VELUX rozšiřuje portfolio trojskel

Sortiment značky VELUX se rozšiřuje o nové střešní okno s trojsklem a prémiovými benefity za dostupnou cenu. Tepelněizolační parametry novinky vyhovují přísnějším požadavkům stavební legislativy po roce 2020. Zlepšila se také zvuková izolace a schopnost snížit hluk z deště, čtvrtým benefitem je speciální samočistící vrstva usnadňující údržbu. Nové střešní okno zvyšuje laťku kvality v cenově dostupné kategorii Standard Plus.

VELUX GLU horní ovládání – nový Standard Plus

Vyrobeno pro udržitelné stavebnictví

Společnost VELUX opět nastavuje nový standard výrobků pro moderní a udržitelné stavebnictví. Reaguje na přísnější požadavky nejen české legislativy a uvádí na trh energeticky úsporné okno s lepším útlumem hluku. Novinka mj. umožní instalovat větší počet střešních oken a vyhovět tak nárokům na rovnoměrnější prosvětlení, které přinesla norma ČSN EN 170037:2019 Denní osvětlení budov.

Rok 2020 byl dlouhodobě vnímán jako zlomový v oblasti udržitelnosti a tepelné ochrany budov. Spolu se zpřísňováním hlukových map jde o celkové zvýšení požadavků na střešní okna. Nové střešní okno VELUX dosahuje U w = 1,0 W/m2K, při zapuštěné montáži dokonce pouze U w = 0,94 W/m2K, a zároveň je k dispozici za dostupnou cenu.

Vyšší tepelná i zvuková izolace

Lepší parametry nového okna jsou dány speciálně upraveným trojsklem. Nové zasklení 64 má tloušťku jednotlivých tabulí 6–3–4 mm, pokročilejší nízkoemisní vrstvu V11 a vylepšený termoplastický distanční rámeček SAG (TPS). Jako meziskelní plyn byl použit argon. Výsledkem je úroveň tepelné izolace, jaké doposud dosahovala pouze prémiová zasklení VELUX.

Tloušťka skel a jejich uspořádání jsou důležité také pro akustický komfort. Tabule skla v různých tloušťkách účinněji absorbují hluk různých frekvencí. Hodnota zvukového útlumu se u nového okna zvýšila na R w = 35 dB. Ve srovnání s předchozí generací cenově dostupného trojskla – zasklením 61 s R w = 32 dB – se útlum hluku z vnějšího prostředí přibližně zdvojnásobil. Lepší zvuková izolace se projeví také třetím benefitem – redukcí hluku z deště.



Střešní okno VELUX GLL s novým zasklením 64

Střešní okno VELUX GLU s novým zasklením 64



Samočistící vrstva

Čtvrtým benefitem nového okna je snadná údržba. Vnější sklo je opatřené samočistící vrstvou N2 o tloušťce pouhých 10 mikronů. Tento speciální omyvatelný povlak se aktivuje teprve na střeše vlivem slunce a deště, po aktivaci už funguje trvale. Při dešti kapky vytvoří jednolitou vrstvu a ze skla stečou nejen samy, ale vezmou s sebou i nečistoty.

Ekologický obal

Nové okno bude dodáváno ve 100 % recyklovatelném obalu, na který postupně přejdou i další výrobky VELUX. Přechod na nový způsob balení je jedním z kroků, kterými chce společnost VELUX splnit svůj globální závazek: Do roku 2041, ke stému výročí svého založení, se zavázala dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality, a to jako první společnost ve stavebnictví. Cílem je snížit uhlíkovou stopu výrobků o 50 %, mj. právě díky ekologičtějšímu balení a dopravě. Zároveň chce VELUX vymazat svou historickou uhlíkovou stopu. V praxi jde o zachycení 5,6 milionu tun CO 2 , což odpovídá uhlíkovým emisím společnosti VELUX v letech 1941 až 2041. Zachyceny budou prostřednictvím projektů na obnovu lesů a biodiversity, na nichž VELUX spolupracuje se Světovým fondem na ochranu přírody WWF.



VELUX GLL spodní ovládání – nový Standard Plus

VELUX GLU spodní ovládání – nový Standard Plus



Dostupné od 1. 1. 2021

Okno s novým zasklením bude k dispozici ve všech běžných velikostech, v celodřevěné i bezúdržbové úpravě, s horním i spodním ovládáním. Z pohledu instalace se nic nemění, okno je připraveno na standardní i zapuštěnou montáž a je kompatibilní s montážními doplňky VELUX.

Nové okno lze doplnit motorem na elektrický či solární pohon a dálkově ovládat. Následně se může napojit také na inteligentní systém řízení zdravého vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO nebo chytrou domácnost. Okno je kompatibilní se všemi vnitřními i venkovními doplňky VELUX.

Novinka je odpovědí na zpřísňující se legislativu, aktuální výzvy dneška i nejčastější požadavky zákazníků. Současně jde o další mezník ve vývoji střešních oken VELUX. Přestože dánská značka nabízí trojskla už celou dekádu, teprve snížení jejich cen v roce 2017 přineslo průlom v poptávce. Za poslední tři roky se podíl trojskel v prodeji oken značky VELUX zvýšil z 15 % na 80 %. Nové zasklení 64 chce tento proces dále akcelerovat a umožnit zákazníkům, aby si pořídili střešní okno vyšší kategorie a přispěli tak k vyšší kvalitě staveb.