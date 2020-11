Stavba / Hrubá stavba / Terasy a zpevněné plochy / Rozhovor: České kompozitní materiály od WPC – WoodPlastic se zárukou 25 let

Terasová prkna, plotovky a obklady stěn od společnosti WPC – WoodPlastic jsou určeny pro venkovní instalace k rodinným domům, bazénům, pergolám, zimním zahradám, balkónům, residenčním terasám, výstavbě pěších lávek a nábřežních mol nebo městských mobiliářů. Na detaily ohledně designových možností, návrhu, montáže a dalších zajímavostí se Petr Bohuslávek ptal Pavla Vildomce – obchodního manažera ČR, WPC - Woodplastic a.s.

Návštěvníci portálů TZB-info a ESTAV.cz už se mohli několikrát seznámit s realizacemi teras z kompozitního materiálu WoodPlastic®. Co si vlastně pod tím názvem může zájemce o novou terasu představit?



WPC – WOODPLASTIC a.s.

Pavel Vildomec, obchodní manažer ČR WPC – WOODPLASTIC a.s.Pavel Vildomec, obchodní manažer ČR

Hlavními složkami kompozitního materiálu označovaného jako WPC (Wood-Plastic Composite) jsou dřevěný substrát a polymer. Vedle samotné technologie výroby má právě kvalita a vzájemný podíl obou těchto komponent naprosto zásadní vliv na jakost výsledného produktu.

Optimální poměr se pohybuje kolem 60 % – 70 % kvalitní dřevité moučky a 30 % – 40 % polymeru. Takovou směs lze chápat jako základní předpoklad pro výrobu prken s vlastnostmi, jaké zákazníci od materiálu WPC očekávají: mimořádnou odolnost, dlouhou životnost bez ztráty požadovaných vlastností, minimální potřebu údržby, bezpečnost a v neposlední řadě dlouhodobě atraktivní vzhled dokonale imitující dřevěný povrch.

Zatímco u tradičních teras z klasického dřeva evropské provenience se vždy poměrně záhy projeví nežádoucí změna barvy, povrchu i struktury, u teras z kvalitního dřevěného kompozitu tomu tak není. Terasy z WPC jsou odolné proti hnilobě, dřevokaznému hmyzu, mechům, plísním, mrazu, UV záření, soli i chlóru. Prkna z kompozitu jsou zdravotně nezávadná a není nutné je barvit ani impregnovat.

Na trhu je dnes množství nejrůznějších kompozitních prken. Jak poznám ty, které splňují všechny potřebné požadavky?

Rozdíly v nabídce mohou být u různých výrobců a především pak dovozců naprosto zásadní. Rozumné je začít tím, že si člověk nejdříve zjistí něco o původu a složení materiálu. Například každé z prken opouštějících bránu výrobního závodu společnosti WPC – WoodPlastic v Bukovanech je opatřené unikátním „rodným listem“ garantujícím kvalitu směsi a použitou technologii.

Zákazník si tak může být jistý, že prkna pro jeho terasu jsou ryze česká a byla vyrobena za pomoci laserové technologie z patentované výrobní směsi. Ta obsahuje čistou, pečlivě vybranou dřevitou moučku z obnovitelných zdrojů (PEFC), obohacenou o zdravotně nezávadný vysokohustotní polyethylen HDPE. Ten vykazuje největší odolnost vůči teplotním výkyvům, což má vliv na celkovou kvalitu a konzistenci kompozitního materiálu.

Terasové prkno od WPC – WoodPlastic neobsahuje PVC, ale přírodní polymer Terasové prkno od WPC – WoodPlastic neobsahuje PVC, ale přírodní polymer

Terasy od WPC – WoodPlastic jsou extrémně odolné se zárukou až 25 let Terasy od WPC – WoodPlastic jsou extrémně odolné se zárukou až 25 let



Zaujala mě barevnost kompozitních prvků u jednotlivých realizací. Z jaké škály může zákazník vybírat?

Vedle jasných kritérií, kterými lze měřit kvalitu materiálu, hraje samozřejmě rozhodující roli pocit z finálního výrobku. Proto se cíleně zaměřujeme na to, aby naše terasy byly příjemné na dotyk, aby každý z celé řady nabízených povrchů vždy co nejlépe korespondoval s prostředím, do něhož si zákazník terasu pořizuje a aby s ním ladily i barevné odstíny prken.

Zájemci si tak mohou vybrat z celé škály přirozeně působících odstínů. Od světle hnědého Cedru a Teaku přes hnědočervené zabarvení exotické dřeviny Merbau a tmavší nádech hnědé Palisander až po elegantně čokoládový odstín Wenge. Zajímavou designovou volbou pak mohou být luxusně působící černý Eben nebo univerzálně šedý Inox. U barevných odstínů prken v řadě PLUS se zajímavým barevným žíháním se pak ještě více umocní přirozený vzhled dřevěného povrchu a zároveň na nich nejsou tolik vidět nečistoty.



