Dálkově ovládané střešní okno VELUX se solárním pohonem je energeticky soběstačné Řešení VELUX pro Český soběstačný dům

Dům, který nepotřebuje žádné inženýrské sítě a sám si z obnovitelných zdrojů zajistí energie potřebné pro svůj provoz. Zní to jako sen vzdálené budoucnosti, ale jde o naprosto reálný a zároveň již realizovaný projekt organizace Český soběstačný dům. Jako partner se do něj zapojila i společnost VELUX, která do unikátního ostrovního (off-grid) domu nedaleko jihočeského Lipna dodala dálkově ovládané střešní okno se solárním pohonem.

I dálkově ovládané střešní okno může být soběstačné

Důkazem je solárně napájené střešní okno VELUX GGU Black, které v prvním českém soběstačném domě velkoryse osvětluje prostor schodiště. Obyvatelé domu bez inženýrských sítí si díky němu mohou dopřát komfort dálkového ovládání a pohodlně větrat oknem, které je umístěné vysoko nad schodištěm a ručně by se otvíralo jen obtížně. Plně soběstačné střešní okno VELUX má v horním rámu zabudovaný solární panel, který nabíjí baterii, takže energii na svůj provoz získává výhradně ze slunce.

Prémiové střešní okno VELUX GGU Black je mimořádné také svým designem. Má černý vnitřní rám, který odpovídá nejnovějším designovým trendům. Jeho kontrastní barevnost elegantně lemuje výhled a posiluje vizuální propojení s okolní přírodou. Velkorysá velikost okna 114×140 centimetrů (plocha zasklení 1,16 m2) je zárukou dostatečné porce denního světla. Protože je okno orientované na sever, jsou zbytečné obavy z přehřívání interiéru v letním období. Díky nízkoenergetickému trojsklu toto okno neohrozí ani tepelnou pohodu v zimě.

Udržitelnost a komfort se u střešních oken VELUX nevylučují

„Střešní okno VELUX do našeho domu skvěle zapadlo. Napájení přesně odráží koncept fungování domu, design nádherně navazuje na vymyšlený interiérový design celého domu a dálkové ovládání zapojuje okno do hry, i když je poměrně vysoko nad schody. Pamatuji si, že když jsme okno instalovali a hned jsem zkoušel dálkové ovládání, přišlo mi to jako úplně geniální řešení do našeho domu. Solární panýlek je sice na sever, ale dostává úplně dostatečnou dávku osvitu k tomu, aby se okno dalo libovolně otevírat a zavírat,“ pochválil zvolené řešení Pavel Podruh, který stojí za projektem Český soběstačný dům.

Nápad postavit dům na pozemku bez inženýrských sítí se zrodil před pěti lety. Skupina nadšenců pro šetrné budovy snila o domě, který je natolik úsporný, že dokáže plnohodnotně fungovat zcela nezávisle na vnějších zdrojích. Který si vyrobí veškerou potřebnou elektrickou energii ze slunce, uloží si ji v bateriích a následně spotřebuje. Který zachytí maximum dešťové vody, splachuje s ní a po přečištění využije i třeba ve sprše. Který se zbytečně nezbavuje drahocenného tepla, ale přitom se v něm zdravě dýchá a žije. Po čtyřech letech příprav takový dům začali stavět a v současnosti je před dokončením.

Nezávislý dům potřebuje kvalitní materiály

Skutečnost, že dům není fyzicky napojen na žádnou přípojku, postavila před realizátory řadu výzev. Do projektu se proto zapojil celý tým odborníků, který si postupně poradil s energetickým řešením i vodním managementem. Například jižní části střech jsou kompletně osazeny estetickou fotovoltaikou, elektřina se ukládá do lithium-železové baterie s kapacitou 20 kilowatthodin a kolem domů bude rozveden důmyslný systém pro svod dešťové vody do podzemní nádrže. S detaily se můžete seznámit na www.csdum.cz.

Klíčový byl výběr stavebních materiálů, proto realizátoři od začátku spolupracovali s řadou odborných partnerů, kteří zajistili dodávky materiálů potřebných parametrů. Vše je pečlivě promyšleno, od obvodových zdí přes izolaci základů, fasády, podkroví i podlah až po chytré omítky. Všechna okna jsou samozřejmě s izolačními trojskly. „Naším cílem bylo navrhnout malý, poctivý domek s dlouhou životností. Celková tepelná ztráta domu bude cca. 6,5 kW, počítáno dle normy lokace při −18 stupních Celsia. Vybírali jsme takové materiály, které minimalizují spotřebu energie domu a pomáhají udržovat tepelný komfort v zimě i v létě,“ popsal Pavel Podruh.

„Pro VELUX je zapojení do projektu logickou volbou,“ konstatovala Klára Bukolská, hlavní architektka společnosti VELUX Česká republika. „Český soběstačný dům výborně koresponduje se Strategií udržitelnosti, ve které se VELUX Group kromě jiného zavázal, že ke 100. výročí založení firmy v roce 2041 dosáhne celoživotní uhlíkové neutrality. Ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje definovaných OSN se zaměřujeme na dva – zdraví a kvalitní život a udržitelná města a obce. V tomto lokálním projektu se propojují oba a navíc – jeden experiment je víc než stovka vědeckých prací. Proto jsme se zapojili velmi rádi a jsme na to hrdí,“ řekla Klára Bukolská.