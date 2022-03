Stavba / Okna a dveře / Rekonstrukce starších domů je cesta k vysněnému bydlení

Rekonstrukce starších domů je cesta k vysněnému bydlení Okna určí jeho charakter

V poslední době roste zájem lidí pořídit si neobydlený dům ve staré zástavbě, který by si zrekonstruovali do moderní podoby. Má to svůj jasný důvod – genius loci čtvrti, která je již dávno zabydlená. Jsou zde ulice, chodníky, náměstíčka, aleje, obchůdky, které vytvářejí atmosféru. To nebývá u nových satelitních městeček zvykem, protože sebemenší plocha jde zpeněžit.