Roste zájem o dotace na teplo z odpadní vody, zelené střechy, FV a stínění

Největšími skokany v dotační poptávce jsou teplo z odpadní vody, zelené střechy, fotovoltaika a stínicí technika. Zatímco před příchodem covidu žádalo o dotace necelých 13 tisíc lidí, loni to bylo téměř 17 tisíc, tedy o třetinu více.

Exteriérová žaluzie Zetta 90 je technologicky nejvyspělejší venkovní okenní žaluzie v oblasti exteriérové stínící techniky. Zdroj: ISOTRA a.s.

3,7 miliardy Kč čerpalo v roce 2020 z dotace z NZÚ 17 000 lidí

MŽP potvrdilo, že zájem o dotace z programu NZÚ byl v roce 2020 rekordní, a to jak do počtu žádostí, tak do objemu přislíbených peněz.

Podobný růst zaznamenal objem dotací, který meziročně stoupl ze zhruba 2,8 miliardy korun na 3,7 miliardy korun.

Trvá zájem o dotace na zateplení i výstavbu

Většina prostředků míří na renovace stávajících rodinných domů, kde jde hlavně o investice do zateplení. Ty loni dosáhly výše 1,7 miliardy korun. Dále Češi žádali o podporu na stínicí techniku, rekuperaci, tepelná čerpadla a fotovoltaiku.

Velký zájem byl také o výstavbu celých nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, který meziročně stoupl téměř o polovinu.

Největší skokani v dotační poptávce? Kde je najdete na TZB-info?

Teplo z odpadní vody: Přestože účinnost sprchového výměníku může dosahovat i přes 40 %, úspora energie na přípravu teplé vody se pohybuje mezi 10 až 15 %. Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody

Vyšší efektivitu nabízí centrální získávání tepla, které pracuje i s teplou vodou z praček a myček. Navíc zapracování centrální rekuperace tepla z odpadní vody do výpočtů PENB příznivě ovlivňuje energetické parametry, včetně hodnot neobnovitelné energie Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu Téma najdete i v dalších článcích, využijte fulltext

– najdete na TZB-info v mnoha článcích, kde jsou popsány vrstvy a materiály zelených střech, zohlednění v návrhu kanalizace, osázení, vliv na energetické hodnocení, ale i Základy správného navrhování zelených střech. Pro vyhledávání článků využijte fulltext Fotovoltaika - Fotovoltaika je na TZB-info NOVĚ ZPRACOVÁNA a navíc můžete využít i aktuální projekt Akumulace elektřiny.

- Fotovoltaika je na TZB-info NOVĚ ZPRACOVÁNA a navíc můžete využít i aktuální projekt Akumulace elektřiny. Stínicí systémy - v rubrice stínicí systémy najdete venkovní rolety, roletové i žaluziové překlady, bioklimatické pergoly, žaluzie i screeny, nabídku, realizace, ale i systémy ovládání viz stínicí systémy

informace k celému dotačnímu titulu Nová zelená úsporám

Dotace 35 000 Kč na centrální rekuperaci tepla z odpadních vod





Komentář: Tereza Brandtová, marketingová ředitelka společnosti Akire s.r.o., která je výrobcem a dodavatelem patentovaného zařízení AKIRETHERM.

Postavit v současné době dům, který naplní požadavky PENB tak, aby byly splněny podmínky pro vydání Povolení ke stavbě, a přitom neúměrně nezvýšit investiční náklady na stavbu, je pro majitele rodinných a bytových domů nelehký úkol. Zdicí materiály, zateplovací systémy i skleněné výplně jsou dnes natolik energeticky úsporné, že se dostáváme prakticky na hranici jejich smysluplného zdokonalování, nebo zvyšování používaného množství při stavbě. Jak tedy ještě více snížit energetickou náročnost objektu, splnit přísné požadavky při výpočtu PENB a případně získat finanční podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám?

Řešením je využití nových systémů a technologií. Je zřejmé, že mezi nejvýznamnější oblasti patří stále fotovoltaika, ale na českém trhu se objevily i další, dosud opomíjené možnosti. Centrální rekuperace tepla z odpadních vod rodinných a bytových domů je jednou z těchto možností, neboť s poměrně nízkými investičními náklady získává investor celou řadu výhod.

