Novinka VELUX: Lehká venkovní roleta na solární pohon SSS

Sortiment venkovního stínění střešních oken VELUX se letos rozšiřuje o elegantní, designové a současně udržitelné řešení, které při nižší ceně nabízí stejnou funkčnost jako klasická hliníková venkovní roleta. Nová lehká venkovní roleta VELUX na solární pohon v sobě spojuje výhody rolety a markýzy. Je kompatibilní se současnými i staršími okny VELUX a její montáž je velmi snadná a rychlá.

Již každý pátý Evropan čelí nepříjemnému přehřívání svého interiéru v době letních veder. Legislativa současně požaduje snižovat potřebu energie na provoz budov. Proto je dnes nutné počítat s řešením proti přehřívání minimálně pro okna orientovaná na jih či západ. Venkovní stínění oken se tak postupně stává přirozenou součástí projektů.

Na tuto rostoucí poptávku reaguje společnost VELUX, která k dosavadním dvěma možnostem – venkovní markýze a venkovní roletě – přidala ještě třetí elegantní řešení spojující výhody obou předchozích. Lehká venkovní roleta VELUX SSS je dodávána výhradně s pohodlným dálkovým ovládáním na solární pohon, což odpovídá preferencím uživatelů.

Novinka tak přispívá k trvalé udržitelnosti, a to dvojím způsobem. Přirozeným způsobem zabraňuje přehřívání interiéru, čímž šetří energii potřebnou na chlazení. Zároveň je energeticky plně soběstačná a k provozu využívá sluneční světlo jako obnovitelný zdroj.

Efektivnější než markýza, levnější a elegantnější než roleta

Doposud existovaly pouze dvě varianty venkovních stínicích doplňků na střešní okna VELUX. Jednodušší je venkovní markýza z průsvitné síťoviny, která odráží sluneční záření a snižuje vnitřní teplotu, ale zároveň propouští dovnitř světlo a zachovává výhled z okna. Komplexním řešením je robustní venkovní roleta z bezúdržbové hliníkové konstrukce, která odolává i nejnáročnějším povětrnostním podmínkám. Tato roleta je nejen efektivní v ochraně před horkem, ale také dokonale zatemňuje, tlumí hluk z deště a krupobití, chrání soukromí a v zimě přispívá k tepelné izolaci střešního okna.

Od srpna 2020 je k dispozici ještě třetí řešení – lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX SSS. Spojuje v sobě nejpožadovanější funkce obou stávajících řešení, tj. ochranu před horkem a schopnost zatemnit interiér. Současně pomůže utlumit hluk z deště (snížení hluku o 7 dB) a díky solárnímu pohonu má velmi pohodlné dálkové ovládání s tichým chodem a plynulým polohováním. V porovnání s klasickou solárně napájenou venkovní roletou je ovšem cenově výrazně výhodnější. Zároveň nejde o tak robustní řešení, naopak už na první pohled zaujme moderním, odlehčeným designem.

Pevný a bezúdržbový materiál nepropouští světlo

Lehká venkovní roleta na solární pohon je velmi odolná vůči povětrnostním vlivům a nevyžaduje žádnou údržbu. Je vyrobena z pevné polyesterové tkaniny potažené PVC a vyztužené hliníkovými lamelami o šířce 43 mm. Tkanina nepropouští světlo, je odolná vůči UV záření a nepodléhá degradaci materiálu.

Horní kryt, boční krycí plechy a spodní plech jsou z lakovaného hliníku v šedé barvě (NCS S 7500-N). Spodní část a boční lišty jsou vyrobeny z šedého tónovaného plastu (NCS S 7500-N). Horní kryt je začleněn do okna a roleta se v něm schová, když není používána. V horní části rámu je integrována i solární baterie zajišťující napájení.

Snadná instalace i na starší okna

Díky solárnímu napájení lze novou roletu SSS snadno instalovat i na starší střešní okna VELUX. Je kompatibilní jak se stávající generací oken V22, tak s předchozí generací V21, pouze u ještě starších typů oken vyráběných do roku 2002 je nutné pořízení adaptéru ZOZ 238. V případě montáže na solárně napájené okno VELUX INTEGRA® anebo na okno doplněné solárně napájeným motorem lze panel z okna elegantně integrovat do těla rolety.

Doporučený sklon střechy pro instalaci je 15–85°. Při instalaci lehkých venkovních rolet na sestavy oken je třeba dodržet minimální vzdálenost mezi rámy: u vertikální sestavy 250 mm a u horizontální sestavy 18 mm.

Lehká venkovní roleta SSS je plně kompatibilní také s dalšími produkty VELUX, lze ji kombinovat například se sítí proti hmyzu i veškerými vnitřními stínicími doplňky.

Atraktivní design

Roleta s elegantním štíhlým rámem krásně zapadne do střechy. Zejména v kombinaci s černou střešní krytinou vytvoří vizuálně kompaktní celek. Fotovoltaický článek je diskrétně integrovaný v horním rámu.

Inovovaný motor s tichým chodem

Napájení zajišťuje nový fotovoltaický článek. Dobíjení funguje na bázi denního světla, tedy naprosto spolehlivě za každého počasí. Ve srovnání s předchozím typem vzrostla kapacita baterie o 51 %, takže plně nabitá baterie umožní 200 operací bez potřeby dobití.

Nový trubkový motor je výkonnější a energeticky úspornější. Jeho chod je rychlejší a plynulejší, s měkčími dojezdy. Umožňuje přesné polohování rolety a uživatelé ocení hlavně tichý chod. Ve srovnání s motorem venkovní rolety SSL se hluk motoru SSS snížil o 7–11 dB.

Snadné a bezpečné ovládání

Lehká venkovní roleta SSS se ovládá pomocí jednoduchého dálkového ovladače, který je součástí balení a vždy je s roletou spárovaný už z výroby. Nástěnný ovladač má pouze tři tlačítka s funkcemi otevřít/zavřít/stop.

Ovladač komunikuje na platformě io-homecontrol®, jejíž bezpečnost zajišťuje šifrovaná rádiová komunikace. Komunikace probíhá na frekvenci 868 MHz, čímž je zajištěna správná funkce systému a potlačení ruchu z ostatních elektronických zařízení v domácnosti. Výrobky s označením io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a zvyšují komfort, bezpečnost a úsporu energie.





Příprava na chytrou domácnost

Pro ještě vyšší komfort a automatickou funkčnost lze lehkou venkovní roletu integrovat do chytré domácnosti. Novinka je kompatibilní s inteligentním systémem VELUX ACTIVE with NETATMO, který automaticky zajišťuje zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Chytré senzory vnitřního prostředí neustále monitorují vnitřní teplotu, vlhkost a úroveň CO 2 a podle naměřených údajů ovládají střešní okna, rolety a žaluzie. Pomocí aplikace VELUX ACTIVE pro mobilní telefony lze výrobky ovládat odkudkoli.

Při zapojení lehké venkovní rolety SSS do systému VELUX ACTIVE je možné nastavit extra tichý chod se zpomaleným motorem.

Více informací na www.velux.cz/lehka-venkovni-roleta.