvků je tak dnes pouze jeden z důležitých parametrů. Projektant by měl se stavebníkem vždy probrat jeho individuální potřeby z pohledu zabezpečení domácnosti, ochrany dětí nebo útlumu venkovního hluku.

Samozřejmostí by měla být optimalizace vlastností oken vzhledem ke světovým stranám a s tím související parametry prostupu tepla a světla. Čím více projde do interiéru světla, tím více také slunce vnitřní prostory prohřeje, při tom ale musí zasklení udržet v interiéru maximální množství tepla z vytápění. Čím větší plochu obálky domu tvoří prosklené plochy, tím je výběr skel důležitější a moderní rodinné domy s prosklenou fasádou v současnosti již nejsou výjimkou. Z pohledu tepla v interiéru je tak k řešení hned několik aspektů:

Kolik tepla z vytápění udrží okna v interiéru v zimě.

Kolik slunečního tepla prohřeje obytné prostory na jaře a na podzim.

Jak účinně chrání okna interiér před přehříváním v létě.

Rozhodně tak neplatí, že v celém domě musí mít okenní prvky stejné zasklení. Vezmeme-li k tomu v úvahu i požadavky na bezpečnost a útlum hluku, je jasné, že skladbu izolačního zasklení v domě je třeba řešit detailně z pohledu orientace domu i potřeb a požadavků jeho obyvatel.

Vhodné zasklení ušetří za energie a zvýší hodnotu domu

Prostup tepla zasklením U g běžných trojskel se pohybuje kolem 0,5 W/m2K, okna s takovým zasklením pak mají celkový prostup tepla U w kolem 0,7 W/m2K, a to zejména v závislosti na stavební hloubce oken. U pasivních domů by prostup tepla celým oknem U w neměl překročit 0,8 W/m2K. Čím je hodnota prostupu tepla U w nižší, tím je dům lépe izolován a okna udrží v interiéru více tepla. Dnes je nezbytné použití trojskel, ale ještě před pár lety byla běžná dvojskla s prostupem tepla 1,0 W/m2K, což představuje dvojnásobnou ztrátu tepla. Pro zajímavost prostup tepla zdivem u nízkoenergetických domů by měl být maximálně 0,15 W/m2K.

Do výpočtu tepelně technických parametrů obálky domů vstupuje vždy i požadavek na efektivní využití sluneční energie, tedy tzv. solární faktor g (%). Ten říká, kolik procent slunečního tepla se využije k prohřátí interiéru. Samostatnou kapitolou je pak množství světla procházejícího do interiéru TL (%).

„Zasklení s velmi nízkým Ug na jedné straně udrží více tepla v interiéru, ale zároveň do místnosti může propustit méně slunečního tepla (g) a méně světla (LT). V takovém případě je potřeba zejména na jaře a na podzim častěji přitápět a více svítit,“ vysvětluje Ing. Pavel Nečas, technický manažer Saint-Gobain Glass.

Navrhnout optimální skladbu zasklení podle světových stran a tím optimalizovat úsporu tepla a solární zisky domu, je úkolem projektanta a tepelného technika.

Sklo, které zadarmo prohřeje a projasní interiér

Nová generace skel ECLAZ se zvýšenými solárními zisky od Saint-Gobain plní v izolačním trojskle ideálně hned tři funkce:

Účinně odráží teplo zpět do interiéru a zamezuje jeho úniku. Prostup tepla U g je 0,5 W/m 2 K, což je pro skla se zvýšeným solárním faktorem g až o 17 % vyšší hodnota, než je běžné.

je 0,5 W/m K, což je pro skla se zvýšeným solárním faktorem g až o 17 % vyšší hodnota, než je běžné. Pro ohřátí interiéru umožní využít až o 13 % více tepelné energie než u běžných trojskel, solární faktor g totiž dosahuje u trojskel s ECLAZ v izolačním zasklení, až 60 %. Téměř 2/3 slunečního tepla se tak využije na prohřátí místností.

Do interiéru sklo ECLAZ propustí o více než 5 % více světla, než je u trojskel obvyklé, prostup světla TL dosahuje 77 %. To přináší větší psychickou a fyzickou pohodu při pobytu v místnosti.

Izolační trojsklo CLIMATOP (4/18/4/18/4) Prostup tepla

U g W/m2K Prostup světla TL % Solární faktor g % Vnější reflexe RLe % CLIMATOP Planitherm XN nízkoemisní povlak na pozici 2,5 běžné trojsklo 0,5 73 53 14 CLIMATOP ECLAZ nízkoemisní povlak na pozici 2,5 0,5 77 60 14

Nová generace izolačních trojskel s využitím povlaku ECLAZ tak dosahuje hodnot solárního faktoru (g) a prostupu světla (TL) na úrovni dvojskel, ale v interiéru zároveň udrží dvojnásobek tepla. Při použití nízkoemisního povlaku ECLAZ na pozici 3 a 5 lze dosáhnout solárního faktoru až 65 %, pro tento typ zasklení ale doporučujeme použít kalené sklo nebo tabule se zabroušenými hranami, a to kvůli snížení pravděpodobnosti termálního šoku skla.

Jde o zasklení certifikované pro pasivní domy Pasiv House Institutem. Trendy a zájem však ukazují, že se postupně stává standardem všude tam, kde je potřeba optimalizovat tepelnou bilanci staveb a zajistit dostatek světla v interiéru. Při jeho použití na sluncem exponovaných prvcích je třeba chránit interiér před přehříváním účinným venkovním stíněním.

