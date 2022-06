Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Tvárnice, příčkovky, překlady a stropy Ytong dopravila na Zamkovského chatu helikoptéra

Letecký most z Hrebienku dopravil loni v červenci typické žluté palety s tvárnicemi Ytong na Zamkovského chatu, kde z nich roste nová přístavba této oblíbené tatranské chaty. Pórobetonové tvárnice Ytong přitom nemají na výstavbě chat tatranskou premiéru – naopak: tvárnice Ytong najdete i na Zbojnické chatě, Žiarské chatě, Kamenné chatě na Chopku nebo na Chatě pod Rysy.

S tvárnicemi Ytong lze postavit hrubou stavbu i ve Vysokých Tatrách

Přístavba zadní části chaty se třemi nadzemními podlažími se začala budovat loni a po dokončení poskytne zázemí pro skladové prostory, kuchyni, ve II. NP bude ubytování pro hosty a v podkroví budou šatny a pokoje pro zaměstnance. Hrubá stavba je celá z Ytong tvárnic, obvodové stěny jsou z tvárnic Ytong Univerzal 300 PDK. Pórobetonové tvárnice charakterizují dobré statické a tepelněizolační vlastnosti a jejich velkou výhodou je homogenita a stejné technické vlastnosti ve všech směrech. Současně jsou lehké a zdění s nimi je rychlé a s minimem odpadu.

To jsou vlastnosti, které jsou v Tatrách velmi cenné. „Stavět v našich Tatrách není snadné, stavební sezóna je zde krátká, dostat sem materiál nebo vyřešit situaci, kdy se něco pokazí, také není jednoduché. Ale naše chata je velmi vyhledávaná a investovat se do ní musí. V říjnu 2019 jsme proto dokončili náročnou výstavbu čistírny odpadních vod, loni jsme se pustili do nové přístavby. Tady máme naplánovanou na dvě etapy: ta první etapa právě probíhá, druhá se připravuje a letos s ní nepočítáme,“ říká Andrej Kalinčík.

Na stěny a příčky nové přístavby se z Hrebienku na Zamkovského chatu letecky dopravilo až 78 m3 pórobetonu Ytong

Příčky přístavby se realizují z příčkovek Ytong Klasik 100 a 125 mm. I pro tyto tradiční prvky ze sortimentu Ytong platí, že jsou lehké a přesně a rychle se s nimi zdí. Navíc je to ekologický materiál z čistých přírodních surovin. Kromě tvárnic a příčkovek Ytong jsou na stavbě použity i překladové trámce Ytong PSF, kterými autor projektu ing. Juraj Michalík nahradil klasické nosné překlady Ytong.

Překladové trámce Ytong tak slouží k překlenutí všech otvorů v obvodových a vnitřních nosných stěnách chaty. Nosnost trámců je zaručena pouze s nadezdívkou, ale v případě výstavby přístavby Zamkovského chaty mělo jejich použití věcné a praktické důvody: nejenže jsou vysoce odolné vůči požáru a po svázání s nadezdívkou mají vysokou nosnost, ale hlavně jsou lehké a dobře se s nimi manipuluje a pracuje. Snáze se také zabudují na stavbě. Objem každého závozu helikoptérou jsme museli pečlivě kalkulovat a nízká hmotnost překladových trámců byla velkou výhodou,“ vysvětluje Martin Kozár, MBA, odborný poradce Xella.