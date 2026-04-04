VUT spouští mezifakultní Micro Degree pro udržitelnou transformaci průmyslu
Rostoucí tlak na udržitelnost, snižování environmentálních dopadů průmyslu a stavebnictví i očekávané změny na trhu práce. I tyto důvody vedly VUT k otevření nového Micro Degree programu „Vybrané kompetence pro environmentální inženýrství“. O výuku se podělí Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství, první účastníci usednou do lavic na podzim letošního roku. Vzdělávání nabídne konkrétní technická a organizační řešení v praxi.
Nový program celoživotního vzdělávání je koncipován jako dvousemestrální Micro Degree v rozsahu 30 kreditů. Je určen především zaměstnancům firem, kteří mají na starosti přípravu a realizaci udržitelných strategií, ale také jednotlivcům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci pro nové pozice, které v souvislosti s udržitelností a zelenou transformací průmyslu vznikají.
„Micro Degree je rozsahem větší než jednotlivé mikrocertifikáty a proto umožňuje jít v tématu výrazně více do hloubky. Zároveň je výjimečný tím, že vznikl jako mezifakultní – v základním modulu spojuje stavebnictví a strojírenství, tedy oblasti, kde má udržitelnost velmi konkrétní technické dopady,“ říká Martin Pavlas z Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT.
Studium je rozděleno do tří modulů. První, společný pro všechny účastníky, se zaměřuje na fungování udržitelné organizace v kontextu ESG (tedy kritérií pro hodnocení udržitelnosti a etického dopadu firmy, zahrnující životní prostředí, sociální odpovědnost a řízení), nefinančního reportingu, legislativy a základů hodnocení životního cyklu produktu. Ve druhém semestru se účastníci podle svého profesního zaměření rozdělí do větve stavebnictví nebo průmyslových procesů, energetiky a technologií pro udržitelnost.
Výuka kombinuje prezenční setkání v Brně, online výuku, předtočené přednášky a samostudium. Významnou část tvoří projektová práce založená na reálných datech z firem účastníků. „Každá organizace je v udržitelnosti v jiné fázi. Někde teprve vzniká přehled o datech, jinde už se řeší konkrétní opatření. Proto klademe velký důraz na individuální projekty, které přímo vycházejí z potřeb dané firmy. Už jen díky tomu bude mít absolvování kurzu pro firmy velmi reálný přínos,“ vysvětluje Pavlas.
Podle procesního inženýra Davida Poula řada firem už podniká dílčí kroky směrem k udržitelnosti – řeší například zateplení budov, úspory energií nebo vody, ale chybí jim systematický pohled. „Opatření často nejsou provázaná s daty a dlouhodobou strategií. Firmy pak řeší ESG reporting jednorázově s externími poradci, ale neumějí na výsledky navázat. Cílem programu je vychovat kvalifikované partnery, kteří dokážou zadání definovat a následně se podílet i na realizaci technických řešení,“ říká Poul.
Absolventi získají mikrocertifikát uznávaný v rámci celé Evropské unie, který dokládá dosažení jasně definovaných kompetencí.
ESG reporting neboli nefinanční reporting zahrnuje poskytování informací o environmentálních, sociálních a správních faktorech organizace, které přispívají k dlouhodobé udržitelnosti.
Vybrané kompetence pro environmentální inženýrství
- Micro Degree program celoživotního vzdělávání (mikrocertifikát)
- Rozsah 2 semestry, 30 ECTS kreditů
- Zaměření na udržitelnost, ESG reporting, hodnocení životního cyklu (LCA), průmysl a stavebnictví
- Forma výuky kombinuje prezenční a online výuku, samostudium a projektovou výuku
- Přihlášky od 26. 3. 2026, zahájení výuky od září 2026, účastnický poplatek 120 000 Kč (osvobozený od DPH, bez nároku na odpočet daně)
- Více na stránce: Vybrané kompetence pro environmentální inženýrství