Jaké plány na letošní sezónu jsou pro stavbu v Zambii?
Přehrát audio verzi
Jaké plány na letošní sezónu jsou pro stavbu v Zambii?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Partnerství TZB-info v projektu nás těší a i letos se chystáme s kamerou na místo. A na co se tým chce zaměřit v létě?
Jaké máme plány na letošní sezónu?
Náš tým již začal s přípravou plánů stavby na letošní léto, na které jsme si dali tři hlavní stavební cíle.
- Kompostovací toalety
Prvním cílem je postavit sociální zařízení pro kampus školy. V rámci naší snahy o udržitelnost projektu bude možné zpracovat odpad z toalet do formy hnojiva, tvz. humature. Technologie spočívá v oddělení pevné a tekuté části, které je potřeba zpracovávat odděleně. Celkem se jedná o 22 zařízení rozmístěných nejen na území kampusu, ale i na dalších strategických místech okolo něj. Kompostovací toalety jsou v Zambii známé a na některých místech využíváné, jsou však velmi jednoduché a ne vždy efektivně využívané. Proto si chtějí obyvatelé Kashitu v této oblasti rozšířit obzory a zajistit pro své farmy soběstačnost v hnojení svých polí. S přípravou nám pomáhají experti z obecně prospěšné společnosti Kokoza, zaměřující se na kompostování a s ním související inovativní postupy. Cílem je zlepšit úroveň veřejné sanitace a vytvořit cirkulární systém farmaření. Na tuto část výstavby se nám podařilo získat podporu z rozvojového fondu OSN (UNDP).
- Dostavba včelařské laboratoře
Druhým z cílů je dokončit budovu včelařské laboratoře, učebny a místnosti pro zpracování medu, kterou jsme rozestavěli v roce 2025. Budova tak bude prostorem pro zaučování nových včelařů, ale i dílnou k přečištění a zpracování medu a včelího vosku. Bude to také vůbec první učebna kampusu. Podle ní pak budou moci naši zambijští stavaři stavět další školní učebny. Ve svých dovednostech a samostatnosti se zas o krok posunou.
- Transformátor pro Kashitu
V kampusu letos postavíme transformátor. Navazujeme na instalaci fotovoltaické elektrárny v minulé sezóně a dlouhodobý cíl zlepšit stabilitu dodávek elektřiny, která je klíčová pro provoz školy. Zejména pro provoz dílen, jejíž stroje fotovoltaický systém neutáhne, jedná se o sváření, obrábění a další řemeslné činnosti, které se hodí i na stavbě.
- Další plánované aktivity
Kromě stavby chceme nadále provozovat workshopy, které podporují vzdělání místních žen a mladých lidí a zajišťují částečnou finanční samostatnost zambijské neziskové organizace New Renato Community Society. Cílem rozvojových aktivit pro letošní rok je aktivně rozjet stabilní ekonomický model výrobou vybavení pro včelaře, zpracovnáním a prodejem jejich medu i včelího vosku.
Letní část bude opravdu nabitá, tak nás sledujte na sítích, ať Vám nic neunikne!
Díky Vám i dalším partnerům a dárcům stojí v Kashitu první budova workshopu, první vzorový rodinný dům pro učitele a teď už i včelařská laboratoř.
Sen místních žáků se obrací ve skutečnost.
Stále schází další potřebné finance na zajištění stavebního materiálu. Jestliže Vás projekt zaujal, budeme rádi za jakoukoli finanční podporu. Chcete vědět víc? Tým projektu je velmi aktivní na Instagramu, na FB i na svých webových stránkách Kashitu School.
Oželíte dnes alespoň jednu kávu a pošlete ji českozambijskému týmu do Afriky? Oficiální sbírka na Darujme.cz. Dar si odečtete z daní.
DĚKUJEME!
Srdečně Přátelé New Renato
Sen místních žáků se obrací ve skutečnost.
Stále schází další potřebné finance na zajištění stavebního materiálu. Jestliže Vás projekt zaujal, budeme rádi za jakoukoli finanční podporu. Chcete vědět víc? Tým projektu je velmi aktivní na Instagramu, na FB i na svých webových stránkách Kashitu School.
Oželíte dnes alespoň jednu kávu a pošlete ji českozambijskému týmu do Afriky? Oficiální sbírka na Darujme.cz. Dar si odečtete z daní.
DĚKUJEME!
Srdečně Přátelé New Renato