Stavební veletrh Brno 2026: nejucelenější stavební veletržní akce roku
Stavební veletrh Brno 2026: nejucelenější stavební veletržní akce roku
Stavební veletrh Brno 2026 se stane klíčovým setkáním celého stavebního a technologického řetězce. Ve dnech 25.–28. března 2026 se na brněnském výstavišti uskuteční největší a tematicky nejucelenější veletržní akce posledních let, která propojí těžbu, stavební technologie, architekturu, bydlení, interiéry i nábytek. V jednom termínu a na jednom místě se potkají odborníci – od projektantů, architektů a developerů přes investory až po realizační firmy, výrobce technologií a materiálů.
Komplexní přehlídka stavebnictví od surovin po interiéry
Stavební veletrh Brno se koná společně s veletrhy MOBITEX, Dřevostavby Brno a Festivalem architektury. Nově se jeho součástí stane také projekt MINE & BUILD Brno, zaměřený na moderní technologie, stroje a inovace v oblasti těžební a stavební techniky. Tato kombinace vytváří unikátní platformu, která v ucelené podobě představí celý životní cyklus staveb – od získávání surovin přes návrh, realizaci až po vybavení interiérů a veřejného prostoru.
Špička oboru na jednom místě
Silnou stránkou projektu MINE & BUILD Brno je účast vystavovatelů reprezentujících špičku těžební, stavební a průmyslové techniky. Prezentovat se budou společnosti jako AB Machinery, CIME, Epiroc, Ferrit, KOOL TRADING, NOEN, PRODECO, PSP Engineering, STAVES, TATRA TRUCKS či Těžební unie ve společné expozici s Heidelberg Materials a LB MINERALS. Kolektivně se představí také firmy sdružené v asociaci Česká dobývací technika, například ŽDB Drátovna nebo Řetězárna, spolu s desítkami dalších společností působících v oblasti strojírenství, zpracování nerostných surovin, dopravníků, průmyslových sít, příslušenství, pneumatik, automatizace a specializovaných technologických řešení. Mezi významné vystavovatele Stavebního veletrhu patří Ekonomické stavby, FenStar, GasNet, Grohe ČR, Hansgrohe CS, HELUZ cihlářský průmysl, Prefa Brno, RD Rýmařov, Ptáček – velkoobchod, Wienerberger, WoodAl a mnoho dalších. Dřevostavby Brno zdůrazní výhody dřevostaveb a osloví zájemce o domy na klíč. Návštěvníci zde získají odborné informace o technických parametrech i jednotlivých krocích nezbytných pro realizaci jejich vysněného bydlení. Mezi vystavovateli nebudou chybět společnosti A T R I U M, DOMY D.N.E.S., HK-Dřestav, Evo House a další.
Odborné poradenství, které šetří čas i peníze
Velkou výhodou veletrhů je široká nabídka odborného poradenství. Správné rady a konzultace mohou výrazně snížit náklady i starosti při stavbě či rekonstrukci. Kromě Centra pasivního domu, Asociace dodavatelů montovaných domů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se představí i další poradenská centra. Aktuální informace o dotačních programech Nová zelená úsporám poskytne Státní fond životního prostředí ČR. Návštěvníci se mohou obrátit také na odborníky z Cechu topenářů a instalatérů nebo Designérského centra MOBITEX a inspirovat se u zahradních architektů.
Tiny houses a zahrady: trendy současného bydlení
Stále aktuálním tématem je modulární a malometrážní bydlení. Expozice Tiny Houses představí moduly určené pro bydlení, rekreaci i saunování a nabídne konkrétní příklady flexibilních a udržitelných řešení. Na tuto část naváže projekt Zahrada jako inspirace, která nabídne inspirativní pohled na propojení architektury, přírody a moderního zahradního designu.
Odborný program: klíčová témata českého stavebnictví
Veletrhy nabídnou bohatý odborný program. První dva konferenční dny se zaměří na zásadní témata formující české stavebnictví – od surovinové politiky a legislativy až po investice do bydlení a rozvoj měst. Zahajovací konference se bude věnovat surovinové politice České republiky, strategickým ložiskům, legislativním podmínkám jejich využívání i otázkám surovinové bezpečnosti a recyklace.
Druhý den přinese konferenci Restart investic do stavebnictví a rozvoje bydlení v České republice 2026, která nabídne aktuální data o stavební produkci, analýzu rezidenčního trhu a diskusi o dopadech nového stavebního zákona. Na program naváže konference OBEC & INVESTOR zaměřená na spolupráci veřejného a soukromého sektoru při rozvoji území a realizaci developerských projektů.
Festival architektury: prostor pro inspiraci i spolupráci
Sedmý ročník Festivalu architektury přinese dynamický program se stovkou přednášek, workshopů a diskusí. Poprvé se rozšíří do dvou pavilonů a nově se zaměří i na architekturu interiérů. Hlavním cílem ročníku 2026 je propojování architektů a designérů s developery, investory a realitními společnostmi. Vznikne tak prostor pro sdílení trendů, prezentaci řešení i navazování nových spoluprací.
Doprovodný program: aukce bytů i soutěž o minibagr
Součástí veletrhu bude také exkluzivní aukce bytů v Brně, které si zájemci budou moci předem prohlédnout prostřednictvím moderních technologií.
Návštěvníci se mohou zapojit i do soutěže o nový minibagr GORILA, který věnuje společnost GORILA MACHINERY.
Mladá generace a řemesla budoucnosti
Veletrhy dají prostor také mladé generaci, která zde předvede svou kreativitu, řemeslnou zručnost i moderní odborné dovednosti. Již potřetí se uskuteční Stavební Hackathon pořádaný Národním centrem stavebnictví 4.0, letos na téma „výstavba bez výkresů – paperless“. Poprvé bude každý tým pracovat s odlišným pozemkem.
V rámci akce Mistři všedních dnů proběhnou finále celostátních soutěží odborných dovedností. Součástí programu bude také národní šampionát CzechSkills 2026 pro mladé ve věku 17–22 let. Chybět nebude ani mezinárodní soutěž Učeň instalatér a semináře Michala Baláže (Profimentora řemesel) pro žáky základních škol.
