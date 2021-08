Stavba / Izolace, střechy a fasády / Střešní krytiny / Cena železa dál rekordně roste. Zlepšení by mohlo přijít v příštím roce

Cena železa dál rekordně roste. Zlepšení by mohlo přijít v příštím roce

Jen od ledna 2021 do června vzrostla cena železa téměř o 30 %. Na vině je zejména nedostatek kapacity evropských výrobců či omezené možnosti importu materiálů z ostatních kontinentů.

Nárůst ceny a špatná dostupnost železa mohou způsobit komplikace zejména lidem plánujícím investici do bydlení. Druhá polovina roku navíc reálnou naději na optimističtější vývoj nenabízí. Zlepšení situace by mohlo přijít nejdříve v druhém čtvrtletí toho příštího, upozorňuje ve svém komentáři Eduard Nejezchleb, ředitel komunikace společnosti Bravo Europa, která se specializuje na výrobu a dodávky ucelených řešení plechového zastřešení ve 21 evropských zemích.

Železná ruda je v současnosti na globálních trzích nejdražší za posledních deset let. Na počátku roku 2019 dosahovala cena jedné tuny této horniny asi 75 amerických dolarů. S uvolněním koronavirové situace a zvýšením poptávky však šla její hodnota od května loňského roku strmě vzhůru. Aktuálně vyšplhala na 215 dolarů za tunu. V tomto období tak došlo k nárůstu ceny o více než 180 procent.

Výrobní kapacity nestačí

V současné době je vývoj ceny železa, a to jak na domácím, tak i mezinárodním trhu, naprosto nepředvídatelný. Aktuální situaci ovlivňuje celá řada makroekonomických a geopolitických aspektů. Jsou jimi například rychlost návratu jednotlivých ekonomik k původnímu výkonu nebo antidumpingová a restriktivní importní politika Evropské unie vůči třetím zemím. Avšak hlavním faktorem, který tlačí a bude tlačit cenu směrem nahoru, je nedostatek kapacit jednotlivých evropských výrobců. Většina výrobních firem má pro letošek již plně obsazené kapacity. Přitom jejich ceny jsou mnohdy až o 150 procent vyšší v porovnání s rokem 2020. Nárůst způsobují také omezené možnosti importu ze zemí, jako jsou Indie, Vietnam nebo Rusko. Poslední zmíněná země navíc plánuje zavést exportní cla na vývoz železa, aby bylo Rusko schopno držet lokální ceny pod kontrolou. Tento fakt okamžitě využili evropští výrobci jako ArcelorMittal ke skokovému navýšení cen.

Stavební materiály zdražují ve velkém

Enormní nárůst cen se nedotýká pouze železa, ale i dalších průmyslových kovů, dřeva či plastů. Stavební materiály jsou zároveň na trhu aktuálně velmi složitě k dostání. To nutí jak velké investory, tak obyčejné lidi odkládat plánované projekty. Ti, kteří již s realizací začali, by však s nákupem momentálně dostupného materiálu neměli otálet. Nové ceny komodit totiž koncový zákazník pocítí reálně v září nebo říjnu tohoto roku. Do té doby bude většina výrobců doprodávat skladové zásoby, které byly pořízeny za nižší kupní hodnotu v minulých obdobích.

Zlepšení nejdříve v příštím roce

Lze jen těžko předpokládat, že by v letošním roce došlo k výraznějšímu zpomalení nárůstu cen železa a dalších stavebních materiálů. Optimističtější vývoj by mohlo nabídnout nejdříve druhé čtvrtletí roku 2022, kdy by měla být již největší část poptávky nasycena. Nelze však očekávat, že dojde k razantnímu cenovému snížení na úroveň roku 2020.