Zasklení, které šetří za klimatizaci

Rodinné, bytové i komerční stavby se musí v současnosti vyrovnat i s přehříváním interiéru. Spotřeba energie na chlazení staveb je totiž v létě často vyšší než nároky na vytápění v zimě. Využít k chlazení sluneční energii je efektivní, ale pokud je možné instalovat pasivní prvky bez nároků na elektřinu, měla by to být vždy priorita. Do rodinných i komerčních s prosklenou fasádou nebo velkoformátovými posuvnými nebo fixními okenními prvky je proto vhodné použít skla s nízkým solárním faktorem (g), která účinně omezují přehřívání interiéru. Využití najdou také v rekonstrukcích a moderních rodinných domech, kde z památkových nebo estetických důvodů nelze použít venkovní stínění.

Technicky vyspělé tzv. selektivní zasklení využívá speciální nízkoemisní povlaky, které do interiéru propustí většinu slunečního světla, ale účinně blokují tepelné záření. Špičkou na zdejším trhu je protisluneční zasklení řady COOL-LITE společnosti Saint-Gobain. V létě brání přehřívání díky nízkému solárnímu faktoru (g) na úrovni jen 37–30 %, zároveň ale pustí do interiéru více než 60 % světla, a to vše při současném zachování prostupu tepla U g 0,5 W/m2K, což je nezbytný standard izolačních trojskel.

Protisluneční skla prošla v posledních letech velkým technickým vývojem. Mají neutrální vzhled a jejich vnější reflexe je na úrovní 14 %, což je stejné jako u běžných tepelně izolačních skel. Zbytečné jsou tak obavy z toho, že jsou barevná, s větším zrcadlením při odrazu slunečního záření nebo že do interiéru propustí málo světla. Parametrem, který charakterizuje podíl světla a tepla prostupujícího do interiéru je tzv. selektivita. Špičkové produkty řady COOL-LITE Saint-Gobain atakují a také úspěšně pokořily hranici selektivity 2. To představuje z hlediska užitných vlastností hranici současných technických možností.

Selektivní zasklení typu COOL-LITE vyniká neutrálním vzhledem, protože tzv. viditelnou reflexi tedy zrcadlení při pohledu z exteriéru má na úrovni standardního solárního zasklení typu ECLAZ. Není tak problémem použít oba typy zasklení na jedné stavbě. Pokud by měla být skla umístěna v přímém sousedství, doporučujeme probrat vzhled s techniky. Díky přesnému modelování pomocí digitálních nástrojů společnosti Saint-Gobain je zcela zřejmý vzhled zasklení, úroveň jeho zrcadlení a případné zabarvení. Konzultaci doporučujeme, protože drobné vizuální odchylky může způsobit i kalení skla v případě, že je třeba zajistit bezpečností funkci zasklení ve fasádě.

Neustálý technický vývoj chytrého selektivního zasklení rozšiřuje používání protislunečních skel i do obytných domů. „V minulosti nebylo vhodné používat protisluneční zasklení pro rodinné domy a byty, protože příliš blokovalo přístup světla do interiéru a nevyhovovalo ani esteticky. Moderní selektivní zasklení ale tyto nevýhody překonává, a naopak do moderních rodinných domů s prosklenými fasádami a velkoformátovým zasklením je lze jen doporučit,“ zdůrazňuje Ing. Pavel Nečas ze společnosti Saint-Gobain. Prvky pasivní ochrany před přehříváním budou navíc nabývat na významu a již dnes jsou stále žádanější. Souvisí to s nezávislostí na zdroji elektřiny a celkovou úsporou energie.

Izolační trojsklo Prostup tepla

U g W/m2K Prostup světla

TL % Solární faktor

g % Selektivita

TL/g Vnější reflexe

RLe % S nízkoemisním povlakem ECLAZ 0,5 77 60 1,28 14 COOL-LITE SKN 183 0,5 69 37 1,86 14 COOL-LITE SKN 176 0,5 65 35 1,86 15 COOL-LITE EXTREME 70/33 0,5 65 30 2,17 13

Namíchat si chytré zasklení na míru je trend

Možnosti výběru zasklení podle potřeb uživatelů a situace na stavbě jsou v současnosti na vysoké technické úrovni. Odborníci i stavebníci tak mají možnost již v projektu detailně řešit parametry okenních systémů, efektivně zvýšit hodnotu domu a jeho užitné vlastnosti. Nejde však zdaleka jen o teplo a světlo. Solární skla ECLAZ a protisluneční selektivní skla COOL-LITE lze kombinovat v izolačním trojskle i se speciálními skly pro zvýšení bezpečnosti a řešení útlumu zvuku. Se správným výběrem zasklení pro jakýkoliv typ domu pomáhá průvodce zasklením, kde se dozvíte vše podstatné o okenních skladbách.

Pokud se chystáte na výměnu oken nebo vybíráte okna do novostavby, žádejte od svého dodavatele oken vysvětlení k možnostem využití chytrého izolačního zasklení. Odborní výrobci oken nejen navrhnou řešení, ale také poradí, jak předcházet případným poškozením velkých prosklených ploch vlivem tepelného šoku skla. O tom si povíme někdy příště.