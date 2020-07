Stavba / Okna a dveře / Rámy a kování / Designové kliky – detail, který vás bude bavit

Designové kliky – detail, který vás bude bavit

Když si pořídíte do svého domu nebo bytu kvalitní a moderní okna, budete mít radost z toho, jak fungují, jaké úspory vám přinesou a jak dobře budou vypadat. A co ještě přidat k tomu radost z každodenního používání – otevírání oken, respektive dveří?

O tom, že detail je pro celkový dojem důležitý, svědčí nové designové řady klik pro okna a dveře PROGRESS. Tak jako je to se vším, máte možnost si k oknům vybrat něco standardního, ale také něco, co vás potěší pokaždé, když jej vezmete do ruky. Kdy pocítíte, že ergonomie a design nemusí být daleko od sebe. A na tuto strunu hraje jihlavská firma DAFE-PLAST, která má pro všechny zájemce v nabídce nové řady klik ke dveřím a oknům.

Protože v architektuře jsou v dnešní době trendem pravoúhlé a jednoduché linie, nabízí se novinka v podobě „hranatých“ designových klik v barvě černého matu, které samozřejmě vyniknou u velmi populárních antracitových či stříbřitých okenních/dveřních profilů. Jsou určeny rovněž i pro všechny posuvné systémy, které DAFE-PLAST nabízí. Kdo ovšem touží po absolutní výjimečnosti, může si vybrat mezi ručně vyráběnými kusy od firmy M&T, kde každá klika je 100 % originálem. Jsou to kliky vyráběné z masivního nerezu, respektive mosazi. Na jejich vývoji se podíleli různí architekti a určitě stojí za povšimnutí. Okna s novými klikami budou mít styl a budou vás každý den nesmírně bavit.

Další informace na www.dafe.cz.