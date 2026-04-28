Poptávka po zateplovacích systémech zůstává stabilní
Výrobci vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), sdružení v Cechu pro zateplování budov ČR (CZB), dodali v roce 2025 na český trh celkem 15 057 380 m² zateplovacích systémů.
Kapacity výrobců zateplovacích systémů jsou připravené a dostatečné
Objem produkce potvrzuje, že zateplení zůstává jedním z hlavních a stabilních nástrojů pro snižování nákladů na energie a zvyšování komfortu v rezidenční i komerční výstavbě.
Stabilitu a význam zateplovacích systémů potvrzuje také dlouhodobý vývoj trhu. V posledních 10 letech činila průměrná roční dodávka výrobců sdružených v CZB v Česku 16,1 milionu m², přičemž výsledky za rok 2025 tento trend v zásadě potvrzují. Rostoucí význam zateplování souvisí také s probíhající implementací evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) a s postupnou modernizací stávajícího fondu budov směrem k bezemisním budovám do roku 2050.
Vyšší požadavky na energetickou náročnost budov se promítají také do tloušťky tepelných izolací v dodávaných systémech. Ta v posledních 10 letech vzrostla z průměrných 120 mm na 170 mm. V nejbližším období lze podle CZB očekávat využívání tlouštěk v rozsahu 180 až 200 mm.
Zlepšování energetické účinnosti, včetně kvalitního zateplení, bude proto v následujících letech hrát stále důležitější roli při renovacích bytových i nebytových domů. Přibližně tři čtvrtiny bytových domů a více než polovina rodinných domů byly postaveny před rokem 1980 a velká část z nich není vůbec nebo je pouze částečně zateplená.
„Objem vyrobených systémů potvrzuje, že investoři i vlastníci budov vnímají zateplení jako dlouhodobě výhodnou investici. Přináší nižší energetickou náročnost, lepší vnitřní prostředí i ochranu konstrukcí. Klíčová je přitom kvalita systémů i samotné realizace, kdy v této oblasti mají členové sdružení v Cechu více než 30leté zkušenosti,“ uvádí Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov ČR.
Podoba úvěrových podmínek a technicko-energetických požadavků v NZÚ 2026+ bude zásadní
Do vývoje trhu výrazně zasahují také podpůrné programy. Pro oblast bytových a rodinných domů je dlouhodobě využíván program Nová zelená úsporám, který motivuje zájemce k realizaci energeticky úsporných opatření a renovací a podporuje poptávku po zateplovacích systémech.
V současné době vláda představila nové nastavení tohoto programu pod názvem NZÚ 2026+, které nově pracuje primárně s financováním formou bezúročného úvěru a současně předpokládá zachování přímých dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Pro úspěch tohoto nastavení bude zásadní zejména podoba úvěrových podmínek a také technicko-energetických požadavků, tedy závazných pokynů pro žadatele.
Kapacity výrobců zateplovacích systémů jsou připravené a dostatečné. Zateplování tak nadále zůstává jedním z klíčových nástrojů, jak snižovat energetickou náročnost budov v Česku.
CZB je zapsaný spolek odborných subjektů působících v oblasti zateplování budov pomocí ETICS založený v roce 1993. Podporuje užívání kvalitních a ověřených vnějších kontaktních zateplovacích systémů - ETICS a zároveň související technickou a obchodní činnost.