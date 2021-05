Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Dnes je Den stínicí techniky

Dnes je Den stínicí techniky

Den stínící techniky je svátek žaluzií, rolet, markýz, plisé, baldachýnů, japonských stěn, screenů, slunolamů i pergol. Zároveň také úspor energií, protože efektivním stíněním můžeme významně snížit potřebu energie na chlazení.

Dotace od 2018 pomohly

Jednou z hlavních změn je od října 2018 byla i možnost získat dotaci na venkovní stínicí techniku. „Podpora instalace venkovní stínicí techniky byla do programu NZÚ zařazena především proto, že ve výsledku přinese ještě větší energetické úspory. Může se jednat o předokenní žaluzie, rolety či slunolamy,“ vysvětlila důvody Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Požádat můžete současně s dotací na zateplení nebo s výměnou oken.

Na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) s ručním ovládáním mohou stavebníci získat podporu ve výši 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním dokonce částku 1 000 Kč/m2.

Stínicí technika se zařadila mezi pětici dotací s nejvyšším nárůstem počtu žádostí. V roce 2019 figurovala stínicí technika v 771 žádostech, v roce 2020 již v 1 157 žádostech.

„U některých uživatelů hrála další finanční položka, spojená se stínicí technikou, svou roli. Nyní je pro mnohé toto rozhodnutí jednodušší,“ uvedla výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice Štěpánka Lubinová.

Přečtěte si také Stínicí systémy Více k tématu

Překlad Heluz s univerzálním řešením pro umístění stínicí techniky

PŘEKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY s nejlepšími parametry na trhu. Vnitřní prostor s izolantem je variabilní pro umístění venkovních žaluzií, rolet, screenů anebo může zůstat z výroby vyplněný izolantem. Na obvodové zdivo domu tak lze použít jediný typ nosného překladu, aniž by si stavebník předem musel lámat hlavu, zda bude chtít instalovat stínění či nikoli. Překlad umožňuje jednoduché osazení stínicí techniky, a to prakticky kdykoliv po dokončení vnějších omítek.

Aktivity členů Svazu podnikatelů ve stínící technice

„K příležitosti Dne stínicí techniky připravujeme akci ‚Týden stínicí techniky‘. Na webu i FB Svazu podnikatelů ve stínicí technice můžete sledovat akce naších členů i naši soutěž,“ doplňuje Štěpánka Lubinová.

Členové chystají Den otevřených dveří, slevy pro vrata, rolety, žaluzie, markýzy, pergoly, závěsy, záclony a mnohé další se slevou ve výši DPH, mimořádné slevy na závazné objednávky, LED osvětlení k bioklimatické pergole zdarma, ukázky montáže naší konstrukce žaluzií, ukázky realizací.

Svaz podnikatelů ve stínicí technice uspořádá na svém facebookovém profilu soutěž GRILL PARTY – o fotografie z grilování pod některým ze stínicích prvků, např. markýzou, pergolou apod. Vylosovaný výherce obdrží grilovací soupravu a sadu vín.

Komentář: Otakar Voříšek, Marketingový specialista

Trendem moderního bydlení je mít co nejvíce prosklené plochy. Opticky se tak rozšíří vnitřní prostory a s tím spojený výhled do otevřeného prostoru rozhodně stojí za to. Maximalizovat množství dopadajícího světla do obýváku a do dalších místností je při nedostatku venkovního světla naprosto skvělé řešení. Složitější situace nastává při ostrém slunečním svitu, ztrátou soukromí při večerním interiérovém svícení a zejména v létě pak k přehřívání vnitřních prostor.

Jediným způsobem, jak se tomu bránit, je účinné venkovní stínění. Naši zákazníci si můžou vybírat buď z oblíbených venkovních žaluzií, nebo venkovních rolet. Venkovní žaluzie přináší možnost plynulé regulace světla. Venkovní rolety zase přidávají bezpečnostní prvek v podobě zabezpečení vašich okenních ploch. Rádi našim zákazníkům připravíme venkovní stínící techniku přesně podle jejich specifických potřeb a to včetně osobního přístupu od zaměření, přes poradenství, vlastní odbornou montáží až po technickou podporu a dlouhodobé jistoty servisu stabilní české firmy.

Naše společnost Almma s.r.o. byla založena v roce 1999 a od té doby jsme se stali oblíbeným výrobcem i dodavatelem venkovní i vnitřní stínící techniky.

Komentář: LUXURY CZ s.r.o.

„Právě díky naklápěcím lamelám jsou bioklimatické pergoly skvělým doplňkem teras. Pokud řešíme zastínění, sklopíme lamely, případně je úplně uzavřeme. Jakmile však horké sluneční paprsky ustanou, střechu pergoly můžeme naklopením otevřít a do oken domu, která jsou jinak zastíněna pergolou, vpustíme přirozené světlo a nemusíme zbytečně řešit v interiéru osvětlení. Tomu se u dřevěných pergol a dalších alternativ s pevnou, světlu neprostupnou střechou nevyhneme,” navazuje Štěpán Hejda z firmy nove-zaluzie.cz, která dodává a montuje stínění na míru. „Navíc můžete pergolu i z bočních stran vybavit výše zmiňovanými screenovými roletami, které ochrání před nízkým sluncem a ještě Vám pod pergolou zajistí soukromí, aniž by Vám omezovaly výhled směrem do zahrady,” dodává Štěpán Hejda.