Energetická úspornost nových rodinných domů roste, od letoška jsou pravidla ještě přísnější

Při výstavbě nových rodinných domů hraje stále větší roli jejich energetická náročnost. Za posledních 10 let výrazně vzrostl podíl velmi úsporných rodinných domů. Přispívají k tomu ekologičtější a úspornější systémy i využití alternativních zdrojů energií. Od počátku letošního roku došlo k dalšímu zpřísnění pravidel energetické úspornosti.

V České republice se v loňském roce postavilo zhruba 18 tisíc nových rodinných domů. Drtivá většina z nich splňuje nejpřísnější energetické standardy. Nejvíce z nich, téměř 70 %, se podle škály energetické náročnosti staví v třídě B – „velmi úsporný“. Dalších 9 % je dokonce v kategorii A – „mimořádně úsporný“. „Za posledních 10 let došlo k obrovskému posunu, před 10 lety tvořily dvě třetiny výstavby méně úsporné rodinné domy. Vyvíjí se technologie, zkvalitňují se systémy zateplení, lidé více využívají alternativní zdroje energií a myslí na energetickou i ekologickou úspornost,“ vysvětluje generální ředitel Xella pro ČR a Slovensko Peter Markovič.

Ještě v roce 2010 tak drtivou většinu výstavby tvořily rodinné domy v kategorii „C“ – „úsporný“. Do této úrovně spadly dvě třetiny tehdejší nové výstavby, zatímco nyní je to méně než 25 procent. Naopak rychle roste podíl mimořádně úsporných domů, které před 10 lety tvořily jen zhruba 3 procenta z výstavby, naopak nyní se jejich podíl blíží 10 procentům. „Poptávka po výstavbě pomocí pórobetonových prvků splňujících požadavky na tepelnou úspornost i po izolačních materiálech rychle roste. Přispívá k tomu i fakt, že od letošního roku by všechny nové rodinné domy měly splňovat maximálně třídu B,“ dodal Peter Markovič.

Pravidla pro energetickou třídu B přitom ještě v loňském roce nesplňovala téměř čtvrtina nově postavených rodinných domů. Stavitelé se tak v letošním roce musejí ještě více přiklonit k ekologičtějším a úspornějším řešením.

Energetická náročnost rodinného domu je posuzována pomocí tzv. průkazu energetické náročnosti budovy. V rámci tohoto průkazu se posuzuje prostupnost tepla, spotřeba energií na vytápění, chlazení či úpravu vlhkosti, spotřeba energií na přípravu teplé vody i osvětlení. Důležitou roli pak hraje využívání primární energie z neobnovitelných či obnovitelných zdrojů. Až na výjimky byla dosud u nové výstavby minimálním přijatelným výsledkem právě energetická třída C – „úsporný“. Od nového roku nicméně došlo k dalšímu zpřísnění, nově lze stavět rodinné domy klasifikované minimálně stupněm B – „velmi úsporný“.

K lepšímu energetickému štítku tedy kromě zateplení pomáhají i zařízení využívající obnovitelnou energii, proto roste zájem např. o solární panely nebo tepelná čerpadla. „Poptávka po tepelných čerpadlech dlouhodobě roste. Na podzim 2021 se po zvýšení cen energií skokově zvýšila a nyní je poptávka oproti loňskému jaru skoro desetinásobná. Tento zdroj tepla je nejen ekologický, ale i dlouhodobě ekonomičtější a výhodnější než elektřina, plyn dřevo i uhlí,“ potvrzuje zájem o tepelná čerpadla Marek Bláha, jednatel společnosti IVT Tepelná čerpadla.