Zakomponováním patentovaného systému rekuperačního výměníku AKIRETHERM do PENB dochází k významnému zlepšení vypočítaných parametrů včetně neobnovitelné energie.

Státní fond životního prostředí poskytuje, po splnění dotačních podmínek, dotaci ve výši 35 000 Kč z programu NZÚ.

V neposlední řadě toto pasivní a nehlučné zařízení zajistí úsporu provozních nákladů při hospodaření s teplou vodou, neboť AKIRETHERM využívá teplo z odpadní vody komplexně, tudíž vysoce efektivně. Na rozdíl od protiproudých výměníků do sprch, které jsou na trhu, využívá také obrovské množství energie z praček a myček.



Popularita fotovoltaických elektráren roste rychlosti světla. Proč je o zelené technologie takový zájem?





Komentář: Bc. Jaroslav Suchánek, společnost GBC Solino s.r.o., Specializovaný distributor fotovoltaických produktů již 20 let.

Fotovoltaické produkty za svou krátkou dobu „na scéně“ dosáhli nebývalých inovací a technologických pokroků nejen v jejich účinnosti, ale i možného využití jak v komerční, tak rezidenční sféře.

Jako jeden z příkladů je pořízení elektromobilu, který je již dnes v mnoha zemích EU legislativně uzákoněn. Celkový provoz elektromobilu je z dlouhodobého hlediska úsporným řešením. O to víc je dané řešení úspornější s vlastní fotovoltaickou (FV) elektrárnou, kdy generujete energii, nejen pro Váš elektromobil, ale i pro celou domácnost nebo firmu. Dálo by se říct, že „tankujete zadarmo“ a Vaše nemovitost je nezávislá a soběstačná současně, i při výpadku proudu, kdy FV elektrárna slouží jako záložní zdroj energie.

Popularita FV řešení roste a my v GBC Solino jsme připraveni pružně reagovat s nabídkou a řešením pro všechny instalatéry fotovoltaických produktů.

Zelená úsporám pro venkovní stínění





Komentář: Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., marketing director společnosti ISOTRA a.s., která je technologickým lídrem v oblasti stínicí techniky nejen v ČR, ale i ve světě.

Výše vyplacených dotací za instalovanou stínicí techniku meziročně stoupá o desítky procent. Žadatelem o tento typ podpory může být vlastník nebo stavebník rodinného nebo bytového domu. Na jeden dům lze podat pouze jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpory (např. zateplení, rekuperace, instalace stínicí techniky, instalace solárních panelů). Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. Pro instalaci stínicí techniky je rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně. Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Výše dotace má dvě úrovně: 500 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s manuálním ovládáním (mechanické i motorické ovládání, např. pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače), 1 000 Kč/m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením dle definice: je automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.

V nabídce společnosti ISOTRA naleznete produkty pro obě dvě úrovně dotace. Zákazník může vybírat zejména mezi venkovními žaluziemi, venkovními roletami a screenovými roletami.



Komentář: Michal Široký, marketing manažer SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA, která vyrábí a nabízí kompletní škálu různých typů plochého stavebního skla, nabídka skel je rozdělena do tří hlavních oblastí: fasády, okna a interiérový design.

Standardně se protisluneční ochrana rodinného domu řeší v rámci stavby konzervativním způsobem, to znamená mechanicky – vnějšími žaluziemi. Ano, ty poskytují spolehlivou ochranu před nadměrným teplem. Ale zdaleka ne pro každého jsou rolety nebo žaluzie žádaným řešením. Zejména u zasklených teras není v horkém létu příjemné sedět ve tmě jen proto, abychom využili ochrannou funkci vnější rolety nebo stáhnuté exteriérové žaluzie. Je tu i jiné řešení. Trh nabízí protisluneční trojskla s propustností světla nad 70 % a dvojskla s propustností nad 75 %, která se mohou bez obav použít i do rezidenčních budov. Protisluneční skla poskytují ochranu před slunečními paprsky vnikajícími do interiéru a zároveň umožňují trvalý výhled z interiéru. Protisluneční sklo pak dokáže zajistit příjemný tepelný komfort a mohou být vhodnou alternativou zejména pro jižní strany domu a pro terasy.