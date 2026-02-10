STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období březen a duben 2026
STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na nejbližší vzdělávací akce pořádané v období březen a duben 2026.
Kompletní přehled všech akcí na 1. pol. roku 2026 najdete na webu pořadatele.
5. 3. 2026 – čtvrtek – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – právní část pro všechny obory /on-line/
Intenzivní jednodenní příprava na právní část autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT ve všech oborech. Obdržíte rozsáhlé studijní materiály a podklady ke zkoušce.
17. – 18. 3. 2026 – úterý a středa – od 9 h
OBNOVA PAMÁTEK 2026 – HISTORICKÉ ZAHRADY A JEJICH VYBAVENÍ /Praha/
24. ročník konference plný zajímavých přednášek a exkurzí pořádaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT a Českým národním komitét ICOMOS. Při platbě do 28. 2. 2026 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!
9. 4. 2026 – čtvrtek – od 9 do 13 h
PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel. Od 1. 7. 2026 zřejmě nabyde účinnosti další velká novela stavebního zákona. Základní informace o prováděcích předpisech k novému stavebnímu zákonu a o vybraných právních předpisech souvisejících s aplikací stavebního zákona atd.
23. – 24. 4. 2026 – čtvrtek a pátek – od 9 h
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2026 /Rychnov nad Kněžnou/
Tématem 11. ročníku konference je „Hydrogeologie ve službách vodárenských společností, projektantů a správních orgánů“.
Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz
STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ
Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.