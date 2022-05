Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Zářivě čistá může zůstat i bílá fasáda. Jen vědět, jak na to

Zářivě čistá může zůstat i bílá fasáda. Jen vědět, jak na to

Všichni chceme bydlet ideálně v krásném a čistém domě. Z obavy před usazováním prachu, špíny a mikroorganismů se však většina majitelů domů přiklání k použití sytých odstínů, aby se viditelnost špíny minimalizovala.

Určitě znáte stesky typu: „Bílé barvy se bojíme. Kdyby tak existovalo něco, co nám prodlouží životnost fasády a udrží ji dlouho čistou bez jakékoliv údržby.“ Ale ono „to něco“ existuje, realizace snu o běloskvoucí fasádě se přímo nabízí – v ryze českém produktu, který využívá nejmodernějších poznatků vědy.

„Ideálním a vysoce praktickým řešením je aplikace nano nátěru technologie FN NANO®. Funkce tohoto samočistícího nátěru jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO® využívá energii slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky,“ vysvětluje Jan Procházka, vynálezce a majitel českého patentu pro technologii.



Schéma fotokatalýzy v přírodě Schéma fotokatalýzy v přírodě

Žádná chemie bez postupné ztráty účinnosti

Nejedná se tedy o žádný chemický nátěr postupně uvolňující do svého okolí chemikálie a biocidní přípravky k hubení mikroorganismů, který časem úplně ztratí svoji účinnost. Chystáte-li se v letošním roce stavět rodinný dům nebo revitalizovat svoji fasádu, nyní je právě ten správný čas se zamyslet nad tím, jestli tyto úkony budete v budoucnu chtít neustále opakovat, anebo jestli dáte přednost dlouhodobému řešení, klidu a úspoře financí.

Není to nic složitého, u rodinného domu to zvládne každý sám, nebo si nechte poradit od odborníků. Jak na to se můžete podívat zde.

Desetiletá garance

„Důležité je dodržet správné postupy a pak bude vaše fasáda na dlouhé roky ošetřená a chráněná před vlivem UV záření, před degradací povrchu, před porůstáním plísní, řasami a dalšími mikroorganismy s garancí 10 let,“ doplňuje Jan Procházka.

A hlavně se už nemusíte bát vytvořit na svém domě bílou fasádu, která zůstane dlouho čistá a v létě bude navíc i ochlazovat povrch vašeho domu.

Více o této české patentované technologii se dozvíte na stránce: www.fn-nano.com

Co vám nátěr FN NANO® zajistí? Dlouhodobou čistotu povrchu

Zabrání napadení mikroorganismy

Odcloní téměř ze 100 % UV záření

Ochladí povrch fasády

Zářivě bílou barvu

Prodlouží životnost fasády