Investiční příležitost v Nošovicích: 4 ha pro váš byznys vedle závodu Hyundai
Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji 4 ha rozvojových ploch v Nošovicích, v těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické rozvodny. Lokalita s kompletní infrastrukturou a skvělou dopravní dostupností patří k nejatraktivnějším v regionu.
„Lokalita v Nošovicích má potenciál oslovit široké spektrum tuzemských i zahraničních firem a významně přispět k dalšímu rozvoji regionu. Firmy zde získají unikátní kombinaci lokality na zelené louce s napojením na dálnici a železnici, v dosahu polského i slovenského trhu a s přístupem k veškeré technické infrastruktuře. Bezprostřední blízkost jednoho z největších evropských automobilových závodů je ideální nejen pro dodavatele z tohoto odvětví průmyslu, ale i pro další výrobní firmy. To jsou podmínky, které se v kraji vyskytují jen výjimečně,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Nošovice patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější průmyslová centra Moravskoslezského kraje. Nacházejí se 30 kilometrů jihovýchodně od Ostravy a 10 kilometrů od Frýdku-Místku, v dosahu polských i slovenských hranic. Díky přímému napojení na dálnici D48, která je součástí mezinárodní trasy E462 spojující Vídeň, Brno a Krakov, je zajištěno plynulé spojení se střední i západní Evropou.
V blízkosti nabízené plochy prochází železniční koridor č. 322, který doplňuje funkční vlečka napojená na sousední areál pivovaru. Přímo na hranici území jsou k dispozici kompletní inženýrské sítě jako elektřina, plyn, kanalizace i datová infrastruktura. V bezprostředním okolí se nachází také jedna z nejvýznamnějších rozvoden v kraji s napěťovými úrovněmi 400 kV a 110 kV, což z lokality činí mimořádně stabilní a energeticky připravené území.
Společnosti jako CTP, Prosperplast či Plzeňský Prazdroj působí přímo v okolí firmy. V širším regionu pak najdete průmyslové zóny Mošnov, Kopřivnice či Hrabová. Slovenský výrobní závod KIA Motors Žilina je odtud vzdálen jen 80 kilometrů, což dává lokalitě výborné postavení v rámci česko-slovenské obchodní spolupráce. Atraktivitu dále posiluje blízkost mezinárodních letišť v Ostravě, Katovicích a Žilině.
Rozvojová plocha je vhodná pro výstavbu výrobních závodů, technologických parků, administrativních a obchodních objektů či výzkumných a vývojových center. Přípustné jsou i kombinované projekty výroby a logistiky, vždy však s důrazem na vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou.
Minimální kupní cena je stanovena na 40,7 milionu Kč bez DPH. Zájemci mohou nabídky podávat do 31. ledna 2026 v souladu s podmínkami zveřejněnými krajem.
jsou dostupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje.