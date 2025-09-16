Jak efektivně chránit fasádu před plísněmi a řasami
Nejúčinnější ochranou proti vzniku plísní a řas na fasádě je prevence. Klíčová je pravidelná údržba, která zahrnuje především čištění fasády a opakovanou aplikaci renovačního nátěru zhruba každých 10 až 15 let. Vlivem povětrnostních podmínek fasáda ztrácí své vodoodpudivé vlastnosti, dochází k jejímu opotřebení, znečištění a blednutí barev. Takto oslabený povrch pak snadno podlehne napadení mikroorganismy, zejména řasami a plísněmi.
Údržba je vždy levnější než oprava
Pokud není znečištění a biologické napadení včas odstraněno, dochází k rychlejšímu poškození povrchu, což může vyústit v náročné a nákladné opravy. Pravidelné mytí a obnovovací nátěry však těmto komplikacím dokáží účinně předcházet.
Při mytí se odstraní veškeré nečistoty, včetně organického materiálu, který slouží jako živná půda pro mikroorganismy. Nový nátěr nejen obnoví estetický vzhled, ale i ochranné vlastnosti fasády. Pokud je po očištění a vyschnutí podklad pevný, bez známek napadení (např. mapy, skvrny), stačí aplikace základního nátěru jako je JUB REVITAL Primer, který navíc zaceluje drobné mikrotrhliny. Poté následuje dvojitý nátěr mikroarmovanou fasádní barvou od společnosti JUB.
Co dělat, když už je fasáda napadena?
V případě, že se na fasádě objeví zelené nebo šedé skvrny, případně větší mapy, je třeba postupovat systematicky:
- Důkladné očištění povrchu fasády
Ideálně pomocí vysokotlakého zařízení s teplou vodou a se speciální tryskou, případně párou. Čisticí prostředek by měl být vhodný pro fasády a maximální tlak vody by neměl překročit 60 barů, aby nedošlo k poškození. Následně se fasáda důkladně opláchne a nechá zcela vyschnout.
- Aplikace dezinfekčního prostředku
K odstranění mikroorganismů se používá bezbarvý biocidní přípravek JUB ALGICIDE Plus, který proniká hluboko do podkladu a ničí široké spektrum řas a plísní. Neobsahuje chlor, nezatěžuje podklad solí a aplikuje se zředěný vodou v poměru 1 : 4. Nanáší se štětcem nebo válečkem, u silně zasažených ploch se doporučuje aplikace dvou vrstev. Tento přípravek se neoplachuje a po zaschnutí není zdraví škodlivý.
- Základní nátěr
Po zaschnutí dezinfekčního prostředku následuje nátěr JUB REVITAL Primer EXTRA. Ten obsahuje polymerní pojiva, mikrovlákna, jemný křemičitý písek a biocidní přísady. Posiluje odolnost fasády proti biologickému napadení, sjednocuje podklad, váže zbytky prachu a překrývá trhliny do šířky 0,3 mm.
- Závěrečný nátěr fasádní barvou
Finální fáze zahrnuje dvouvrstvou aplikaci barvy JUB SILICONECOLOR San EXTRA, která poskytuje dlouhodobou ochranu před řasami a plísněmi. Tato silikonová barva je vhodná i pro strukturované povrchy, zakrývá mikrotrhliny, nepraská, má nízkou nasákavost (třída W3), vysokou paropropustnost a odolnost vůči klimatickým vlivům. Fasádní barva je dostupná ve stovkách odstínů, což umožňuje zachování původního vzhledu objektu.
Záruka až 10 let
Při dodržení doporučeného postupu a použití produktů JUB poskytuje výrobce až 10letou garanci na ochranu proti napadení fasády řasami a plísněmi. Po tuto dobu by na ošetřeném povrchu neměly být viditelné žádné známky mikrobiálního znečištění.
Nejste si jistí stavem vaší fasády nebo potřebujete poradit s údržbou či renovací? Rádi vám pomůžeme – veškeré kontaktní údaje najdete zde.