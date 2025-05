V Hale roku 2025 Fakulty stavební ČVUT se utkali studenti z pěti zemí

Studentská soutěž Hala roku, pořádaná Fakultou stavební ČVUT v Praze, letos kromě Česka hostila i studenty z Polska, Rakouska, Rumunska a Itálie.

V této soutěži studentské týmy o dvou až třech lidech navrhnou dle zadání model konstrukce, zhotoví ho a poté ho zatěžují až do jeho zhroucení. Výsledné pořadí modelů je dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. V kategoriích Akademik a Junior týmy soutěží s předem postavenými modely, v kategorii Advanced se týmy technické zadání dozvědí až v den soutěže a své modely staví v prostorách fakulty z dodaných materiálů. Letošní ročník proběhl v termínu 8., 9. a 11. dubna 2025 za velkého zájmu studentů i veřejnosti.

Úkolem v kategorii Akademik bylo zhotovit model konstrukce stavebního jeřábu

V kategorii Akademik, která je určena studentům bakalářského a magisterského studia, mezi sebou v mezinárodním klání bojovalo 62 týmů, z toho čtyři z Polytechnic University of Timisoara, tři z Wrocław University of Science and Technology a po jednom z Warsaw University of Technology, University of Palermo a University of Applied Sciences Upper Austria. Letos bylo úkolem soutěžních týmů navrhnout a zhotovit model konstrukce stavebního jeřábu. Vítězství a první cenu ve výši sto tisíc korun si odnesl tým „Náhodní kolemjdoucí“ ve složení studentů Fakulty stavební ČVUT Karla Čady, Petra Šebelle a Ondřeje Mikeše. Jejich model vážil 711 gramů a unesl zatížení 29 821 gramů, dosáhl tak efektivity 41,94.

Konstrukce jeřábu byla úkolem soutěžních týmů i v kategorii Junior určené středoškolákům. Celkem mezi sebou soupeřilo 47 týmů, prvenství a odměnu třicet tisíc korun si odnesl tým „Nahoru to nespadne…“ z Gymnázia a SOŠE Sedlčany ve složení Luboše Vláska, Vojty Černého a Adély Finkové. Jejich model o váze 662 gramů unesl zatížení 31 793 gramů a dosáhl tak efektivity 47,96.

Úkolem v kategorii Advanced byla realizace modelu konstrukce majáku

Pro studenty doktorského studia soutěžní kategorie Advanced bylo zadání úkolu překvapením až do soutěžního dne. Do realizace modelu konstrukce majáku, jenž byl ve finále soutěže zatěžován v bazénku s vodou, se pustilo 8 týmů. Vítězství a cenu ve výši dvaceti pěti tisíc korun si odnesl tým „In Concrete We Trust“ doktorandů Fakulty stavební ČVUT ve složení Jan Vesecký, Roman Kubát a Martin Lebeda. Jejich model vážil 1 808 gramů, unesl zatížení 19 912 gramů, efektivita činila 35,68.