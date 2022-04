Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Dlouhodobá úspora na fasádě? Za použití nano nátěru je to snadné

Dlouhodobá úspora na fasádě? Za použití nano nátěru je to snadné

Je obecně známo, že povrch světlých barev se tolik nezahřívá, nevýhodou takových barev na fasádách domů však bývá jejich viditelné znečištění. Novinkou je fasádní nátěr, který fasádu nejen dlouhodobě ochrání a udrží čistou, ale jeho povrch navíc odráží tepelné i solární záření.

„Díky tomu si s nano nátěrem technologie FN NANO® můžete vytvořit s klidným svědomím i bílou fasádu, která zůstane dlouhodobě čistá, a zároveň bude její povrch v letním období chladnější. To se významně projeví na komfortnosti bydlení i na vašich nižších výdajích za užívání klimatizace,“ nabízí možnosti Jan Procházka, vynálezce a majitel českého patentu pro technologii FN NANO®.

Funkce samočistícího nátěru jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Ochranný nátěr FN NANO® využívá energii slunce, kterou převádí na ekologický efekt přirovnatelný k horké plotýnce, která na sobě pálí špínu a škodlivé látky.



Schéma fotokatalýzy v přírodě Schéma fotokatalýzy v přírodě





„Fyzikální jev se nedá zpochybnit a díky němu lze pochopit, proč jsou povrchy dlouhodobě čisté.

Ale jak je to s tou chladnější fasádou? Odpověď jsme našli v USA, kde byly prováděny testy nano nátěru technologie FN NANO® a zde je výsledek: Produkt FN NANO® získal CERTIFIKÁT COOL ROOF RATING COUNCIL. Byl posuzován produkt FN NANO®2 technologie FN NANO® a jeho schopnost odrážet tepelné a solární záření,“ vysvětluje Jan Procházka.

Nano nátěr odráží zpět 80 % energie

Z uvedeného výsledku měření, testů a závěrečného potvrzení bylo vyhodnoceno, že nano nátěr FN NANO®2 odráží téměř 80 % tepelné energie zpět do vesmíru.

Vzhledem k mimořádně vysoké fotokatalytické účinnosti funkčních nátěrů FN NANO® si výrobce může dovolit poskytnout garanci na funkčnost a dlouhodobě čistý vzhled povrchů v délce trvání min. 10 let s tím, že jeho životnost lze odhadnout na několik dekád.

„Ochranná vrstva vytvořená funkčním nátěrem FN NANO® s pomocí fotokatalýzy účinně a dlouhodobě zamezuje růstu řas a plísní a v neposlední řadě čistí okolní vzduch od nebezpečných látek jako je benzo-a-pyrén, oxidy dusíku, ozón a některé skleníkové plyny,“ dodává Jan Procházka.

I vy si můžete vytvořit bezúdržbovou samočistící fasádu na vašem domě. Není to nic složitého, u rodinného domu to zvládne každý sám. Jak na to se můžete podívat zde. Důležité je dodržet správné postupy a pak bude vaše fasáda na dlouhé roky ošetřená, chráněná, a ještě budete mít dobrý pocit, že děláte něco pro své prostředí.

Více informací o této české patentované technologii naleznete na www.fn-nano.com

Jak lze na fasádě dlouhodobě ušetřit?

Nechte si vytvořit samočistící fasádu, která zůstane dlouhodobě čistá bez plísní a zelených řas. Nebudeme muset vynakládat zhruba co 3–5 let finance za její mytí a tím i poškozování povrchu.

Díky nano nátěru vytvoříme na fasádě ochranný UV štít, který odcloní nežádoucí záření, které postupně ničí povrch fasády. Nebudeme muset za nějaký čas dělat zcela novou fasádu.

Finální nano nátěr ponechá stálou barevnost naší fasády, a ještě ochladí její povrch. Tedy žádné další náklady na obnovování barvy fasády a úspora peněz za menší využívání klimatizace.