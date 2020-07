Stavba / Okna a dveře / Soutěž společnosti VELUX vyhrál neviditelný dům

Soutěž společnosti VELUX vyhrál neviditelný dům

Ondřej Bradávka z Opavy zopakoval své loňské prvenství ve středoškolské soutěži King of Daylight s originálním návrhem podzemního rodinného domu. Kvůli koronaviru celá soutěž poprvé proběhla online a zájem o účast předčil očekávání.

Už 16 let pořádá společnost VELUX Česká republika středoškolskou soutěž o stavební projekty s nejlepším prosvětlením. Letos se do soutěže King of Daylight – Král denního světla – zapojilo 220 středoškoláků z celé České republiky. Do celostátního kola postoupilo 65 projektů od studentů 16 středních průmyslových stavebních škol, které posuzovala tříčlenná odborná porota. Soutěžilo se tradičně ve dvou kategoriích: Rodinný dům a Freestyle – jakýkoliv typ stavby.

V prestižnější a početněji zastoupené kategorii rodinných domů stejně jako loni zvítězil Ondřej Bradávka ze SPŠ stavební Opava, tentokrát s originálním návrhem „neviditelného“ podzemního domu. Kategorii freestyle ovládl Pavel Zámečník ze SŠ stavební Hradec Králové, který navrhl zástavbu městské proluky s multifunkčním využitím. V obou kategoriích bylo oceněno celkem ještě devět prací. Odměny získali také učitelé/vedoucí projektů úspěšných studentů a tři školy s nejvyšším počtem přihlášených soutěžících. Celkem společnost VELUX Česká republika v letošní soutěži rozdala odměny ve výši 140 tisíc korun.

VELUX učí projektovat kvalitně prosvětlené stavby

Společnost VELUX Česká republika dlouhodobě podporuje odborné střední školy pořádáním vzdělávacích workshopů a soutěží. S podporou nepřestala ani v době, kdy pandemie nemoci Covid-19 zastavila výuku ve školách a zkomplikovala studentům možnost osobního setkávání. Pro středoškoláky v této době uspořádala čtyři webináře volně přístupné všem zájemcům. Mohli se tak na dálku seznámit se zásadami projektování budov, které jsou dobře prosvětlené, snadno větratelné a příjemné k životu. V době přerušení výuky tuto možnost online vzdělávání přivítali i pedagogové škol, se kterými společnost VELUX dlouhodobě spolupracuje.

Online formu měla i celá letošní soutěž King of Daylight. Zasílání projektů elektronicky je už tradicí, ale tentokrát probíhalo na dálku také hodnocení odborné poroty. Dvacet studentů využilo možnost konzultovat svůj projekt online s architekty společnosti VELUX. Vyhlášení výsledků proběhlo jako slavnostní stream, jehož živý přenos mohli všichni soutěžící sledovat online. Záznam můžete zhlédnout zde: https://slideslive.com/38927491/velux-king-of-daylight-zaznam?ref=edit

Koronavirová krize poskytla studentům čas na pečlivější vypracování

Slavnostního vyhlášení výsledků se na dálku zúčastnili úspěšní soutěžící a jejich učitelé. Ve svých medailoncích a hodnoceních často zmiňovali specifikum letošního online ročníku. Pro studenty byla soutěž náročnější v tom, že nemohli své projekty osobně konzultovat s pedagogy. Na druhé straně jim mohli věnovat větší pozornost. „Práce z domova mi vyhovovala. Měl jsem na projekt určitě více času, než kdybych chodil do školy,“ přiznal Martin Skovajsa z Brna, který získal jednu z odměn v kategorii Rodinný dům.

Stejnou zkušenost potvrdil Ing. arch. Tomáš Fischer, pedagog SPŠ stavební Opava. „Veškeré konzultace letos probíhaly online, což bylo trochu neosobní, ale zase nám to dalo prostor zabývat se i jemnějšími nuancemi návrhů a snad i vytvořit lepší projekty. Soutěž byla opět skvěle připravená a studentům určitě pomohly i odborné semináře, kterých se zúčastnili. Studenti mají soutěž VELUX velmi rádi, protože jim to umožňuje udělat krok stranou od běžné školní rutiny a vyzkoušet si práci na projektu, kde jde v první řadě o architekturu a práci se světlem,“ řekl pedagog.

Ing. Jana Leischnerová ze SPŠ stavební Brno zdůraznila, že letošní ročník přiměl pilnější studenty, aby využili nečekaného volna k samostatné práci. „Každý rok se soutěže King of Daylight účastní několik našich studentů. Letos to bylo jiné, studenti měli na soutěž více času, a kdo chtěl dělat něco navíc, tak toho využil. Museli pracovat daleko samostatněji, naučit se programy a další věci, takže jim za to moc děkuji. Zároveň děkuji také firmě VELUX, která už 16 let pořádá tuto soutěž a navíc pro studenty organizuje různé užitečné semináře a workshopy.“

Pochvala nejen od porotců

O vítězích 16. ročníku soutěže King of Daylight rozhodla odborná porota ve složení Ing. arch. Jan Kratochvíl (Fakulta architektury VUT v Brně a portál Archiweb), PhDr. Matěj Šišolák (šéfredaktor ARCHITECT+) a Ing. arch. Klára Bukolská (hlavní architektka společnosti VELUX Česká republika). Porotci oceňovali návrhy domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou, prostřednictvím střešních oken, světlíků nebo světlovodů. Hlavními kritérii byly architektonická kvalita stavby, dispoziční řešení, energetická efektivita a kvalita vnitřního prostředí.