WPC – WoodPlastic – Terasové prkno premium natur plus teak WPC – WoodPlastic – Terasové prkno premium natur plus teak

WPC – WoodPlastic – Terasy max forest – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasy max forest – prémiová řada Terafest



Jaká je variabilita struktur povrchu a které kam doporučujete?

Jednotlivé povrchy se liší svojí úpravou. Ta může zahrnovat různě velké drážky, ale i rozdílný způsob finálního opracování: povrchy jsou nejčastěji hladké, pískované nebo broušené. Všechny ale spojuje dokonalý vzhled dřeva.

WPC – WoodPlastic vyrábí několik variant dekorů terasových prken, výhradně s plnými profily, které mají oproti těm dutým řadu výhod. Pracuje se s nimi jako se dřevem, ale po nahřátí je můžete ohýbat. V případě potřeby je lze zbrousit, jsou plně probarvené, nekroutí se, nelámou, netvoří se na nich třísky ani štěpy a mají větší nosnost.

V případě prken řady STAR se jedná o terasy s moderním designem čistých linií docílených drážkováním. To zároveň pomáhá zvyšovat bezpečnost při pohybu na terase, a činí tak z teras STAR ideální volbu k bazénům a vířivkám.

Pro prkna řady FOREST je charakteristický co nejvěrnější přírodní vzor – jejich povrch zdobí reliéf připomínající exotické dřevo. Terasy FOREST jsou vhodnou volbou pro každého, kdo preferuje kombinaci přirozeného vzhledu a výrazného designu.



WPC – WoodPlastic – Obklad eco inox – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Obklad eco inox – prémiová řada Terafest

WPC – WoodPlastic – Terasa max forest eben – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa max forest eben – prémiová řada Terafest



Pokud si pořídíte terasu z prken FOREST PLUS, zřejmě vás oslovil její exkluzivní design. Nepravidelné žíhání prken zvýrazňuje výrazný přírodní vzor a podtrhuje exotický vzhled. Zároveň potlačuje vnímání běžných nečistot, které se na povrchu teras usazují.

Povrch prken RUSTIC je opravdu jedinečný a preferuje ho stále více zákazníků. Svým vzhledem totiž navozuje pocit drásaného dřeva a lidem často připomíná krásné dřevěné podlahy s patinou.

Dekor NATURE Plus poskytuje terasám maximálně přirozený vzhled. Tahle prkna lze díky jemně pigmentovanému povrchu s výraznou dřevěnou texturou skvěle sladit s většinou ostatních prvků exteriéru.

Terasy STYLE PLUS nabízejí čistý design hladkých prken s jemným žíháním, zabarvení je nerovnoměrně rozprostřeno, a tím dodává terase přirozenější vzhled. Tento povrch je vhodný jak pro novostavby, tak i pro starší domy.



WPC – WoodPlastic – Terasa max forest wenge – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa max forest wenge – prémiová řada Terafest

WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest plus merbau – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest plus merbau – prémiová řada Terafest



Zmínil jste, jak je důležité dobře barevně sladit terasu s jejím bezprostředním okolím. Jaké s tím máte zkušenosti? A pomáháte svým klientům při projektování nebo pak během realizace?

Před samotnou realizací je důležité co nejlépe promyslet veškeré detaily: funkci terasy, její umístění, velikost nebo tvar. Nezanedbatelným parametrem při plánování je samozřejmě i design prken, včetně jejich struktury a barvy. Naši experti neustále sledují dění ve stavebnictví a ve spolupráci s architektonickými a designovými studii pak reagujeme na aktuální trendy, které promítáme do vylepšení našich stávajících produktů.

Pro zákazníky WPC – WoodPlastic představuje velkou pomoc celorepubliková síť certifikovaných partnerů. Naši proškolení kolegové jsou připraveni kdykoli osobně navštívit klienta, každému se věnují individuálně a bezplatně. Zájemcům pomohou vybrat ta správná prkna, zdarma jim vypracují návrh terasy a připraví nezávaznou kalkulaci, seznámí je s podrobnostmi montáže a následně novou terasu profesionálně nainstalují. Montáží to ale nekončí, naši lidé jsou klientům k dispozici i poté.

Samozřejmostí je i možnost osahat si materiál přímo v našich plně vybavených terasových centrech po celé republice. Pokud zavítají přímo do výrobního závodu v Bukovanech, mohou si tu v exteriéru ověřit, jak vypadají terasy vystavené několik let standardním klimatickým podmínkám a běžnému namáhání. Klienti nás také mohou navštívit na oborových veletrzích, kde mohou konzultovat své představy přímo s lidmi, kteří prkna vyrábějí.

