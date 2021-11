Stavba / Okna a dveře / Střešní okna / VELUX nabízí jednoduché a cenově výhodné řešení pro ploché střechy

VELUX nabízí jednoduché a cenově výhodné řešení pro ploché střechy

V posledních 80 letech VELUX neustále zdokonaluje možnosti prosvětlení a provětrání místností pod šikmou i plochou střechou. S nejnovějším přírůstkem do rodiny světlíků se zaměřuje na nevytápěné prostory s plochou střechou, pro které poprvé nabízí ideální řešení.

Základní světlík VELUX je ideální do nevytápěných prostor, jako jsou garáže, sklady nebo průmyslové haly.

Nový základní světlík dobře izoluje zvuk a má jen minimální nároky na údržbu. Neprůhledná kopule poskytuje denní světlo bez oslnění a zajišťuje optimální soukromí. Novinka se skvěle uplatní ve všech místnostech a budovách, které nevyžadují vysokou úroveň tepelné izolace, ať už jde o průmyslové haly, dílny, sklady, kůlny nebo garáže.

Nový cenově výhodný světlík je určen do střech se sklonem 0 ° až 15 ° a nabízí se v 10 velikostech od 60×60 cm až do 200×100 cm. K jeho hlavním výhodám patří, že zkracuje čas, který by měl majitel věnovat údržbě. Povrch kopule totiž výborně odolává znečištění i poškrábání. Základní světlík VELUX zároveň chrání před přehříváním a pomáhá v interiéru udržovat příjemné klima.

„Využití přirozeného světla místo umělého osvětlení zlepšuje atmosféru vnitřních prostor a současně šetří elektrickou energii. Cenově výhodný základní světlík je skvělou volbou pro přivedení dostatečného množství rozptýleného denního světla plochou střechou. Na výběr jsou různé montážní doplňky včetně setu pro dálkové ovládání, který umožní snadné větrání,“ říká technický poradce společnosti VELUX Jakub Mrázek.

Nový základní světlík je splněným snem každého montážníka. Snadno se instaluje, vyměňuje i upgraduje. Kopule může být dvouvrstvá nebo třívrstvá a nabízí se ve dvou neprůhledných variantách – buď standardně z akrylátu, nebo z polykarbonátu, který zaručí ještě vyšší mechanickou odolnost. Základna je k dispozici jak ve fixním, neotvíravém provedení, tak s elektrickým pohonem a napájením 230 V. Tento dálkově ovládaný světlík lze otevřít až na 30 cm, což umožní účinné odvětrávání prostoru. Pro obě varianty základny je možné volit mezi třemi výškami. Základna vysoká 15 cm nebo 30 cm se vyrábí z PVC, základna s výškou 50 cm je ze sklolaminátu. K výhodám novinky patří i modularita, takže neotvíravý základní světlík lze dodatečně adaptovat na dálkově ovládaný.

Více informací o základním světlíku VELUX najdete zde.