Připravte se na zimu už dnes! Zateplete svůj domov s využitím dotací Nová zelená úsporám
Ceny energií zůstávají vysoké a nelze očekávat, že se situace v zimě zlepší. Připravit se na chladné měsíce předem znamená nejen komfort v rámci bydlení, ale i výrazné úspory na výdajích za vytápění. Navíc lze aktuálně využít výhodné dotační programy, jako je Nová zelená úsporám, které zateplení výrazně zlevní. Nepodceňte přípravu a začněte s procesem zateplování včas – tato investice se vám vrátí rychleji, než si možná myslíte.
Zateplení budovy není otázkou několika dnů ani týdnů. Vyžaduje čas na přípravu projektové dokumentace, energetického hodnocení budovy i samotné žádosti o dotaci. Právě dotační program Nová zelená úsporám, který pomáhá domácnostem financovat energetická opatření, je skvělým nástrojem, jak náklady na zateplení výrazně snížit.
„Zájem o dotace z programu Nová zelenám úsporám každoročně roste a jejich objem se může brzy vyčerpat. Navíc na podzim se prodlužují čekací lhůty jak u schvalovacích procesů, tak u realizujících firem. Nejlepší doba pro stavební práce je proto léto a začátek podzimu, kdy panují vhodné klimatické podmínky jako je sucho, dostatek denního světla a příznivé teploty,“ vysvětluje Jiří Hiemer, marketingový manažer Knauf Insulation.
Dotace z programu Nová zelená úsporám mohou pokrýt až 50 % nákladů na zateplení. Pro nízkopříjmové domácnosti stát nově nabízí dokonce vyšší finanční podporu a zálohové platby, což výrazně zjednodušuje financování. Program také umožňuje kombinovat více energetických opatření – od zateplení stěn, přes výměnu oken, instalaci fotovoltaiky až po rekuperaci. Čím komplexnější přístup tedy zvolíte, tím vyšší dotaci můžete získat.
Pozor ale na nekvalitní zateplovací systémy bez certifikace nebo neodbornou instalaci. Špatně provedené zateplení může znamenat nutnost další rekonstrukce během několika málo let, o jeho škodlivosti pro lidské zdraví i životní prostředí nemluvě. Společnost Knauf Insulation nabízí pouze materiály s vysokou životností a akustickými i protipožárními vlastnostmi. Například zateplení minerální vatou je ekologické, zdravotně nezávadné a mimořádně účinné. Proces zateplování tak lze realizovat i v domácnostech, kde se i během prací bydlí.
Kolik lze díky zateplení ušetřit?
Věděli jste, že zateplením obvodových stěn můžete snížit tepelné ztráty až o polovinu? Například roční náklady na vytápění rodinného domu o ploše 120 m2 mohou činit až 50 tisíc Kč. Po zateplení tak lze dosáhnout úspory až 25 tisíc Kč ročně. Mimo to zateplení výrazně zvyšuje komfort bydlení. V zimě udrží teplo uvnitř, v létě naopak zpomaluje přehřívání interiéru. Dům tak bude příjemnější k životu po celý rok.
Rozhodnete-li se tedy pro zateplení budovy, v první řadě zkontaktujte projektanta nebo energetického poradce a nechte si připravit návrh a energetický posudek. Poté požádejte o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Čím dříve s tím začnete, tím větší je šance, že vše stihnete do nadcházející topné sezóny. Zateplením zvýšíte hodnotu svého domu, zlepšíte vnitřní prostředí a svůj komfort, ušetříte náklady na vytápění a přispějete ke snížení emisí CO2.
Nepromeškejte ideální dobu na zateplení domu, která je právě nyní. Chcete-li se dozvědět více o možnostech zateplení, materiálech a jejich vlastnostech, obraťte se na odborníky z Knauf Insulation, kteří vám pomohou najít vhodné řešení a nabídnou technickou podporu.
