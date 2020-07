Stavba / Dřevostavby / Dřevostavba v kvalitě 21. století od společnosti Haas Fertigbau

Dřevostavba v kvalitě 21. století od společnosti Haas Fertigbau

Dřevostavba v kvalitě 21. století. To je cíl společnosti Haas Fertigbau, která ve snaze vyhovět rostoucím požadavkům na uživatelský komfort a ekologii provozu dosahuje mimořádné efektivity, krátkých realizačních dob a nadprůměrně vysoké kvality.

Základem pro zvyšování technologické vyspělosti je automatizace a robotizace výroby. Zavádění nejmodernějších výrobních postupů je přitom i otázkou udržení čelních pozic na evropském trhu dřevostaveb. „V případě naší společnosti se to projevuje nejenom rozšířením výroby a zkrácením dodavatelských termínů, ale díky přesnosti montáže i prodloužením životnosti nabízených rodinných domů a dalších produktů,“ říká Ing. Michal Řehulka, vedoucí prodeje rodinných domů a prokurista společnosti Haas Fertigbau.

To jsou také důvody přenesení výroby z Horažďovic do Falkenbergu v Německu, kde je v současné době k dispozici mimořádně rozsáhlá vysoce automatizovaná výrobní kapacita. Celý proces se díky tomu kvalitativně posune na úroveň nejmodernějších technologických řešení. Mezi ně mimo jiné patří i elektronicky řízená strojní výroba, plně automatické centrum pro opracování dřeva a vlastní výroba truhlářských prvků.

Komfort díky stěnám Thermo-Protect®

Důležitým příkladem jsou také špičkové tepelně-izolační vlastnosti vnějších certifikovaných stěn Thermo-Protect®. Díky nim domy vyrobené společností Haas Fertigbau bez problémů odolávají mrazivým i horkým měsícům, během nichž dokážou uživatelům zajistit komfortní tepelnou pohodu. Vnější stěny jsou totiž vybavené fólií Klima-kontroll, která reguluje průchod vodní páry. Systém tak zaručuje dokonalou vzduchotěsnost, resp. neprůvzdušnost obvodové konstrukce směrem z interiéru.

Spolupráce s výzkumnými ústavy

Ani vysoký stupeň automatizace výroby ovšem nemusí být v současné konkurenci zárukou úspěchu. Proto firma ve snaze po neustálém zdokonalování a inovaci svých výrobků dlouhodobě spolupracuje s výzkumnými ústavy a partnerskými firmami. Díky ní například už v roce 1977 dokázala nabídnout energeticky úsporný dům, který měl hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K. Což je hodnota odpovídající běžné jednovrstvé konstrukci zdiva o celkové tloušťce 500 mm včetně omítek.

Ještě lepší produkt, rychlejší dodávky a garance ceny

Přesun výroby do rozsáhlých a vysoce automatizovaných výrobních kapacit přinese zákazníkům nesporně lepší finální produkt a vyšší rychlost dodávek. „Zákazníci rychlost naší výroby a výstavby nepochybně ocení. S Haas Fertigbau totiž mohou bydlet už do roka po podpisu smlouvy,“ zdůrazňuje Michal Řehulka. Samozřejmostí zůstává transparentní financování, široká nabídka 55 typových domů s možností individuálních úprav a také špičkového servisu či na 36 měsíců prodloužená záruka a 30 let garance na statiku stavby.