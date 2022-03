Stavba / Nízkoenergetické stavby / Haas Fertigbau úspěšně staví už 50 let

Právě před půlstoletím byla v Německu založena firma, která dnes staví a dodává stavební systémy v mnoha zemích Evropy.

Jak se Haas Fertigbau stal tím, čím je dnes – úspěšnou, stále rodinnou společností, která stojí na odbornosti a profesionalitě, udržitelném hospodaření se dřevem jako zdrojem a orientaci na zákazníka?

Být blízko svým zákazníkům

Začalo to v roce 1972 výrobou dřevěných sil, stodol a stájí v malé truhlářské dílně ve Falkenbergu v Dolním Bavorsku. Na počátku stál Xaver Haas, který absolvoval v roce 1969 jako nejmladší tesařský mistr v Německu. Pocházel z tesařské dynastie. Už jeho dědeček a otec zpracovávali ve své truhlářské dílně zemědělské zakázky, ale rodina se vedle toho také věnovala zemědělství, což významně formovalo původní směřování později založené firmy. Hned od počátku můžeme pozorovat přístup, který je dodnes pro firmu jedním z nejdůležitějších. Být blízko svým zákazníkům. Mladý Xaver Haas vyrážel za farmáři s nabídkou svých služeb, aby měl nakonec tolik zakázek, že malá truhlářská dílna už nestačila. Brzy potřeboval vlastní výrobní halu. A tak v březnu 1972 pod rodinným jménem „Haas Holzbau“ zahájila ve Falkenbergu výrobu vlastní firma Xavera Haase.

Inovativní technologie

Nejen díky prozákaznickému přístupu se velmi brzo ustálilo, že „pokud potřebujete dřevěné silo, jděte do Haasu“. Bylo to také díky inovativnímu přístupu k výrobě. Haas začal používat novou technologii, a tak byl velmi brzy vyvinut a do výroby zařazen první prefabrikovaný sendvičový panel.

První nízkoenergetický dům

Už před čtyřiceti pěti lety, v době, kdy se ještě vůbec nemluvilo o izolačních hodnotách budov, přišel Xaver Haas s jedním z prvních energeticky úsporných domů. Měl hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K, což nesplňují ani některé domy stavěné v dnešní době. Je to hodnota odpovídající běžné jednovrstvé konstrukci zdiva o celkové tloušťce 500 mm včetně omítek.

Energeticky úsporný rodinný dům byl ve stejném roce (1977) zaveden do sériové výroby. A protože montované dřevostavby nabídly nejen rychlou výstavbu, ale také nízkou spotřebu energie, staly se tyto inovativní energeticky úsporné domy velice rychle bestsellerem. Od té doby se podíl dřevostaveb na trhu mezi novými rodinnými domy stále zvyšuje. Jen v Haas Fertigbau jsme realizovali téměř 60 000 takových staveb. A samozřejmě i ten úplně první dům svým majitelům stále dobře slouží.

Na vavřínech neusínáme

Během padesáti let se společnost rozrůstala. Z původní hrstky dělníků se stala více než tisícovka zaměstnanců ve třech evropských zemích. Odborníci v Německu, Rakousku a České republice neustále vyvíjí, inovují a zdokonalují používané technologie a konstrukční systémy. Projektují, vyrábějí a staví nové domovy pro stále další a další rodiny.

Jen v České republice jsme od roku 1994 postavili tisíce domů. Právě naše zkušenosti, ověřené postupy a po léta zdokonalované konstrukční systémy využijeme i při stavbě vašeho domova.