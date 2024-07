Po letech útlumu stavební firmy vyhlížejí opět lepší časy

Zástupci stavebního sektoru v ČR pro druhé pololetí zlepšili odhad výsledků. Odhad je pozitivnější, než firmy očekávaly na konci roku 2023, a také je o 0,5 % lepší výsledek než v minulém čtvrtletí. Zásadní rozhýbání výstavby se očekává od začátku roku 2025.

Stavebnictví je setrvačný obor, proto změny ve vývoji přicházejí s větším zpožděním

V roce 2025 už firmy počítají s oživením trhu a s jeho růstem o 2,4 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024, kterou zveřejnila společnost CEEC Research na konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví na Pražském hradě.

Tento očekávaný růst je zčásti podpořen nadějemi na ekonomické oživení, které by mohlo stimulovat investice do stavebních projektů a infrastruktury. Analytici i manažeři ve stavebním sektoru se domnívají, že se obnoví nejen tempo růstu předchozích let, ale také přibydou nové příležitosti pro rozvoj celého odvětví. Je zajímavé, že velké stavební společnosti jsou optimističtější než malé firmy.

Po letech útlumu, které zapříčil covid, energetická krize, vysoké úrokové sazby a tedy snížená poptávka po residenčních nemovitostech a další důvody, stavební firmy vyhlížejí opět lepší časy a křivka stavební produkce se opět zvedá vzhůru. Návrat do zelených čísel, ale bude trvat delší dobu, protože stavebnictví je obor setrvačný a na změny, ať už pozitivní nebo negativní, reaguje s větším odstupem.

Zásadní rozhýbání výstavby se očekává od začátku roku 2025

Významně může pomoci také zvyšující se úroveň digitalizace a ambice vlády podpořit digitální transformaci českého stavebnictví. Právě se nacházíme v období, které je více než kdy jindy nakloněné rozvoji konceptu Stavebnictví 4.0, které by mělo následovat obdobnou proměnu jako český průmysl v rámci iniciativy Průmysl 4.0. 1)

„Rok 2024 je pro stavební trh rokem očekávání a pozvolného růstu. Věříme, že za rozhýbáním trhu stojí jednoznačně vývoj výše úrokových sazeb. Na zásadní rozhýbání výstavby si však musíme počkat do začátku roku 2025, kdy by se hranice hypotečních úrokových sazeb mohla pohybovat pod 4 %. Podle našich interních dat lze říct, že touha po vlastním bydlení u investorů nezmizela, avšak v souvislosti s tuzemskou ekonomickou situací, která nebyla úplně příznivá, se rozhodli investice do vlastního bydlení odložit a vyčkat na lepší podmínky financování,“ sdílí optimismus ve vývoji generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek a potvrzuje tak i data, která vyplývají z průzkumu CEEC Research.

Wienerberger byl generálním partnerem červnového setkání leadrů stavebnictví a Kamil Jeřábek závěry shrnuje 2) následovně:

I přes útlum v oblasti pozemního stavitelství panoval napříč setkáním mírný optimismus do dalších měsíců a to primárně díky pozvolnému snižování úrokových sazeb a jejich velkému vlivu na výstavbu.

Očekávání ohledně aplikace nového stavebního zákona. Pokud se tento krok povede, tak může být dalším kamínkem do mozaiky pozitivního očekávání pro letošní rok.

Nově nastavené finanční nástroje a systémy na podporu dostupného bydlení se zdají být příslibem do budoucna, ale je nutné naplnit je více zdroji. V ČR potřebujeme stavět 50–60 tis. bytových jednotek ročně.

ESG bylo konečně prezentováno jako realita. Je potřeba nestrkat hlavu do písku a postavit se k tomu jako k příležitosti pro firmy.

Nutný je další rozvoj technického vzdělání a v rámci konceptu Stavebnictví 4.0, je potřeba hledat další cesty a nástroje, které by mohly pomoci řešit problém s nedostatkem pracovní síly. Podobně jako náš průkopník robotického zdění Zdicí robot – WLTR.

