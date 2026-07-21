Jedna sádrová omítka. Mnohem širší možnosti použití
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Jedna sádrová omítka. Mnohem širší možnosti použití
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Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků, rostoucí tlak na produktivitu staveb i požadavky na vysokou kvalitu finálních povrchů vedou výrobce stavebních materiálů k vývoji stále efektivnějších řešení. Jedním z nich je novinka roku 2026 – sádrová omítka Baumit Ratio Power.
Tato nová strojně zpracovatelná interiérová omítka spojuje rychlou aplikaci, mimořádnou pevnost, vysokou odolnost proti vlhkosti a dokonale hladký povrch. V nabídce společnosti tak postupně nahrazuje sádrovou omítku Baumit Ratio Glatt a přináší tak s novým výrobkem výhody nejen realizačním firmám, ale také investorům, kteří očekávají kratší dobu výstavby bez kompromisů v kvalitě.
Jedna omítka pro celý interiér
Současné stavebnictví klade stále vyšší nároky nejen na rychlost výstavby, ale také na univerzálnost použitých materiálů. Každé zjednodušení technologických postupů znamená úsporu času, nižší riziko chyb a efektivnější organizaci práce. Právě na tyto požadavky reaguje nová sádrová omítka Baumit Ratio Power, která představuje novou generaci interiérových omítek. Její zpracování se neliší od běžných sádrových omítek. Na rozdíl od nich však ale kombinuje jejich tradiční přednosti s výrazně vyšší mechanickou odolností a vyšší odolností proti vlhkosti. Díky tomu ji lze použít prakticky v celém objektu – od obytných místností přes kuchyně a koupelny až po garáže, vyjma trvale vlhkostí zasažených míst v domě. Projektanti i realizační firmy tak získávají možnost navrhnout a realizovat celý interiér pomocí jediného typu omítky, což významně zjednodušuje logistiku i samotnou realizaci stavby. Omítku lze aplikovat již od tloušťky 5 mm na přesné zdivo a beton, standardně se nanáší ve vrstvě 10 mm na stěnách a 8 mm na stropech, přičemž v jednom pracovním kroku umožňuje aplikaci až do 25 mm.
Vyšší pevnost, rychlejší realizace
Významnou předností nové omítky je vysoká efektivita při zpracování. Omítka má nižší spotřebu ve srovnání s běžnými vápenocementovými omítkami, a to až o 30 %, což se pozitivně promítá do ekonomiky celé stavby. K rychlejšímu postupu prací přispívá také až o 25 % nižší množství záměsové vody, díky němuž omítka rychleji vysychá a umožňuje dřívější navázání dalších stavebních činností. Doba zpracovatelnosti 150 až 180 minut poskytuje dostatečný komfort pro kvalitní stažení a finální vyhlazení povrchu omítky. Silnou stránkou omítky Baumit Ratio Power jsou rovněž její mechanické vlastnosti. Pevnost v tlaku dosahuje více než 6 N/mm², což představuje přibližně trojnásobek hodnot požadovaných evropskou normou ČSN EN. Přídržnost k podkladu je dokonce až osmkrát vyšší než stanovuje norma a vysoká povrchová tvrdost zajišťuje lepší odolnost proti každodennímu mechanickému namáhání. Přirozené vlastnosti sádry navíc podporují regulaci vzdušné vlhkosti a vytvářejí zdravější a příjemnější vnitřní prostředí. Výsledkem je dokonale hladký povrch připravený přímo pro malování nebo další dekorativní úpravy.
Po dalších cca 30 min. podklad navlhčit vodou – rozprašovačem a povrch rozfilcovat „houbovým“ hladítkem
Moderní řešení pro současné stavby
Architektura dneška směřuje k čistým liniím, velkoformátovým obkladům, úsporným technologiím a maximální efektivitě realizace. Tomuto vývoji se přizpůsobují také stavební materiály. Baumit Ratio Power nabízí hladký designový povrch, vysokou mechanickou odolnost a univerzální použití, které odpovídá požadavkům současných novostaveb i rekonstrukcí. Omítka je vhodná také pod velkoformátové keramické obklady o hmotnosti až 40 kg/m², díky lepší tepelné vodivosti ji lze využít pro stěnové i stropní vytápění a chlazení. Její paropropustnost přispívá ke stabilnímu vnitřnímu klimatu. Kombinace těchto vlastností dělá ze sádrové omítky Baumit Ratio Power univerzální řešení pro moderní bytovou i občanskou výstavbu. Projektantům přináší větší volnost při navrhování interiérů, realizačním firmám jednodušší organizaci práce a investorům jistotu dlouhodobě kvalitního výsledku.
Omítka Baumit Ratio Power tak potvrzuje, že inovace ve stavebnictví nespočívají pouze ve vývoji nových materiálů, ale především ve schopnosti spojit estetiku, odolnost a efektivitu do jednoho řešení. Přináší především vyšší produktivitu na stavbě, širší možnosti použití a povrchy, které obstojí i při dlouhodobém každodenním provozu.
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