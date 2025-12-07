NOVA ET VETERA proměňuje staré byty na moderní bydlení. Nyní míří ke zdvojnásobení loňských cílů
NOVA ET VETERA proměňuje staré byty na moderní bydlení. Nyní míří ke zdvojnásobení loňských cílů
Své nejúspěšnější období zažívá developerská společnost NOVA ET VETERA – letos prodala již 96 kompletně zrekonstruovaných a vybavených bytů a je tak na cestě k překonání hranice sto prodaných bytů během jednoho roku. Za letošní rok hlásí téměř miliardové tržby a meziroční růst o 54 %. Růst společnosti podpořilo loňské zdvojnásobení týmu, zefektivnění vnitřního fungování a navázání partnerství s dodavateli prémiových materiálů Marazzi, BOSCH a GROHE. Do konce roku společnost plánuje spustit showroom, ve kterém zájemcům představí možnosti, jak si přizpůsobit koupelny a kuchyně vlastním představám.
„Vloni jsme poprvé od založení cítili, že jsme sice vyrostli stabilně a ziskově, ale relativně rychle. Další kroky jsme proto nechtěli uspěchat. Chtěli jsme si ověřit, že NOVA ET VETERA stojí na opravdu pevných základech a že další růst bezpečně a udržitelně zvládne. Z dnešních výsledků vidíme, že tato revize byla správné rozhodnutí. Jsme sebejistí a pouštíme se do velkých projektů, například do rekonstrukce celého činžovního domu s dvaceti byty v Chodské ulici v Praze,“ komentuje Vítězslav Pelc, spoluzakladatel NOVA ET VETERA.
Přestože je NOVA ET VETERA na cestě k rekordnímu růstu, jeho základy postavila v loňském roce, který proto hodnotí jako své historicky nejúspěšnější období. Během něj revidovala své interní fungování a zdvojnásobila projektový a obchodní tým ze šesti na 14 členů. Vytvořila také novou pozici chief of staff, kterou obsadil bývalý konzultant společnosti McKinsey & Company Jakub Hlinka. Od této pozice si společnost slibuje kromě posílení vnitřních procesů také zlepšení logistiky zásobování staveb, aby i zvýšený objem rekonstrukcí byl dokončen včas a ve vysoké kvalitě.
„Dnes díky hladšímu fungování a navýšení svých kapacit pro rekonstrukce i rozvoj organizační části firmy dokážeme v jednu chvíli rekonstruovat 30 a více bytů, a tím adekvátně reagovat na rostoucí zájem o vlastní bydlení. Letos jsme díky tomu zatím pomohli najít domov již 96 klientům, což je víc než za celý loňský rok. Trendem letošního roku jsou byty o dispozicích 2+kk a 4+kk a vyšší poměr českých klientů, kteří od nás kupují přes 80 % bytů, zejména pro vlastní bydlení,“ dodává Aldar Tsybyktarov, spoluzakladatel NOVA ET VETERA.
Showroom předá osobní zkušenost
Do konce letošního roku NOVA ET VETERA připravuje spuštění svého prvního showroomu na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, kde má i kancelář. Zájemci, kteří si zarezervují byt v průběhu rekonstrukce, budou mít možnost bezplatně si vybrat materiály použité v jejich budoucím bydlení. Showroom vzniká ve spolupráci s klíčovými výrobci materiálů GROHE, Marazzi a českou truhlářskou dílnou Faska, která pro NOVA ET VETERA vyrábí vestavěný nábytek a kuchyňské linky na míru do vybraných bytů.
„Koupě bytu je pro většinu našich klientů jednou z největších investic v životě, a proto je pro nás zásadní, aby měli možnost si všechny použité materiály osobně vyzkoušet. V showroomu si proto zákazníci budou moci osahat podlahy, obklady, zvolit design kuchyně, vybrat si spotřebiče značek Gorenje nebo BOSCH a objednat vestavěný nábytek. Osobní zkušenost v tomto případě nenahradí žádný katalog ani vizualizace. Showroomem chceme svým zákazníkům nabídnout další úroveň kvality a komfortu, ale také jistotu, že investují do bytu, který jim po nastěhování bude dokonale vyhovovat,“ uzavírá obchodní ředitel společnosti Tomáš Staněk.
O společnosti NOVA ET VETERA
NOVA ET VETERA je česká společnost založená bývalými spolužáky Vítězslavem Pelcem a Aldarem Tsybyktarovem, která se zaměřuje na rekonstrukce a následný prodej bytů. Společnost na otevřeném trhu vyhledává byty bez právních vad, které vyžadují rekonstrukci, a odkupuje je za tržní ceny, rekonstruuje je podle nároků a požadavků moderního bydlení a následně je prodává opět na otevřeném trhu. Díky využití vlastního týmu architektů, inženýrů a designérů a efektivního řízení rekonstrukce skrze vlastní technologickou platformu NOVA ET VETERA zvládá kompletní rekonstrukci bytů v průměru za méně než 60 dní. Za čtyři roky aktivního působení na trhu prodala společnost již přes 300 bytů zejména v Praze a Brně. Společnost je od svého založení profitabilní a veškeré zisky investuje do růstu – nákupu dalších bytů a rozšiřování svého zázemí.