Stavební sezóna startuje s novinkami pro lehké střechy SATJAM
Přehrát audio verzi
Stavební sezóna startuje s novinkami pro lehké střechy SATJAM
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Český výrobce lehkých střech, společnost SATJAM pro letošní stavební sezónu připravil celou řadu novinek, například novou krytinu, rozšíření materiálů pro falcování i střešních bezpečnostních a komunikačních prvků a mnoho dalších.
Nadčasová elegance v praktickém formátu
Úplnou novinkou v nabídce je modulární lehká ocelová krytina SATJAM Tira Modul. Tato maloformátová krytina zaujme nevšední kombinací moderního rovného profilu a nenápadného reliéfu jemných vln. Díky svému nadčasovému vzhledu najde uplatnění na stavbách moderního i tradičního stylu. Její vývoj probíhal ve spolupráci s odborníky z oblasti střech, aby byla maximálně přesná při instalaci a komfortní při užívání.
Falcovaná krytina v novém
Stávající nabídku také rozšiřuje nová produktová řada SATJAM ProfiFalc®, která sdružuje plechy pro falcování z norského hliníku a švédské oceli. Hliníková varianta, která patří k osvědčeným stálicím, se nyní rozšiřuje o nové odstíny – světle šedou RAL 7035 a hlubokou černou RAL 9005. Stejným směrem se ubírá i ocelové provedení, které nově doplňují barvy RR 287 šedá a RR 33 černá. Rozšířená nabídka hliníku je již k dispozici, v ocelové variantě bude dostupná od druhého čtvrtletí roku 2026.
Pro jistý krok
Bezpečný a pohodlný přístup ke komínu, anténě nebo fotovoltaickým panelům zajišťují střešní lávky a schůdky z řady SATJAM Safe, které se nově dodávají jako kompletní montážní sada se vším potřebným pro rychlou a bezproblémovou instalaci. To usnadňuje výběr koncovým zákazníkům i montáž na stavbě. Nové řešení kotvení navíc umožňuje jejich snadnou dodatečnou instalaci i na hotové střechy.
Funkční detail pro bezpečnou střechu
Bezpečnost se také týká ochrany před pádem sněhu a ledu ze střechy v zimním období. SATJAM proto rozšiřuje nabídku sněhových zachytávačů o nové jednotrubkové sněhové zábrany SATJAM Safe. Jsou určené pro falcované krytiny a esteticky příbuzné krytiny z rodiny SATJAM Rapid. Jejich uchycení je navrženo tak, aby montáž byla rychlá, šetrná ke krytině a zároveň umožňovala přirozenou dilataci plechu.
Vylepšení pro Rapid
Díky změně výrobní technologie se zlepšily parametry pro držák hřebenáče u krytin SATJAM Rapid. Zdokonalení prvku zajistí optimálnější proudění vzduchu v podstřešní větrací vrstvě, a tím i odvod vlhkosti mimo konstrukci. Nový držák hřebenáče bude k dispozici v tmavém barevném provedení a bude možné jej objednávat od druhého čtvrtletí 2026. Nejpopulárnější krytinu SATJAM Rapid DeLuxe bude nově možné opatřit speciální tlumivou vložkou SoundControl™, která pomáhá zlepšovat akustické parametry krytiny. Dostupná bude rovněž od druhého čtvrtletí 2026.
Tabule a svitky expresně a na míru
Důležitou změnou pro všechny realizátory je rozšíření možností pro expresní dodávku materiálu na míru. Nově lze objednávat svitky s dodáním po celé ČR do dvou pracovních dnů. Tato možnost se vztahuje pouze na hliníkové či ocelové svitky šířky 625 a 1 250 mm a ve vybraných povrchových úpravách. Jedna zásilka (kolébka) zahrnuje jeden široký nebo dva úzké svitky za jeden paušální poplatek bez ohledu na vzdálenost. Stále je také možné využívat službu pro osobní odběr materiálu do 24 hodin na centrále v Ostravě. Objednávat lze hliníkové či ocelové tabule a svitky ve všech povrchových úpravách a tloušťkách s jednotným paušálním poplatkem.
Nové barevné varianty
Prémiový hliníkový plech s povrchovou úpravou AluMat® je nově k dispozici v atraktivním světle šedém odstínu RAL 7035. Dostupný je pro její hladkou variantu. Loňské novinky – oboustranně lakované tabule a svitky – mají úspěch, a proto se rozšiřují o nový odstín cihlová RAL 8004. Okapový systém SATJAM Niagara Kwadra v černém provedení sice není novinkou, ale nově se odesílá přímo z centrálního ostravského skladu, což výrazně zkracuje dodací lhůty.
Kompletní přehled novinek společnosti SATJAM naleznete v aktuálním vydání magazínu Dachman.
SATJAM s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechů, okapových systémů a profilů, fasádních systémů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.