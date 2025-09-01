STUDIO AXIS – pozvánka na vzdělávací akce v období od září do prosince 2025
STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na vzdělávací akce pořádané v období od září do prosince 2025.
Kompletní přehled všech akcí na 2. pol. roku 2025 najdete na webu pořadatele.
23. 9. 2025 – úterý – od 9 do 13 h
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/
25. 9. 2025 – čtvrtek – od 9 do 16 h
ŠKOLENÍ PRO TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍ /Praha/
14. 10. 2025 – úterý – od 9 do 13 h
POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA) /Praha/
16. 10. 2025 – čtvrtek – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT - právní část pro všechny obory /ON-LINE/
23. 10. 2025 – čtvrtek – od 9 do 13 h
NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA VODÁRENSKÉ HYDROGEOLOGIE /Praha/
6. 11. 2025 – čtvrtek – od 9 do 13 h /ON-LINE/
NETYPICKÉ PORUCHY VOZOVEK NA MOSTECH A REVIZE ČSN 73 6242 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VOZOVEK NA MOSTECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /ON-LINE/
11. 11. 2025 – úterý – od 9 do 13 h
CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU /Praha/
12. 11. – 26. 11. 2025 – středy a čtvrtky – od 9 do 16 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT – pětidenní školení pro obor pozemní stavby i mimo zájemců o autorizaci /Praha/
27. 11. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
VYBRANÁ TÉMATA PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/
2. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Olomouc/
9. 12. 2025 – úterý – od 9 do 14 h
VODNÍ DÍLA – PŘÍPRAVA, REALIZACE, UŽÍVÁNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY /Praha/
11. 12. 2025 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI – VE VAZBĚ NA NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/
Podrobné informace a přihlášky na všechny akce najdete na webu:
www.studioaxis.cz
Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.