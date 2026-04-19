Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře v Praze v dubnu propojí studenty s firmami z oboru
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Stavebnictví nabízí práci, ale mladí lidé a firmy se často míjejí. To má změnit Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře, který se 21. a 22. dubna 2026 uskuteční na půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze. Desítky firem z oboru přijdou přímo za studenty – představit své projekty, firemní kulturu i volné pozice. A studenti dostanou něco, co pracovní portály nenabídnou: možnost zeptat se napřímo.
Ze školy rovnou do praxe
Jak vlastně vypadá stavebnictví ve chvíli, kdy člověk opustí učebnu a vstoupí do reálného provozu? Jaké firmy dnes hledají mladé lidi, co jim mohou nabídnout a kde se vůbec může škola potkat s praxí jinak než jen na papíře? Právě na tyto otázky odpoví Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře, který se uskuteční 21. a 22. dubna 2026 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Akce propojí studentky a studenty s desítkami firem ze stavebnictví, které právě otevírají nové pracovní příležitosti. Cílem veletrhu je přiblížit akademické prostředí reálné praxi a vytvořit prostor pro osobní setkání, která mohou mít skutečný dopad na budoucí profesní směřování studentů.
Studenti budou mít možnost najít svůj pracovní match
Jednotlivé firmy na místě představí svou činnost, přiblíží studentům firemní kulturu, ukážou, na jakých projektech pracují, a popíšou, jaké pozice aktuálně nabízejí. Řeč bude i o možnostech spolupráce už během studia, o očekáváních od uchazečů nebo o tom, jak u nich vypadá výběrové řízení. Studenti tak nebudou odkázaní jen na pracovní portály, obecné inzeráty nebo stručné kariérní stránky. Budou mít možnost ptát se napřímo, zjistit si o firmách víc a udělat si vlastní obrázek o tom, kde by jednou chtěli pracovat a kam by mohli profesně směřovat. Právě osobní kontakt jim může pomoct zjistit, která firma je pro ně ta pravá.
Veletrh je pořádán pod záštitou Fakulty stavební ČVUT
Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře pořádá portál proStavaře.cz pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc., FEng. Součástí projektu bude také Katalog předních firem pro stavaře, který organizátoři budou studentům distribuovat přímo během veletrhu. Firmy tak získají další prostor, kde mohou představit svou činnost, pracovní příležitosti i konkrétní projekty. Vedle tištěné prezentace navíc dostanou i vlastní profil na portálu proStavaře.cz. Veletrh pracovních příležitostí pro stavaře se uskuteční 21. a 22. dubna 2026 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.