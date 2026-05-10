Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře propojil studenty s praxí
Dva dny plné setkávání, inspirace a nových příležitostí. Letošní ročník Veletrhu pracovních příležitostí pro stavaře propojil studenty stavebních oborů s firmami a přiblížil jim možnosti uplatnění v praxi.
Ohlédnutí za letošním ročníkem
Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře dlouhodobě propojuje studenty stavebních oborů s praxí. Jeho hlavní myšlenkou je vytvářet prostor, kde se mohou studenti už během studia setkat s firmami, poznat reálné možnosti uplatnění ve stavebnictví a navázat kontakty, které pro ně mohou být důležité v dalším profesním směřování.
Osobní setkání má v tomto ohledu nenahraditelnou roli. Umožňuje studentům lépe pochopit, jak rozmanité stavebnictví je, jaké směry nabízí a jak může vypadat jejich cesta od studia k praxi. Veletrh jim tak nepřináší jen přehled pracovních příležitostí, ale také inspiraci, jistější orientaci v oboru a možnost udělat první krok směrem k budoucí kariéře.
Význam má však i pro firmy, které díky veletrhu získávají příležitost představit se nové generaci stavařů přímo v prostředí fakulty. Mohou ukázat své projekty, hodnoty a firemní kulturu a zároveň navázat kontakt se studenty, kteří se mohou v budoucnu stát jejich kolegy, stážisty nebo spolupracovníky.
Letošní ročník, který se uskutečnil v termínu 21. a 22. dubna 2026, znovu potvrdil, že propojení akademického prostředí s praxí má ve stavebnictví své pevné místo. Veletrh vytváří přirozený most mezi studiem a profesním životem a podporuje vztahy, které mohou být přínosné pro studenty, firmy i celý obor.
Děkujeme všem studentům, firmám, partnerům, organizátorům i celé Fakultě stavební ČVUT. Právě díky vám vznikla během obou veletržních dnů skvělá atmosféra plná energie, zájmu a inspirace.
Přinášíme několik momentů z letošního ročníku a těšíme se příště!