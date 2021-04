Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Lehká venkovní roleta VELUX je elegantní i funkční

Lehká venkovní roleta VELUX je elegantní i funkční

Příjemný chládek nám v horkých letních dnech sám od sebe „nespadne z nebe“, ani v podkrovních bytech, jejichž střešní okna směřují ke slunci. Přehřívání interiéru je třeba zabránit, např. klimatizací, anebo tradičnějším, zdravějším a energeticky méně náročnějším řešením v podobě vhodných stínicích prvků. Venkovní stínění VELUX je schopné zachytit většinu tepla ze slunečního záření a jeho efekt je ostatně celoroční.

Venkovní stínicí technika nabízí řešení tam, kde nepomůže samotné vnitřní stínění. V porovnání s ním představuje účinnou překážku pro teplo, které by jinak prosklenými plochami snadno prošlo do interiéru. A právě okna v podkrovních místnostech, vystavená i přímým slunečním paprskům, je dobré v tropických dnech zastínit. „Vnitřní rolety a žaluzie si poradí se světlem, ale na přehřátí interiéru jsou krátké. Spousta lidí si neuvědomuje, že jako ochrana před teplem je účinné jedině venkovní řešení. Když potřebujeme stínicím doplňkem regulovat teplotu v místnosti, musíme teplo zastavit ještě před okenní tabulí,“ vysvětluje podstatu fungování stínění Jakub Mrázek, produktový specialista společnosti VELUX.

Lehká venkovní roleta VELUX na solární pohon vytvoří chládek i ticho

Loňská novinka lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX SSS v sobě spojuje schopnost udržet v interiéru chladnější klima i účinně ho zatemnit. Je vyrobena z pevné polyesterové tkaniny potažené PVC a vyztužené hliníkovými lamelami. Tkanina nepropouští světlo, je odolná vůči UV záření a nepodléhá degradaci materiálu.

Současně lehká venkovní roleta VELUX pomáhá tlumit hluk z deště (snížení hluku o 7 dB) a díky solárnímu pohonu má velmi pohodlné dálkové ovládání s tichým chodem a plynulým polohováním.

V porovnání s klasickou solárně napájenou venkovní roletou je ovšem cenově výrazně výhodnější. Zároveň nejde o tak robustní řešení, naopak už na první pohled zaujme moderním, odlehčeným designem. Fotovoltaický článek je diskrétně integrovaný v horním rámu a lehká venkovní roleta VELUX s elegantním štíhlým rámem vytváří v kombinaci s černou střešní krytinou vizuálně kompaktní celek. K ovládání slouží jednoduchý dálkový ovladač a tři tlačítka pro funkce otevřít/zavřít/stop. Dodávaný nástěnný ovladač je navíc již z výroby spárován s roletou pro zjednodušení a zrychlení montáže.









Lehká venkovní roleta VELUX na solární pohon Lehká venkovní roleta VELUX na solární pohon

Novinka je vhodná i pro starší okna

Lehkou venkovní roletu VELUX s dálkovým ovládáním poháněným solární energií lze namontovat i dodatečně na starší okna VELUX. I v takovém případě je možné roletu ovládat na dálku, aniž by bylo nutné k oknu složitě přivádět elektřinu. Dálkové ovládání je totiž poháněno energií slunce. Baterie motoru je pravidelně dobíjena fotovoltaickým napájecím článkem, který funguje na bázi denního světla, tedy nezávisle na intenzitě slunečního záření. „Baterie se solárním zdrojem zajistí dostatečné nabití až pro 100 operací, a to i v případě, že slunce přímo nesvítí a baterie se nedobíjí,“ dodává Jakub Mrázek.

Z hlediska funkcí představuje lehká venkovní roleta VELUX střední variantu mezi venkovní roletou a markýzou.

Venkovní roleta VELUX zajistí maximální ochranu před horkem

Robustní venkovní roleta VELUX z bezúdržbové hliníkové konstrukce je komplexnějším řešením, odolává i nejnáročnějším povětrnostním podmínkám a hlavně představuje maximální ochranu před sluncem. Dokáže zachytit až 97 % slunečních paprsků. V létě tak výborně ochrání interiér před přehříváním a v zimě naopak zamezí únikům tepla a sníží tak náklady na topení. Venkovní roleta umožní zcela zatemnit místnost po celý den, takže poskytuje dokonalou ochranu soukromí i nerušený spánek. Snižuje také hluk dopadajících dešťových kapek a krupobití.









Venkovní roleta VELUX Venkovní roleta VELUX

Venkovní markýza VELUX sníží teplotu v interiéru a zachová výhled

Jednodušší variantou vnějšího stínění střešních oken a ochranou podkroví před teplem je předokenní markýza VELUX z průhledné síťoviny. I tento stínicí prvek brání slunečním paprskům v prostupu přes střešní okno a pomáhá tak omezit přehřívání interiéru. Zároveň však nebrání v prostupu světla a také neruší výhled z okna. Markýzy VELUX jsou vyrobeny ze síťoviny ze 100 % polyesteru, která odolává vlivům počasí a zaručuje dlouhou životnost.









Venkovní markýza VELUX Venkovní markýza VELUX

Chytrý řídicí systém VELUX ACTIVE with NETATMO se přizpůsobí chodu domácnosti

Inteligentní systémy mají v oblasti stínicí techniky již pevné místo. Pracují s nimi i produkty VELUX. Chytrým řídicím systémem VELUX ACTIVE with NETATMO lze opatřit také venkovní stínění VELUX s dálkovým ovládáním a solárním napájením, a to i dodatečně. Systém automatického ovládání střešních oken a rolet pomocí senzorů a mobilní aplikace dokáže pracovat s on-line předpovědí počasí. Jak to funguje? Před blížící se bouřkou či silným větrem chytře vyvětrá, v případě vysokých teplot rozumně odloží větrání na pozdější dobu anebo v určitou hodinu vytáhne rolety, to když si přejete být ráno probuzeni slunečními paprsky. Dostatek světla, tepla a čistého vzduchu (obsah CO 2 ) v interiéru hlídají senzory a na základě vyhodnocení údajů se střešní okna se systémem VELUX ACTIVE automaticky otvírají, zavírají i zastiňují. „Důležitou vlastností systému VELUX ACTIVE je také schopnost učit se. Systém analyzuje a zpracovává každodenní činnosti, sbírá informace o tom, kdy jste zvyklí vstávat, větrat i jakou teplotu doma preferujete. Dokáže se proto lépe přizpůsobit chodu konkrétní domácnosti. Na základě těchto detailních vstupních informací a napojení do sítě NETATMO, která systému zprostředkovává informace o vývoji počasí, je VELUX ACTIVE velmi efektivní v rozhodování, kdy a jak intenzivně větrat nebo stínit,“ uzavírá Jakub Mrázek ze společnosti VELUX.