Porotci se na závěr slavnostního vyhlášení výsledků shodli, že letošní ročník King od Daylight měl velmi vysokou úroveň. Za všechny to vyjádřil Jan Kratochvíl: „Studentská soutěž je pro mě vždycky nadějí do budoucna. Jsem rád, když vidím tolik talentovaných mladých lidí, kteří budou navrhovat domy a prostředí, ve kterém žijeme. Je to takový test, jak to s námi bude za pár let, a letos to vypadalo moc hezky.“

Všem účastníkům letošního ročníku poděkovala také generální ředitelka společnosti VELUX pro Českou a Slovenskou republiku Dagmar Plevačová, která ocenila jejich úsilí i vysokou kvalitu návrhů: „Denní světlo je životně důležité jak pro lidi, tak pro stavby. Proto v naší soutěži učíme studenty projektovat takové budovy, ve kterých denní světlo nechybí a my se v nich cítíme příjemně. Jsme rádi, že v soutěži můžeme dát prostor mladým talentům. Každý rok jsem překvapena kvalitou studentských prací, které se vždy posunou ještě o kousek dál.“

King of Daylight 2020 – výsledky

Rodinný dům

I. cena v kategorii Rodinný dům

Ondřej Bradávka, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Vítězný projekt rodinného domu je navenek nenápadný a ukrytý v terénu. V návrhu zaujmou i promyšlené detaily, třeba stínění velkého prosklení v obytném prostoru pomocí vinné révy na dřevěné konstrukci. Listy révy na podzim opadají a umožní nízkému zimnímu slunci prohřát interiér. Porota v hodnocení vyzdvihla především odvážnost návrhu, předpokládanou nízkou energetickou náročnost částečně podzemního domu a velkou variabilitu v přivádění denního světla. „Je to dospělý projekt. Pokud by dospělý architekt našel investora, který chce takovýmto způsobem bydlet, určitě by na tento dům byl velmi pyšný,“ prohlásila o vítězné práci Klára Bukolská. Ocenila také vhodnou kombinaci bočního a horního osvětlení včetně cíleného nasvětlení pracovních ploch, které vyžadují intenzivní přívod denního světla. Všichni porotci se shodli, že návrh je architektonicky velmi zdařilý a o jeho prvenství v letošním ročníku nebylo sporu.

Odměny v kategorii Rodinný dům

David Dubáň, SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, vedoucí práce: Ing. Lucie Kopecká

Martin Matoušek, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Ondřej Lyčka

Martin Skovajsa, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Jana Leischnerová

Anuar Rachapov, SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem, vedoucí práce: Ing. Petr Bandas

Jakub Šrotýř, SPŠ stavební Liberec, vedoucí práce: Ing. Roman Mizera

Freestyle – jakýkoliv typ stavby

I. cena v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Pavel Zámečník, SŠ stavební Hradec Králové, vedoucí práce: Ing. Iva Burianová

Porota ocenila potenciál práce pro rozvoj měst. Návrh na zástavbu městské proluky s multifunkčním využitím podle odborníků dobře navázal na okolní kontext. Zaujal také souladem moderního a historického s nápaditým využitím světlíků. Práce s denním světlem byla podle poroty velmi kultivovaná a autor použil správný způsob prosvětlení pro každou místnost s ohledem na její funkci.

Odměny v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby

Ondřej Kuba, SŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Matouš Matura, VOŠ a SPŠ stavební Praha 1, vedoucí práce: Ing. Beáta Kunáková

Martin Mikulka, VOŠ a SPŠ stavební Praha 1, vedoucí práce: Ing. Kateřina Městková

Jan Neugebauer, SŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Ocenění pro školy

Podruhé byly oceněny střední školy s nejvyšším počtem soutěžních prací. Dokonce 29 prací letos odevzdali studenti SPŠ stavební Opava, s počtem 19 odevzdaných prací skončila jako druhá SPŠ stavební Brno a 17 prací do soutěže poslali studenti SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.

„V naší soutěži nejde jen o to být nejlepší. Hlavní je, aby si studenti mohli vyzkoušet nové věci a naučili se pracovat s denním světlem. Proto si moc vážíme všech učitelů, kteří ke své náročné práci dělají ještě něco navíc. Letos bylo všechno komplikovanější a pro učitele ještě náročnější, takže jim za jejich práci děkujeme o to víc,“ objasnila smysl ocenění pro školy Dagmar Plevačová.

Cena zaměstnanců VELUX

Speciální cenu letos získal soutěžní projekt, který nejvíce oslovil zaměstnance společnosti VELUX. V tomto hlasování neovlivněném porotou zvítězila práce Jakuba Šrotýře. Student SPŠ stavební Liberec navrhl rodinný dům Sunny Valley, který do stavby tradičního vzhledu přivádí dostatek denního světla pomocí střešních oken.