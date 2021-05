Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Jak opravit nejčastější poruchy fasád?

Jak opravit nejčastější poruchy fasád?

Jaké jsou nejobvyklejší poruchy fasád a zateplovacích systémů, co způsobuje barevné výkvěty a co se s nimi dá dělat, jak často kontrolovat fasádu a jak ji udržovat? Na to vše jsme se v rozhovoru ptali Jana Hrdličky ze společnosti Fasádní servis.

Vlastníci bytových domů často řeší poruchy fasád a zateplovacích systémů již několik let po dokončení. Jaké jsou nejčastější příčiny poruch ETICS, které se projevují barevnými změnami?

Nejvýraznější barevné změny na zateplených fasádách způsobují kolonie řas, nebo plísní. Řasy vytvářejí zelené skvrny, plísně černé. Ty je možné očekávat tam, kde je vlhké prostředí, na zastíněné straně domu, případně v blízkosti stromů. Zešednutí fasády je způsobené takzvaným atmosférickým znečištěním, tedy prachem a mastnotou. Posledním typem barevných změn je velmi výrazná ztráta původní barevnosti spojené s drolením povrchu. To se rozpadá fasádní pojivo. Může za to dlouhodobé působení UV záření ze slunce, jež degraduje všechny povrchy z umělých, plastových materiálů. Což akrylátové i silikonové fasády jsou.

Proti všem uvedeným ohrožením naštěstí existují ochranné prostředky.



Pokud neodstraníte graffiti rychle, proniká jeho barva do hloubky fasády a degraduje její povrch.

Na detailním snímku je dobře vidět, jak se nešetrné umytí „podepisuje" na struktuře svrchní vrstvy.



Pokud jde o trhliny v tenkovrstvé omítce ETICS, jaké jsou obvykle jejich příčiny? (Může to být vliv spáry mezi různými materiály tepelné izolace? Hmotnost fasády? Zatékání do fasády?)

Důvody mohou být ty, které říkáte. Ještě bych přidal samotnou statiku budovy a také rozpínání a smršťování materiálů vlivem teploty. V principu jde zkrátka o to, zda firma, která zateplenou fasádu odvedla svoji práci správně. Což je zejména u fasád z let 1995 až 2005 často problém.

V té době se to firmy nejdřív učily dělat a pak dlouho nikomu nepřišlo důležité kontrolovat precizní provedení. Vždyť je to jen polystyrén na zdi domu a přes něj natažená moderní omítka. Co by se mohlo pokazit? Jenže ono se pokazit může. A také se toho tehdy hodně pokazilo. Izolant se tehdy instaloval v malých tloušťkách, lepil se takzvaně „na buchty“, hmoždinky byly celoplastové. Často se také opomíjelo vkládání diagonál na rozích stavebních otvorů a leckdy se dostatečně nepřekrývala perlinka. Například s tím, že se pohnuly špatně upevněné polystyrénové bloky, se setkáváme relativně často.



Degradovaná a narušená fasáda s vyplaveným hydroxidem Degradovaná a narušená fasáda s vyplaveným hydroxidem

Degradovaná fasáda se svislými prasklinami Degradovaná fasáda se svislými prasklinami

Degradovaná fasáda s horizontálními prasklinami Degradovaná fasáda s horizontálními prasklinami



Majitelé domů se v případě takovýchto poruch mohou obávat, že bude třeba zcela vyměnit ETICS. Lze opravy dělat jen lokálně? V jakých případech?

Oprava je sice hodně široký pojem, ale obecně ano, lze opravy provádět lokálně. Ovšem bez následného optického sjednocení fasádní barvou, bude oprava samozřejmě viditelná. Mimochodem, samotná fasádní barva není nějaký zázračný lék, byť si to hodně lidí myslí. Je to jen barva na povrch. Při opravách se výborně osvědčuje armovací barva s mikrovlákny, která povrch zpevní a stáhne. Jako byste tam dali tejp. Přes to se nanáší silikonová svrchní vrstva a teprve pak fasádní barva. Silikon zmiňuji proto, že od akrylu se obecně ustoupilo, neboť silikon má v součtu lepší vlastnosti.

Jak se postupuje v případě např. vodorovných trhlin, které mají očividně příčinu hlouběji v ETICS?

Tady je nezbytné odkrýt svrchní vrstvu a zjistit, proč trhlina vznikla. Nejčastějším důvodem je nesprávně na sebe napojená perlinka. To znamená odkrýt v potřebné šíři svrchní vrstvu po celé délce praskliny, plus místo za jejím začátkem a koncem a instalovat správně napojenou perlinkovou „záplatu“ s přesahem 10 cm na každou stranu.

