FETTERS: Strategické řízení staveb na průsečíku investora a dodavatelů
Ve stavebnictví často vznikají projekty ve dvou oddělených světech. Na straně investora, který projekt zadává a financuje, a na straně realizace, tedy lidí, kteří stavbu fyzicky staví a koordinují. Právě tato propast bývá někdy zdrojem zpoždění, víceprací i nečekaného navýšení nákladů. Skupina FETTERS oba tyto světy propojuje a poskytuje efektivní model řízení, který zajišťuje plnou kontrolu nad projektem od prvního záměru až po předání stavby.
FETTERS stojí na průsečíku obou rolí. Vedle služeb projektového řízení ve stavebnictví zároveň realizuje vlastní developerské projekty. V současné době se jedná například o Panorama Braník v Praze 4 a Viladomy Voborského v Praze 12. Propojuje tak investorskou perspektivu se zkušenostmi z náročných realizací. Na trhu působí více než 30 let a patří mezi nejzkušenější partnery pro přípravu a vedení veřejných staveb v České republice. Skupina je tvořena holdingovou strukturou společností vlastnících developerské projekty a zároveň vedoucími firmami FETTERS management, s.r.o., a STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o.
Tým skupiny je tvořen odborníky s letitou praxí a znalostmi z různých oblastí stavebnictví a developmentu. Od architektů, inženýrů a techniků po specialisty na nákladové a projektové řízení, provoz, financování a právo. Díky této skladbě dokáže řídit projekty nejen z technického hlediska, ale také z pohledu ekonomiky, smluvních vztahů a budoucího provozu.
Strategické řízení veřejných projektů
Veřejné investice jsou charakteristické vysokou mírou regulatorních požadavků, kontroly a omezenými kapacitami na straně zadavatele. V tomto prostředí se projektové řízení v podání FETTERS posouvá z role administrativního dozoru do role aktivního partnera investora.
FETTERS se zaměřuje na strukturování projektů, nastavení realistických rozpočtů a harmonogramů, a na průběžné vyhodnocování jejich plnění. Důraz je kladen na minimalizaci změn v průběhu realizace a na udržení kontroly nad klíčovými parametry projektu. Díky tomuto přístupu získala skupina řadu významných zakázek. V současnosti se podílí na řízení stavebních projektů v investiční hodnotě přesahující 50 miliard korun.
V historii společnost realizovala projekty typu radnice, nemocnice, školy, ambasády, zámky, bytové domy, domy pro seniory, sportovní haly a další. Mezi aktuální projekty patří například architektonicky výrazná budova Vltavské filharmonie, navržená dánským studiem BIG, nebo Centrum Nová Palmovka, připravované jako budoucí sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program. V Praze skupina dále zajišťuje modernizaci budovy České televize, rekonstrukci Ministerstva financí či výstavbu parkovacích domů pro Letiště Václava Havla Praha. Mimo hlavní město řídí skupina projekty pro Krajskou nemocnici Liberec, Nemocnici Jihlava a spolupracuje na projektu Koncertní sál VOX v Ostravě navrženém newyorským studiem Steven Holl Architects.
Mezi nedávno dokončené realizace patří Horácká multifunkční aréna v Jihlavě s kapacitou 5 650 míst pro hokejové zápasy a až 7 450 pro koncerty či výstavy, nový zimní stadion a Relaxační centrum Labe v Nymburce nebo Polyfunkční budova na Černém Mostě.
Vlastní development jako zdroj know-how
FETTERS, vedle služeb pro externí investory veřejného i soukromého sektoru, realizuje vlastní developerské projekty, primárně v segmentu rezidenční výstavby. Projekt Panorama Braník, oceněný titulem Realitní projekt roku 2025, bude dokončen začátkem roku 2027. Jedná se o čtrnáctipodlažní polyfunkční budovu ve vyhledávané části Prahy 4 na rozhraní vilové zástavby. K dispozici je zde 77 bytů o dispozicích od 1+kk po 5+kk. Byty v horních podlažích disponují prostornými terasami s panoramatickým výhledem na metropoli, v přízemí se nachází komerční prostory pro obchody a služby.
Aktuálně probíhá také výstavba komorního projektu Viladomy Voborského ve vilové modřanské čtvrti. Projekt zahrnuje 12 rodinných bytů ve dvou vilových domech. Každý byt disponuje vlastní terasou, zahradou nebo balkonem. Interiéry byly navrženy s důrazem na maximální soukromí, dostatek úložného prostoru a nadstandardní komfort. Předpokládaný termín dokončení je ve 4. čtvrtletí 2026. Projekt má vynikající adresu, privátní charakter a kvalitní standardy. Je vhodný k nákupu výjimečné nemovitosti pro vlastní bydlení, nebo jako dlouhodobá investice.
Kombinace zkušeností a know-how z projektového řízení a vlastního developmentu činí skupinu FETTERS významným partnerem pro řízení staveb v celém jejich rozsahu. Schopnost propojovat různé pohledy jí umožňuje efektivně provázet projekt v každé jeho fázi s jasnou kontrolou nad náklady, termíny i kvalitou.
Více informací o společnosti k dispozici na webu www.fetters.cz.