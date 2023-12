Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Výkup a recyklace druhotných surovin tvoří polovinu byznysu společnosti Ciur

Výkup a recyklace druhotných surovin tvoří polovinu byznysu společnosti Ciur

Důraz na udržitelnost ve stavebnictví, snižování uhlíkové stopy a využití recyklace je patrný u všech velkých hráčů na trhu stavebnictví. Společnost Ciur se z velké části svého byznysu recyklaci věnuje již více než 30 let. O přístupu společnosti Ciur k využívání zdrojů jsme si povídali s paní Marcelou Bosáčkovou z marketingového oddělení společnosti.

Jedním z nejznámějších produktů společnosti Ciur je foukaná izolace Climatizer Plus z celulózy. Pro výrobu této tepelné izolace jsou zapotřebí velké objemy suroviny. „Polovina společnosti Ciur je tvořena třídicí linkou a zabývá se výkupem papíru,“ říká Marcela Bosáčková a ubezpečila, že Češi jsou v tomto ohledu jedničkou.

Foukaná izolace ale není jediný produkt z recyklátu. Mezi další patří produkty pro snižování doby dozvuku, odsolování, chovatelské potřeby, substráty pro zemědělství a přísady do materiálů pro dopravní stavby. V neposlední řadě společnost Ciur dodává i umělý sníh pro filmové ateliéry.

A jaký je rozdíl v pojmech odpad a surovina? „My se na ně díváme z hlediska byznysu. Surovina je využitelná v obchodu. Pokud je z obnovitelných zdrojů, tím lépe. Odpad je něco, co už nevyužíváme. A dospěli jsme do bodu, že civilizace produkuje víc odpadu, než je schopná využít,“ říká Marcela Bosáčková. „My vykupujeme suroviny, sami si je třídíme, a to pro využití na jmenované výrobky.“

Marcela Bosáčková rovněž vysvětlila pojmy upcyklace a downcyklace. „Upcyklace znamená, že již zcela nepoužitelný produkt je přeměněn na výrobek s vyšší hodnotou, např. jde o tepelnou izolaci. Nebo jde o výrobky, které ve fázi výkupu měly obrovský objem, a jsou přetvořeny v nový výrobek s mnohem menším objemem. Tomu se říká downcyklace.“

Tento přístup využívání druhotných surovin znamená úspory v produkci CO 2 . „Jen zateplováním izolací Climatizer Plus ušetří společnost Ciur 5 600 t CO 2 . Výrobou z druhotných surovin ušetříme ve společnosti Ciur celkově 178 000 t CO 2 . Pro srovnání člověk ročně vyprodukuje 300 kg CO 2 ,“ vypočítává Marcela Bosáčková.

Přístup společnosti Ciur k udržitelnosti nespočívá pouze ve využívání surovin pro výrobu. O zachycování dešťové vody v areálu společnosti a dalších tématech si poslechněte v záznamu rozhovoru s Marcelou Bosáčkovou.