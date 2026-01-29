Spolehlivá podlahová izolace – proč ji nepodceňovat
Přehrát audio verzi
Spolehlivá podlahová izolace – proč ji nepodceňovat
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Podlahová izolace je zásadní součástí moderní stavby či rekonstrukce. Správně zvolený izolační materiál významně snižuje únik tepla a tím i náklady na vytápění, zároveň zvyšuje komfort bydlení a prodlužuje životnost podlahové konstrukce. Je nezbytnou součástí systému podlahového vytápění instalovaného přímo pod kompozitní nebo laminátovou podlahou.
Především v zimě se přes podlahu ztrácí velké množství tepla. Zejména ve starších budovách jsou podlahy izolovány pouze částečně, nebo dokonce vůbec. Výsledkem je, že teplo může unikat přes podlahu téměř neomezeně, místnost se dostatečně nevyhřeje a vaše náklady rostou.
Proč podlahu izolovat?
Účinná izolace podlahy má hned několik výhod:
- Úspora energie – redukuje únik tepla do spodních vrstev nebo do sklepa, čímž stabilizuje vnitřní teplotu a šetří náklady na energii.
- Energetická efektivnost budovy – izolovaná podlaha přispívá k celkové úspornosti domu a jeho lepšímu energetickému hodnocení.
- Vyšší komfort – povrchová teplota podlahy je příjemnější, zlepšuje se také akustika a celkový pocit z interiéru.
- Ochrana konstrukce – izolace zabraňuje průniku vlhkosti a předchází poškození stavebních vrstev.
Co dělá XPS Top 70 výjimečným?
Jedním z materiálů, které si v praxi často volí odborníci i stavebníci, je XPS Top 70 – extrudovaný polystyren s vysokou mechanickou pevností a skvělými izolačními vlastnostmi.
Hlavní vlastnosti XPS Top 70:
- Vysoká pevnost při tlaku - materiál je vyroben tak, aby odolal velkému zatížení bez deformací (70 t/m2).
- Nízká nasákavost – neabsorbuje vodu, a tím odolává vlhkosti a cyklům mrazu.
- Trvanlivost – stabilní parametry i při dlouhodobém používání.
- Vynikající izolační vlastnosti – materiál zlepšuje tepelnou ochranu podlahy při tání.
Tento typ izolace je oblíben zejména pod elektrickým podlahovým vytápěním a plovoucí podlahy, kde je nutná kombinace stability, nízké tepelné vodivosti a odolnosti vůči zatížení.
Porovnání účinnosti podlahových izolací
V Trivoltu si zakládáme na kvalitě, proto neustále testujeme naše materiály. Nedávno jsme porovnávali Alu-mirelon a XPS Top 70, což nám umožnil blíže prozkoumat především jejich tepelněizolační schopnosti.
Hlavním rozdílem mezi podložkami byla jejich tvrdost. Tvrdost je důležitá vlastnost, jelikož čím je podložka tvrdší, tím lépe dokáže odolávat zatížení a zvyšuje životnost laminátové podlahy. Reflexní podložka, která obsahuje tenkou hliníkovou vrstvu, je známa svojí měkkou výplní. To je z dlouhodobého hlediska nevýhodou, neboť při zátěži nábytkem nebo dlouhodobém používání, může dojít k jejímu poškození.
Podložka Alu-mirelon disponuje také hliníkovou odrazovou vrstvou, která je má za cíl odrážet teplo směrem vzhůru. Tato vrstva teoreticky zvyšuje efektivitu vytápění, ale testy, které jsme provedli ukázaly, že její přínos je sporný. Naopak, izolace Trivolt XPS Top 70 má vysokou hustotu a tvrdost, což ji činí ideální volbou nejen z hlediska životnosti, ale také z hlediska tepelněizolačních schopností.
Jak probíhal test tepelněizolačních podložek
Abychom objektivně vyhodnotili efektivnost obou podložek, udělali jsme funkční test. Na obě podložky jsme položili stejnou topnou fólii o výkonu 140 W/m2. Cílem bylo porovnat schopnost podložek izolovat teplo a omezit tepelné ztráty směrem dolů. Fólii jsme zapojili do elektrického obvodu, abychom dosáhli rovnoměrného přehřátí testovaných vzorků.
Během testování jsme celou skladbu překryli vrstvou styroduru, abychom co nejkratší dobu dosáhli vizuálního srovnání úniků tepla do podkladu. Experiment trval 30 minut, poté jsme odstranili všechny vrstvy a termokamerou jsme analyzovali teplotu podkladu pod podložkami.
Výsledek měření byl jednoznačný. Termokamera dokázala, že reflexní podložka s hliníkovou vrstvou výrazně nezabránila úniku tepla do podkladu. Hliníková vrstva, která měla odrážet teplo směrem vzhůru, nedokázala předpokládanou funkčnost. Ale její řídká izolační vrstva umožnila snadný únik tepla do spodních vrstev. To znamená, že značný objem energie byl zbytečně ztracen.
Podlahová izolace Trivolt XPS Top 70 dosáhla mnohem lepšího výsledku. Díky vysoké hustotě dokázala účinněji izolovat teplo a eliminovat přestup tepla do podkladu. Na konci testu byla výrazně teplejší horní strana, což dosvědčuje, že větší část energie byla použita k vytápění místnosti, a nikoli zahřívání podkladu pod topnou fólií.
Závěr a doporučení
Z vyhodnocení testu je jasné, že výběr správné tepelně izolační podložky má velký vliv na efektivitu elektrického podlahového vytápění. Podložka s hliníkovou vrstvou nesplnila očekávání o izolaci tepla. Její řídká výplň a s tím související nízké tepelněizolační vlastnosti ji činí nevýhodnou pro dlouhodobé použití pod plovoucí podlahou. Navíc se s touto podložkou velmi špatně pracuje, protože se odvíjí z role a setrvačná deformace materiálu vytváří nepříjemné nepřesnosti, které ztěžují celou instalaci.
Podložka Trivolt XPS Top 70 ukázala vynikající vlastnosti. Vysoká hustota, tvrdost a výborné tepelněizolační schopnosti ji dělají ideální volbou pro všechny, co chtějí zajistit nejen efektivní vytápění, ale také životnost podlahy. Proto je jasné, že investice do kvality, jako je Trivolt XPS Top 70, se z dlouhodobého hlediska určitě vyplatí.
TRIVOLT vyrábí topné fólie pro elektrické podlahové vytápění dle požadavků a specifikací. Kromě toho má ve svém portfoliu také kvalitní topné rohože a chytré termostaty. Elektrické podlahové vytápění je pro budovy po tepelné modernizaci, moderní ...