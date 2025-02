Stavba / Středoškoláci a vysokoškoláci ukáží v soutěži Hala roku vědomosti, schopnosti a talent

Letos je úkolem soutěžních týmů kategorií Junior (středoškolští studenti) a Akademik (vysokoškoláci) navrhnout a zhotovit model konstrukce stavebního jeřábu, který bezpečně přenese zatížení.

Navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten poté zatěžovat až do jeho zhroucení. To je úkolem studentů v soutěži Hala roku pořádané Fakultou stavební ČVUT v Praze. Soutěží se v týmech složených ze dvou až tří osob, v jednotlivých kategoriích se mezi sebou utkají středoškoláci, vysokoškoláci a studenti doktorského studia. Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT, odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT. Týmy se mohou registrovat do 17. března, vlastní soutěže se dle kategorií konají 8.–11. dubna 2025.

Soutěž Hala roku má za sebou již řadu úspěšných ročníků a studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň jim dává možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru. Soutěž podporují významné společnosti ze stavebního sektoru, generálním partnerem je společnost HOCHTIEF CZ.

Letos je úkolem soutěžních týmů kategorií Junior (středoškolští studenti) a Akademik (vysokoškoláci) navrhnout a zhotovit model konstrukce stavebního jeřábu, který bezpečně přenese zatížení. Model musí splnit geometrické, materiálové a statické požadavky. V těchto dvou kategoriích soutěžící vyrábí model předem a na soutěži ho pouze zatěžují. Studenti doktorského studia v kategorii Advanced se oproti tomu seznámí se zadáním až v den soutěže a jejich úkolem je navrhnout a postavit model přímo v soutěžní den na fakultě, a to z materiálů dodaných organizátorem a následně ho také podrobit zatěžovací zkoušce.

Hodnoticím kritériem všech soutěžních kategorií při zatěžování je efektivita modelu, tj. poměr mezi únosností a hmotností modelu. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.

Kategorie Akademik (pro studenty technických vysokých škol) a Advanced (pro studenty doktorského studia) probíhají jako mezinárodní, kategorie Junior je učena studentům českých středních škol. Pro vítězné týmy jsou připraveny atraktivní finanční odměny, další věcné ceny mohou soutěžící získat od zapojených firem. Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru.

Podrobné informace a pravidla k dispozici na: halaroku.fsv.cvut.cz