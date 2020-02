Stavba / Okna a dveře / Střešní okna / I starší manuálně otvíraná střešní okna VELUX lze proměnit v chytrá

Chytré okno se otevírá, zavírá a zastiňuje automaticky s ohledem na vnitřní prostředí i počasí.

Ke zdravému životnímu stylu může patřit i lenošení, to když máte doma chytré ovládání střešních oken VELUX ACTIVE with NETATMO. Dostatek světla, tepla a čistého vzduchu (CO 2 ) v interiéru hlídají senzory a na základě vyhodnocení údajů se střešní okna se systémem VELUX ACTIVE automaticky otvírají, zavírají i zastiňují. Samozřejmě každé okno jednotlivě a s ohledem na on-line předpověď i skutečné aktuální počasí. A vy nemusíte ani hnout prstem, pokud si tedy na svém telefonu nechcete údaje o stavu vnitřního prostředí dotekem prstu zkontrolovat nebo nastavení změnit. VELUX ACTIVE with NETATMO je první a u nás stále jediný systém automatického ovládání střešních oken, žaluzií a rolet pomocí senzorů a mobilní aplikace. Nevadí, pokud nemáte nová dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA®, i starší manuálně ovládaná střešní okna VELUX lze dovybavit elektrickým nebo solárním pohonem a následně ovládat inteligentním systémem VELUX ACTIVE.

Díky spolupráci s firmou NETATMO, vyvíjející systémy inteligentního řízení domácností včetně meteostanic, dokáže VELUX ACTIVE pracovat s on-line předpověďmi i reálným stavem počasí – před blížící se bouřkou či větrem umí flexibilně vyvětrat, v případě velkých veder posunout větrání na později anebo v určitou hodinu vytáhnout rolety, to když chcete být ráno probuzeni slunečními paprsky. A pokud by snad přišla neočekávaně rychlá přeháňka, střešní okno se systémem VELUX ACTIVE se automaticky zavře na základě mechanického impulzu padajících kapek, který je elektronickému ovládání nadřazen.

VELUX ACTIVE se dokáže naladit na váš denní rytmus

Důležitou vlastností systému VELUX ACTIVE je také schopnost učit se. Systém analyzuje a zpracovává každodenní činnosti, aby lépe porozuměl tomu, kdy jste zvyklí vstávat, větrat i jakou teplotu doma preferujete. Dokáže se proto lépe přizpůsobit chodu každé domácnosti. Na základě těchto detailních vstupních informací a napojení do sítě NETATMO, která systému zprostředkovává informace o vývoji počasí, je VELUX ACTIVE velmi efektivní v rozhodování kdy a jak intenzivně větrat nebo stínit.

„VELUX ACTIVE with NETATMO je výsledkem spojení dvou skvělých technologií: vysoce kvalitních střešních oken VELUX a know-how Netatmo pro vytváření jednoduchých a užitečných produktů a aplikací. Díky automatizovanému otevírání, zavírání a stínění střešních oken získáte výrazně lepší klima v interiéru. Vytvořili jsme řešení založené na inteligentních senzorech, které je nejen spolehlivé a jednoduše se používá, ale rovněž je prospěšné pro zdravý život uživatele,“ říká produktový manažer společnosti VELUX Ivo Pavlík.

VELUX ACTIVE umožňuje ovládání pomocí senzorů, smartphonem i manuálně

VELUX ACTIVE with NETATMO se skládá ze tří součástí – senzoru, brány a centrálního vypínače – a je kompatibilní se všemi elektrickými produkty VELUX INTEGRA® a s manuálními střešními okny s doplněným elektrickým nebo solárním pohonem. Senzor umístěný v místnosti, v níž je instalováno střešní okno, měří CO 2 , vlhkost a teplotu a současně monitoruje data o počasí z on-line služeb. Do senzorů jsou zabudovány pokročilé algoritmy, které aktivují větrání a stínění.

Existují tři způsoby, jak systém používat: provoz podle senzorů, ovládání smartphonem (aplikace VELUX ACTIVE je kompatibilní s iPhony Apple i se smartphony Android) a manuální ovládání. V případě provozu podle senzorů nemusíte dělat nic. Ovládání smartphonem umožňuje uživatelům upravit nebo zastavit automatické funkce a ovládat střešní okna manuálně. Manuální ovládání je užitečné v případě, kdy majitel odchází z domu – může jednoduše stisknout tlačítko na centrálním vypínači, kterým v zájmu bezpečnosti všechna okna zavře.

Systém je navržen tak, aby si jej majitelé nemovitostí mohli snadno sami nainstalovat. Má svou vlastní aplikaci, která uživatelům umožňuje řídit si pomocí telefonu či tabletu klima v interiéru podle svých osobních potřeb a na základě dat o počasí.

Maloobchodní cena základního balíku VELUX ACTIVE with NETATMO činí 6 590 Kč. Všechny produkty jsou k dispozici na adrese www.velux.cz a www.netatmo.com.

Chytré algoritmy systému VELUX ACTIVE pro větrání a ochranu před horkem Algoritmus „Větrání s využitím senzorů“ je reaktivní, což znamená, že zlepšuje vnitřní prostředí jen tehdy, když není optimální. Ventilační algoritmus na základě hodnot naměřených senzorem (CO 2 , vlhkost, teplota) a externích dat získávaných z on-line předpovědí počasí (teplota, vítr, vlhkost) vypočítá, zda lze otevřením střešního okna vnitřní prostředí zlepšit nebo ne. Pokud ano, pak algoritmus vypočítá, do jaké míry a na jak dlouho je třeba okno otevřít. Jestliže je nutné větrání za deště, zajistí dešťový senzor integrovaný ve střešním okně VELUX INTEGRA®, aby se okno neotevřelo, dokud nepřestane pršet. Algoritmus „Denní větrání“ zajišťuje větrání místnosti třikrát za den, pokud v ní není aktivován ventilační algoritmus. Účelem funkce každodenního větrání je zajistit, aby v místnosti nezůstávaly znečišťující látky, které neměří senzor vnitřního prostředí (tj. zápach, prach, chemické výpary). To, kolikrát za den se má okno otevřít, může uživatel nastavit v aplikaci. Algoritmus „Inteligentní ochrana před horkem” je proaktivní – stínění je aktivováno dříve, než začne být velké horko. Na základě parametrů venkovního prostředí získávaných z on-line předpovědí počasí (teploty, povětrnostních podmínek a délky dne) počítá riziko přehřátí místnosti a rozhoduje, ve které době mají být rolety, markýzy a žaluzie zatažené, aby k přehřátí nedošlo.