No a pokud nelze z jakéhokoli důvodu realizovat osobní návštěvu, mohou se na nás zájemci obrátit i prostřednictvím našich webových stránek www.woodplastic.cz, www.mojeterasa.cz, www.terasove-centrum.cz. Odborníci WPC – WoodPlastic jim pomohou zorientovat se v možnostech výběru i samotné realizace terasy a provedou je objednávkou online. Výhodou je, že jsme česká firma. Víme, co lidé u nás preferují, protože to cítíme stejně. Snadno se domluvíme.



WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest plus palisander – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest plus palisander – prémiová řada Terafest

WPC – WoodPlastic – Terasa top rustic teak – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa top rustic teak – prémiová řada Terafest



Terasa nebo obklad, to není jen hezký povrch, ale také podkladové a nosné konstrukce. Když jsem si prohlížel vaše reference, viděl jsem detaily napojení na bazén, vodicí lišty zastřešení bazénu, návaznost na fasádu, schodiště… Dodáváte i tahle řešení? A za jakých podmínek?

Sortiment našich výrobků tvoří i nosné, kotevní, upevňovací a zakončovací komponenty vyrobené z odolných kompozitních materiálů, hliníku či nerezu. Pohledové zakončovací lišty a obklady jsou vyrobeny v odstínech a dekoru, které ladí s terasovými prkny. Součástí dodávky může být tedy kompletní sestava všech komponentů potřebných pro realizaci daného díla, a to do posledního detailu. Veškerý sortiment lze objednat kompletně na klíč nebo na základě individuálního výběru.

Spokojenost s terasou, obkladem nebo plotem vychází také z perfektního zpracování a provedení konstrukce. Kdo může vaše produkty montovat? Doporučujete i realizační firmy? Případně lze provádět montáž i svépomocí?

Naše společnost spolupracuje s profesionálními certifikovanými montážními firmami a partnery, které zároveň doporučujeme svým zákazníkům. Tito lidé úspěšně absolvovali odborné školení přímo od produktového a technického manažera naší firmy a jsou schopni rychle a precizně namontovat jakoukoli terasu z materiálu WoodPlastic®.

Při zkoušce museli prokázat vysokou odbornost a znalost našich materiálů, schopnost technického návrhu projektů, stavební přípravy, kalkulací a v neposlední řadě i schopnost vstřícné a věcné komunikace se zákazníkem. Pokud uspěli, obdrželi certifikát a licenci kvalifikovaného montážního partnera společnosti WPC – WoodPlastic.

Při realizaci projektů našimi licencovanými partnery získává klient zákonnou záruku na montážní práce a záruku výrobce na materiál až 25 let. Samozřejmostí je i pozáruční servis a podpora. U našich certifikovaných partnerů a prodejců si lze také objednat kompletní materiál potřebný pro realizaci terasy.

Ano, zákazník může provézt realizaci terasy i svépomocí. Při individuální realizaci doporučujeme podrobně a důkladně prostudovat montážní návod odpovídající typu pokládky a podloží, vybrané řady produktů, typ nosné konstrukce. Dodržení všech postupů podle montážního návodu je důležité i pro uznání záruky na materiál.



WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest palisander – prémiová řada Terafest WPC – WoodPlastic – Terasa premium forest palisander – prémiová řada Terafest

Jak je to s dodávkami materiálu? Poskytujete jej pouze na konkrétní zakázky, nebo jej lze nakoupit například v hobbymarketech?

Společnost WPC – WoodPlastic vyrábí a dodává materiál vždy standardě dle doručených objednávek. Objednávky se realizují prostřednictvím prodejních a certifikovaných partnerů, nejčastěji přímo na konkrétní zakázku.

Dále vyrábíme a dodáváme pro partnery z řad stavebních firem, developerů, řemeslníků, bazénových realizačních firem atp.

Koncový zákazník najde náš materiál a produkty také v síti hobbymarketu Hornbach pod privátní značkou tohoto řetězce. Pro tento řetězec jsme vyrobili speciální hobby řadu se specifickými vlastnostmi materiálu s přihlédnutím na cílovou skupinu zákazníků tohoto segmentu. Řadu našich prken hobby lze zakoupit pouze v tomto řetězci.

Lze si u vás nechat vyrobit materiál s barvou a strukturou na zakázku?

Naše společnost standardně vyrábí tzv. skladové položky dle nabídkového katalogu pro danou sezónu. V případě objednávek atypických rozměrů lze vyrobit u vybraných katalogových produktů také nestandardní délky v přesně specifikovaném délkovém rozpětí přímo na míru konkrétního projektu nebo zakázky. Klient tak může maximálně optimalizovat náklady na tzv. prořez a nevyužitý materiál.

V případě speciálních požadavků na kombinaci barvy a struktury produktu mimo aktuální katalog jsme schopni připravit klientovi individuální návrh podoby vlastního produktu.

Individuální nabídka je samozřejmě podmíněna minimálním množstvím odebraného materiálu, abychom mohli zařadit výrobek do plánu výroby.

Děkuji za rozhovor