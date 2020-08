Stavba / Okna a dveře / Střešní okna / Podzimní nákup chytrého střešního okna VELUX je výhodnější až o 2 500 Kč

Více světla, čerstvého vzduchu a pohodlí za méně peněz, to není nabídka na letní dovolenou u moře, ale podstata podzimní akce na nákup střešních oken VELUX. Celé dva měsíce od 1. září do 31. října 2020 můžete pořizovat nová střešní okna VELUX a příslušenství s dotací až 2500 korun na jedno okno a zlepšovat si svůj komfort bydlení. Jen je třeba se do konce září zaregistrovat na stránce www.vicesvetla.cz .