Co s lokálně poškozenou omítkou, která se odděluje od základní vrstvy např. vlivem zatékání nějakým stavebním detailem nad tím?

V takovém případě se nedá dělat nic jiného, než odstranit nesoudržnou vrstvu, nanést na podklad penetraci a natáhnout novou svrchní vrstvu na silikonové bázi.



Fasáda po renovaci Fasáda po renovaci

Letecký pohled na fasádu po renovaci Letecký pohled na fasádu po renovaci

Parou vyčištěná fasáda Parou vyčištěná fasáda



Běžnými projevy stárnutí omítek a ETICS jsou barevné změny. O jakou poruchu se obvykle jedná?

Asi nemyslíte běžné „vyšisování“ barvy? K tomu časem dochází všude, kde není použitá fotokatalytická ochrana proti UV záření. Ale při nesprávné volbě barev může k blednutí pigmentu docházet rychleji. Když na fasádě zjistíte bílé, nebo šedobílé skvrny, které jsou zevnitř fasády ven, znamená to, že se ze stěrkové armovací vrstvy vyplavuje hydroxid uhličitý a dochází ke změnám v podkladu fasády. To však nepředstavuje fatální problém.

Škodí fasádě řasy a jiné organismy, které se na ní zachycují a rostou? Nebo je problém jen estetika?

Vlastně je to obráceně, než se ptáte. Nejdřív je to jen problém estetický, protože to není hezké. Jak se kolonie řas či plísní rozrůstají, zelené, respektive černé skvrny rychle přestanou být nehezké a začnou být vyloženě hnusné. Zároveň se z nich v letních měsících začnou ve velkém uvolňovat spory, kterými se mikroorganismy roznášejí dál. Pokud v domě bydlí alergici, spory jim můžou způsobovat nejrůznější potíže včetně astma, zánětů spojivek nebo atopického ekzému. Na tohle nebezpečí upozorňuje i Státní zdravotní ústav.

Čím déle zelené nebo černé skvrny na fasádě necháte, tím delší čas mají k tomu, aby narušovaly její povrch. Když ji pak necháte nešetrně umýt tlakovou vodou, dosáhnete sice odstranění skvrn, ale zároveň si za vlastní peníze necháte rozšířit následky zhoubného působení řas a plísní. Oslabené svrchní vrstva nakonec začne trhlinami propouštět vodu do fasádní izolace. Svrchní vrstvu pak v obzvlášť poškozených místech lze bez námahy odloupat jako třeba špatně přilepenou samolepku.



Mytí silně znečištěné fasády Mytí silně znečištěné fasády

Okolo stínicích prvků může do fasády pronikat voda. Při renovaci je pak potřeba tyto prvky odstranit. Okolo stínicích prvků může do fasády pronikat voda. Při renovaci je pak potřeba tyto prvky odstranit.

Kvalitně provedená impregnace je jedním z kroků k záchraně poškozené fasády. Kvalitně provedená impregnace je jedním z kroků k záchraně poškozené fasády.



Pokud si vás vlastník domu zavolá, jakým způsobem se dělá průzkum stavu? Dělají se sondy? Analyzují se vzorky?

Na všechny otázky je odpověď ano. Vizuální prohlídka napoví, odběr vzorků z povrchu a sondy do hloubky podají komplexní odpovědi. Získáme tím celkový přehled a můžeme stanovit nejlepší postup „léčby“ fasády.

Věnujete se kompletní údržbě fasády, nebo provádíte i jen lokální opravy?

Děláme oboje, jsme přeci Fasádní servis! (úsměv)

S poruchou fasády může souviset i porucha mimo ni, dokážete si poradit i se souvisejícími pracemi? Jaké to případně jsou?

Ano, jako Fasádní servis poskytujeme celou šíři potřebných služeb. Takže opravujeme balkony, lodžie, parapety, okapničky, slunolamy a další formy stínění, kotvení hromosvodů, vyměňujeme větrací mřížky…

Do našich služeb samozřejmě patří i rychlé a citlivě prováděné odstraňování graffiti. To děláme párou, nebo mikroabrazivním německým systémem Tornado, který dokáže odstranit barvu z papíru bez toho, že by jej poškodil a používá se proto i k čištění památek.

Může si u vás majitel domu objednat i pravidelné revize fasády např. jednou za dva roky apod.?

Zákazníkům vždy navrhujeme dlouhodobou spolupráci spočívající v průběžném sledování stavu domovní obálky, což zahrnuje prohlídku jednou či dvakrát ročně s důrazem na exponovaná místa. Na základě toho můžeme včas navrhovat a provádět potřebné čištění nebo jiný servis.