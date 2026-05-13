Katalog předních firem pro stavaře přináší studentům přehled kariérních příležitostí
Praktický průvodce společností působících ve stavebnictví, jejich zaměření a možností spolupráce se studenty. Na jednom místě nabízí informace, ke kterým se mohou studenti vracet při hledání stáže, brigády, diplomové práce nebo budoucího zaměstnání.
Přehled firem, projektů a možností spolupráce
Katalog předních firem pro stavaře vznikl jako přehledný průvodce pro studenty stavebních oborů, kteří chtějí lépe poznat firmy působící ve stavebnictví a získat konkrétnější představu o možnostech budoucího uplatnění. Nejde pouze o seznam společností, ale o praktický materiál, který na jednom místě propojuje informace o firmách, jejich zaměření, projektech, pracovních možnostech i kontaktech.
Každá zapojená firma má v katalogu svůj vlastní profil. Student se v něm dozví, čemu se firma věnuje, v jakých oblastech stavebnictví působí, jak dlouho je na trhu, kolik má zaměstnanců a zda působí lokálně, celostátně nebo mezinárodně. Součástí profilů jsou také hledané pozice, možnosti spolupráce, benefity a kontaktní údaje, díky kterým se mohou studenti s firmou jednoduše spojit. Jednotlivé profily jsou zpracované tak, aby se v nich studenti rychle zorientovali a mohli si firmy mezi sebou snadno porovnat.
Katalog zároveň ukazuje stavebnictví v celé jeho šíři. Objevují se v něm firmy zaměřené na pozemní stavby, dopravní stavby, projektování, BIM, vodohospodářské stavby, technické zařízení budov, rekonstrukce, inženýring, zakládání staveb, energetiku nebo další specializované oblasti. Studenti tak získávají lepší představu o tom, že stavebnictví není jen jeden směr, ale široký obor s mnoha možnostmi dalšího profesního rozvoje.
Tištěný Katalog předních firem pro stavaře byl rozdáván během Veletrhu pracovních příležitostí pro stavaře, který proběhl ve dnech 21. a 22. dubna 2026 na Fakultě stavební ČVUT. O katalog byl mezi studenty velký zájem, což potvrdilo, že podobný přehledný materiál má v prostředí vysoké školy své místo.
Studenti si jej mohli odnést přímo z veletrhu a využít ho i po jeho skončení. Právě v tom je jeho přidaná hodnota. Není jen jednorázovým propagačním materiálem, ale praktickou pomůckou, která může studentům pomáhat při dalším hledání příležitostí ve stavebnictví.